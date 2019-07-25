“ننشر” شروط التقديم لكلية البحرية للعام الدراسي 2019 – 2020

حاصلة على بكالوريوس هندسة، أعمل في مجال الكتابة والتدوين منذ أكثر من 8 سنوات، أعشق القراءة والمطالعة وأبحث عن كل جديد دائماً، أهوى القراءة والشعر والرسم. أخطو خطوات أشعار أحمد شوقي حيث قال: القراءة تفتح آفاق الفكر من يطالعه ويستأنس به يجد الجد ولا يعدم دعابة صحف ألفتها في شدة يتلاشى دونها الفكر انتهابا.