شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة للكهرباء ومعرفة فاتورة الكهرباء

قامت وزارة الكهرباء بتسهيل الأمور علي الأشخاص وذلك من خلال تقديم العديد من الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للشركة، ومن ابرز هذه الخدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وأنها قامت بالتسهيل اكثر للمواطن انه بدلاً من الذهاب إلي مقر الشركة لدفع فاتورة الكهرباء يمكنه الآن دفع فاتورة الكهرباء وقراءة العداد علي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الكهرباء.

معرفة فاتورة الكهرباء

في بداية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بالمشترك في الموقع الإلكتروني يجب عليه أن يضع اسم المحافظة التي يقيم بها ورقم العداد الخاص به، وسوف يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

يقوم العديد من المصريين بالبحث والاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط، وهذه الخدمة غير متاحه حالياً حيث تم تحديث الأمر واصبح البحث عن فاتورة الكهرباء برقم العداد فقط.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مصر

يتوافر في مصر ثمانية شركات تابعة للشركة القابضة للكهرباء يمكن من خلالهم الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الكهرباء، وكل شركة لها موقع إلكتروني خاص بها، وسوف نعرض معكم الآن بعض أسماء الشركات والاستعلام عن الفاتورة، وتقديم قراءة العداد الخاص بالمشترك وهم:

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.