“HD” تردد قناة الحرة الأمريكية 2021 على عرب سات بدر 4 ونايل سات

تردد قناة الحرة هي قناة اخبارية امريكية ناطقة بالعربية تابعة ل MBN تستعرض مختلف الاخبار خلال نشرات يومية وتدعم الحوارات النقاشية بين الاطراف واصحاب السياسات المختلفة والمتضادة لتخلق حوار هادئ متزن يوصل الافكار ووجهات النظر المتبناة. تعتمد “الحرة” ايصال الاخبار في اقسام السياسية والاقتصاد والعلوم والتكنولجيا والمنوعات، ولها تركيز على تداول قضايا حقوق المراة وتسليط الضوء على الاقليات وماشابهم ممن اصواتهم مخفوتة. تطلق القناة بثها مباشرة على مدار 24 ساعة.

قناة الحرة الامريكية

عرفت قناة الحرة- Alhurra TV منذ انطلاقها باداءها الاعلامي الممتاز من خلال تخصيص الحوارات والاخبار والاستقصاءات والوثائقيات، واليوم هي نافذة اخبارية للملايين ممن يرغبون في الاطلاع على اخبار دقيقة مرتبطة بالشرق الاوسط وشمال افريقيا والعالم، مع تمرير وجهات النظر ذات الصبغة الامريكية في سياساتها والقضايا التي تعد الولايات المتحدة لاعب اساسي فيها.

يتحد المحتوى الاخباري الذي تقدمه، الحرة Alhurra TV، مع اهتمامات الناس لذلك كان يجب ان يكون دقيقاً ومزود بمصادر حصرية، وتتيح مجموعة برامج تغطي اخبار الجوانب السياسية والثقافية والدينية مثل برنامج “مختلف عليه” الذي يقدم استنتاجات تتعلق بالتراث الاسلامي وشخصيات مختلف عليها تركت اثرا في التاريخ الديني له. كما تقدم برامج مثل هنا أمريكا، اليوم، الحرة تتحرى، عاصمة القرار. والكثير من البرامج الاخرى التي تاخذ تصنيف اخباري متعدد ومتسع بحيث تناقش وتحلل وتوصل الوجهات السياسية لامريكا وتدعم تبادل الاراء.

تتوفر اشارة قناة الحرة على عرب سات بدر 4، نايل سات، يوتل سات 7، ولكي تستقبل بث قناة الحرة وضبطها على جهاز الاستقبال لديك، يستوجب اضافة التردد البثي الخاصة بها بشكل صحيح في جهازك ثم حفظها بالضغط على الزر الازرق ثم Ok. مع لفت العلم بانه سيكون بمقدروك استقبال قنوات الحرة بدقة sd القياسية العادية وعبر نظام البث hd عالية الجودة. مع وجود ميزة البث المباشر من هنا على الموقع الإلكتروني، مجاناً، في اي وقت.

تردد قناة الحرة على نايل سات وعرب سات 2021 الجديد