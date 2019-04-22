موجة أخرى من تقلبات الجو وارتفاع عن المعدل الطبيعي في طقس الأسبوع

جاء تقرير الأرصاد وأحوال الطقس اليوم من الهيئة العامة للأرصاد، بتحذير من د.إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية، حيث نبه على وجود إرتفاع عن المعدل الطبيعي في درجات الحرارة ، وأكد على حدوث موجة من الحر تضرب البلاد خلال الفترة القادمة تنتهي بانتهاء الأسبوع المقبل.

وأرجع “عطا” سبب الإرتفاع المفاجئ في درجات الحرارة نتيجة لتواجد كتلة من الهواء الساخن قادمة من سيناء، وحدد موعدها ابتداءا من الأربعاء 24 أبريل، حيث ستأخذ شكل أخر في ارتفاع درجات الحرارة، وتصل إلى ذروتها يوم احتفال “شم النسيم” لتصل إلى 34°.

يتوقع الخبراء أن طقس مساء اليوم الإثنين، سيكون مائل للبرودة على البلاد الساحلية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، وتشهد حركة الرياح هبوطاً في سرعتها.

وطمأن رئيس الهيئة المواطنين بأن هذه الأجواء لن تمنعهم من التنزه والاحتفال بأعياد الربيع، وأكد على عدم التعرض المباشر للشمس في هذا الوقت وضرورة تجنب الخروج في الأوقات التي تتعامد فيها الشمس على الأرض.

وإليكم بياناً بدرجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم

شمال الصعيد 33 ° – 35 ° جنوب الصعيد 38 ° – 39 ° جنوب سيناء 30 ° – 35 ° السواحل الشمالية وشمال سيناء 26 ° – 33 ° القاهرة والوجه البحري 30 ° – 35 °

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