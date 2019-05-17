آخر تحديث | أسعار الدولار اليوم الجمعة 17-5-2019 مقابل الجنية في البنوك

بعد أن تراجعت أسعار الدولار اليوم خلال الأيام القليلة الماضية، استقر سعر صرف الدولار اليوم الجمعة في جميع البنوك، بعد أن سجل سعر الدولار في البنوك تراجع لأقل من 17 جنية للشراء في أكثر من 9 بنوك، واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 16.99 جنية للشراء مقابل 17.09 للبيع، وسجل بنك البركة أعلى سعر لشراء الدولار بنحو 17.04 جنية للشراء مقابل 17.14 للبيع.

أسعار الدولار اليوم

منذ ديسمبر 2018 وحتى اليوم 17 مايو 2019 فقد الدولار أمام الجنية 97 قرش، وتحديداً في الفترة الأخيرة منذ بداية شهر رمضان 2019 شهدت انخفاض في أسعار الدولار تزامناً مع زيادة التدفقات الأجنبية، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك بنحو 17 جنية للشراء مقابل 17.10 جنية للبيع.

الجدير بالذكر أن السوق السوداء بعد تعويم الجنية المصري أمام العملات الأخري، شهدت حالة كبيرة من الركود، الأمر الذي أدي إلى تقارب أسعار العملات اليوم في البنوك مع السوق السوداء، وبالتالي أصبح الزيادة والاتجاه الأكبر من المواطنين نحو البنوك.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 16.98 جنية للشراء مقابل 17.10 للبيع، فيما استقرت قيمة الدولار في بنك الإسكندرية عند 16.99 للشراء أمام 17.09 للبيع، وسجل البنك المصري لتنمية الصادرات أقل سعر لبيع الدولار مقارنة بأسعار الورقة الخضراء في البنوك الآخري بنحو 17.08 جنية للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك مصر 16.99 17.09 البنك العربي الأفريقي 16.99 17.09 بنك الإسكندرية 16.99 17.09 بنك القاهرة 16.99 17.09 المصرف المتحد 16.99 17.09 بنك بلوم مصر 17 17.10 بنك التعمير والإسكان 17 17.10 بنك قطر الوطني 17 17.10 بنك كريدي أجريكول 17.01 17.11

وسجل الدولار في التجاري الدولي للشراء 16.99 مقابل 17.09 للبيع، فيما سجل بنك المشرق 17.02 للشراء مقابل 17.12 للبيع، وآخيراً سجل بنك سايب للشراء 17.03 أمام 17.13 للبيع.