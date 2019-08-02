Happy Eid رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2019 مع أحلي صور عيد الأضحى

أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، لذلك نقدم لكم أجمل باقة من صور عيد الأضحى المبارك 2019،أجمل رسائل عيد الأضحى المبارك 2019 لتقديم التهنئة بالعيد لجميع أحبابنا، وأهلينا، وأصدقائنا، فيمكنكم استخدام رسائل نصية قصيرة من تلك الرسائل من أجل تهنئة العيد 1440، في جميع الدول العربية، مصر، السعودية، الكويت، وتهنئة العيد بالإمارات وبكل مكان، يمكنكم استخدام تهاني العيد التي نرفقها إليكم الآن علي هيئة صور، وعلي هيئة رسائل عيد الفطر النصية التي يمكنكم مشاركتها مع من تحبون، فكل ما عليكم هو تحميلها بكل سهولة من باقة تهنئة العيد التالية، لإرسالها في رسائل تهنئة بالعيد.صور عيد الأضحى المبارك 2019

أحلي صور عيد الأضحى

يتبادل المسلمين رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2019، وتعد رسائل العيد النصية من أجمل الرسائل التي تعبر عن محبة الأشخاص، ويمكنكم إرسال تلك الرسائل لتهنئة العيد علي هيئة صور لأحبابكم علي الواتس أب، أو جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

رسائل عيد الأضحى المبارك 2019

قبل أن نرفق إليكم صور عيد الأضحى المبارك 2019، نعرض عليكم عدد من رسائل عيد عيد الأضحى المبارك 2019، لتهنئة الأصدقاء والأحباب، فيمكنكم إرسالها للأصدقاء وكل من تحبون.

العيد ما العيد وما ادراك ما العيد نلبس فيه الجديد وناكل فيه اللذيذ عسى الله يعودوا من جديد . لك ترق احلا الكلمات وتتهادي اصدق الدعوات ولك يهتف الفؤاد كل عام وانت بخير . أيام عمري أربعة يوم لقياك ويوم رؤياك ويوم أهواك ويوم العيد معاك . أرسل سلامي قبل العيد يا عساك بخير مدري اتغلى ولا قلبك صار حديد..؟ . تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل العيد يهل علشان أكون قبل الكل. العيد فرحة ما تكمل إلا بوجودكم العيد بهجة ما تحلى إلا بقربكم كل عام وأنتم بخير . مع أطيب نفحات العطور وأروع ألوان الزهور حبيت بس أقول كل عام وأنتم بخير . يا أجمل من في الوجود أرسلك أحلى الورود تهنيك وتقولك كل عام وأنت بقلبي موجود .

صيغة التكبير في عيد الأضحى المبارك

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،الله أكبر الله اكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، وحده، صدق وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده”.