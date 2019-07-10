فودافون فليكس وأهم الباقات والعروض

مع فودافون فليكس وباقات فليكس الجديدة يمكنك الاستمتاع بالدخول إلى واتساب مجانا طوال مدة الباقة بدون ضياع أو فقدان أي من الفليكسات على الواتساب، بالإضافة إلى ذلك سوف يتم تحويل أياً من الفليكسات المتبقية من الباقة للباقة الجديدة صالحة حتى ميعاد التجديد، ولكن يجب مراعاة تجديد الباقة قبل نهاية الأسبوع الرابع من الباقة، نتابع للتعرف على تفاصيل باقات فودافون فليكس.

نظام فودافون فليكس

فليكس هو نظام وضعته شركة فودافون لعملائها تسهيلاً على العملاء، حيث يمكن للعميل استخدام وحدة الفليكس كما يريد من دقائق وسائل وموبايل إنترنت، وغيرها من الخدمات، حيث يمكن للعميل تقسيم الفليكسات التي توجد بالباقة كما يريد وبدون أي شروط.

ويمكن اختيار واحدة من باقات فليكس الجديدة للاستمتاع بالدخول إلى واتساب مجاناً حتى نهاية مدة الباقة وللاشتراك في باقات فليكس يتم ادخال الكود.

باقات فليكس الجديدة

الباقة عدد الفليكسات كود الاشتراك فليكس 20 550 #020* فليكس 30 1100 #030* فليكس 50 2200 #050* فليكس 70 3300 #070* فليكس 90 4400 #090*

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