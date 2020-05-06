آخر تحديث.. جدول أسعار الدولار اليوم الأربعاء 6 مايو 2020 أمام الجنيه المصري

أسعار الدولار اليوم واحد من أكثر ما يبحث عنه المصريون في كافة محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها خاصة في ظل ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية من تذبذب واضح في اقتصادها خلال الفترة الماضية واعتقاد البعض بأن ذلك سيؤثر على سعر الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة بحسب ما حدث حينما تأثر الاقتصاد المصري خلال الأعوام الماضية وهو ما أدى على ارتفاع كبير في سعر الدولار.

وشهدت أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء استقرارا واضحا في الأسعار مثلما كانت التعاملات بالأمس، حيث سجل سعر الدولار في مصر داخل البنك المركزي المصري 15.69 للشراء و15.79 للبيع في استقرار واضح للعملات عما كانت عليه بالأمس.

ونقدم لكم من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” أسعار الدولار اليوم الأربعاء في مصر في كافة البنوك المختلفة بحسب ما تم الإعلان عنه حتى الآن ومن خلال هذا المقال ستجد كافة البنوك التي تبحث عنها ومن أبرز البنوك التي نعرض سعر الدولار اليوم فيها هي:

البنك المركزي المصري

البنك الأهلي المصري

بنك مصر

البنك العربي الأفريقي

المصرف المتحد

بنك كريدي أجريكول

بنك أبو ظبي الإسلامي

بنك القاهرة

بنك عودة

والعديد من البنوك المختلفة أيضا

أسعار الدولار اليوم الأربعاء في مصر

ومن خلال هذا الجدول نقدم لكم أسعار الدولار اليوم الأربعاء في مصر في كافة البنوك المختلفة حيث يمكنكم من خلال هذا الجدول التعرف على آخر تحديث لسعر الدولار في كافة البنوك التي تريد البحث عنها وإليكم الجدول بتفاصيل الأسعار: