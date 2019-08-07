send رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2019| أجمل مسجات تهاني العيد

يعد عيد الأضحى ثاني أعياد المسلمين، ويقوم المسلمين بأداء بعض الطقوس لصلاة العيد، وتبادل التبريكات والتهاني وصلة الأرحام وزيارة الأقارب وذبح الأضاحي والقيام بتوزيعها كما أمر الله تعالى، سنقوم في هذا المقال بتقديم رسائل تهنئة عيد الأضحي المبارك.

رسائل تهنئة عيد الأضحى

شاهد: دعاء يوم عرفة.

كم نحن سعداء عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والاحترام كل عام وأنتم بخير.

جعل الله فجر يوم العيد نوراً، وظهره سروراً، وعصره استبشاراً، ومغربه غفراناً، وجعل لكم دعوة لا تُرَدّ، ووهبكم رزقاً لا يُعَدّ، وفتح لكم باباً في الجنه لا يُسَدّ وكل عام وأنتم بخير.

للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود.

كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم، بوسط القلب مسكنكم وبعيد الاضحى أهنيكم.

كلماتي تتعثر خجلاً وتقول لك بحب ليس يخفى تقبل الله طاعتك وأتم بالعيد فرحتك.

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة تكبر.

أدعو من أقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدك مدى الدهر، ويشفِّع فيك محمد عند الحشر، ويبارك لك في شهر النحر وكل عام وأنتم بخير.

باقة أزهار وورود، وسلة بخور وعود، والعيد عليكم يعود وكل عام وأنتم بخير.

ألا يا عقد من الماس ألا ياللي القمر جارك أقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك.

كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم بوسط القلب مسكنكم وبعيد الاضحى أهنيكم. تحمل تهاني العيد بأصدق معاني وأعذب كلام الشوق من غير ترتيب.

رضي الله عنك وأرضاك وهداك وأغناك وعافاك وشفاك ووفقك لخير الدعاء وأجاب لك الرجاء، وأحبك بلا ابتلاء، وجعلك ساعياً للخير مؤثراً في الغير وكل عام وأنت بخير.

روح وريحان نثرته لأحباب الرحمن أسأل الله أن يشملكم بالغفران، وأن يجعل بسمتكم عادة، وحديثكم عبادة، و حجكم سعادة، و خاتمتكم شهادة.

كلمات تهنئة بعيد الأضحى إلى من قطف الإبتسامة وطبعها على أحزاني، إلى من علمني هندسة العبارة وكسر حواجز قلمي إليك أرسل تهنئتي قبل كل البشر كل عام وأنت بخير.

كل عام وأنتم بخير وتقبل الله صالح أعمالكم، وأعاده الله عليكم بالخير والبركات، ويمكنك استخدام رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك، لتهنئة كل من تحب مع إضافة لمستك المختلفة.