فسيخ ورنجة.. مفاجأة وزارة التموين بأسعار وجودة غير مسبوقة قبل شم النسيم

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمجهودات عدة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار الممنهج خلال الفترة القادمة والتى تعتبر موسم لبيع الأسماك، وفي ضوء ذلك تبذل الوزارة من خلال إحدى شركاتها القابضة للصناعات الغذائية والمتمثلة فى الشركة المصرية لتسويق الأسماك، جهود مضنية حيث قررت طرح مجموعة كبيرة من السلع البحرية المجمدة والطازجة والمدخنة، وذلك بجميع منافذها المتوفرة فى أنحاء الجمهورية؛ استعدادا منها لموسم شم النسيم.

وطمأن اللواء “مدحت الأعصر” رئيس الشركة المصرية المواطنيين بجودة الأسماك المعروضة وأنها مماثلة تماما لما هي موجودة فى الأسواق، والفرق الوحيد أن سعرها أقل بنسبة تصل إلى 30%.

فيما عبر عن التزام الوزارة بتوفير كل متطلبات المواطنيين من احتياجهم للأسماك المتنوعة وخاصة المملحة منها، نظرا للموسم الخاص بأعياد الربيع وارتفاع الطلب عليها، وقال أن الدولة ممثلة فى وزارتها قادرة على امداد المواطنيين بإنتاج مضاعف في حدود 40%.

سعر الفسيخ والرنجة في شم النسيم

وعن أسعار الأسماك المملحة قال “الأعصر” أن السعر المعلن عنه من قبل الوزارة 100 جنية فقط / الكيلو للفسيخ المغلف والسايب ، وعن سعر الرنجة فتباع ب 32 جنية للكيلو، والسردين المملح 18 جنية، وأضاف أن الوزارة توفر أيضا أنواع أخرى من الأسماك بأسعار مخفضة.

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