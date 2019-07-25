“ننشر” شروط التقديم لكلية البحرية للعام الدراسي 2019 – 2020

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يترقب العديد من من الطلاب عن فتح أبواب التقديم في كل من كلية البحرية والكلية الجوية وكلية الشرطة والكلية الحربية، وكلية التمريض وغيرها من الكليات، نتابع معكم للتعرف موعد التقديم لكلية البحرية، والتعرف على أهم الشروط المطلوبة، ومواعيد انتهاء التقديم للكلية، وروابط التسجيل بالأكاديمية، والمجموع المطلوب للالتحاق بالكلية.
التقديم لكلية البحرية
- يجب ألا يزيد عمر الطالب المتقدم للكلية البحرية عن 22 عاماً (للمصرين) الذكور عند بدء الدراسة.
- يجب الحرص على تحديد الموقف من التجنيد.
- تقبل الأكاديمية البحرية الطلبة الحاصلين علي شهادة إتمام الثانوية العامة، وشهادة الثانوية الأزهرية، من القسم العلمي لشعبتيه (الرياضيات – العلوم) بشرط أن يكون طالب شعبة (العلوم) قد حصل علي 70% واكثر في مادة الرياضيات وفي الصف الثاني الثانوي وان تكون النسبة المئوية للمجموع 70% واكثر.
شروط التقديم في الكلية البحرية 2019
- أن يكون والد الطالب وأجداده مصريين الجنسية، ولا ينتمون لأي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية.
- أن يكون حاصل علي شهادة إتمام الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية طبقا للمجموع الذي يحدده مكتب التنسيق للكليات والمعاهد العسكرية.
- أن يكون الطالب المتقدم لائق طبياً.
- ألا يكون قد مضي ما يزيد عن العام علي حصول الطالب علي شهادة إتمام الثانوية العامة، وبشرط أن يكون مقيدا بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد المصرية.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة والسلوك.
- أن يكون المتقدم قد اجتاز السنة الدراسية لإتمام الثانوية العامة بنجاح.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي عقوبة جنائية مخلة بالشرف.
- ألا يقل طول الطالب المتقدم عن 170 سم.
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