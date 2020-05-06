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آخر تحديث.. جدول أسعار الدولار اليوم الأربعاء 6 مايو 2020 أمام الجنيه المصري

بواسطة عبدالرحمن خالد
أسعار الدولار اليوم أسعار الدولار في مصر

أسعار الدولار اليوم واحد من أكثر ما يبحث عنه المصريون في كافة محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها خاصة في ظل ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية من تذبذب واضح في اقتصادها خلال الفترة الماضية واعتقاد البعض بأن ذلك سيؤثر على سعر الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة بحسب ما حدث حينما تأثر الاقتصاد المصري خلال الأعوام الماضية وهو ما أدى على ارتفاع كبير في سعر الدولار.

وشهدت أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء استقرارا واضحا في الأسعار  مثلما كانت التعاملات بالأمس، حيث سجل سعر الدولار في مصر داخل البنك المركزي المصري 15.69 للشراء و15.79 للبيع في استقرار واضح للعملات عما كانت عليه بالأمس.

ونقدم لكم من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” أسعار الدولار اليوم الأربعاء في مصر في كافة البنوك المختلفة بحسب ما تم الإعلان عنه حتى الآن ومن خلال هذا المقال ستجد كافة البنوك التي تبحث عنها ومن أبرز البنوك التي نعرض سعر الدولار اليوم فيها هي:

  • البنك المركزي المصري
  • البنك الأهلي المصري
  • بنك مصر
  • البنك العربي الأفريقي
  • المصرف المتحد
  • بنك كريدي أجريكول
  • بنك أبو ظبي الإسلامي
  • بنك القاهرة
  • بنك عودة
  • والعديد من البنوك المختلفة أيضا
أسعار الدولار
أسعار الدولار في مصر

أسعار الدولار اليوم الأربعاء في مصر

ومن خلال هذا الجدول نقدم لكم أسعار الدولار اليوم الأربعاء في مصر في كافة البنوك المختلفة حيث يمكنكم من خلال هذا الجدول التعرف على آخر تحديث لسعر الدولار في كافة البنوك التي تريد البحث عنها وإليكم الجدول بتفاصيل الأسعار:

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15,7 جم
البنك الأهلي المصري يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,63 جم
البنك شراء   بيع   آخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري 15,6911 جم 15,8181 جم منذ 15 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي 15,7 جم 15,8 جم منذ شهر
مصرف أبو ظبي الاسلامي 15,7 جم 15,8 جم منذ إسبوع
بنك مصر 15,68 جم 15,78 جم منذ شهر
كريدي أجريكول 15,7 جم 15,8 جم منذ شهر
البنك التجارى الدولي CIB 15,7 جم 15,8 جم منذ شهر
المصرف المتحد 15,7 جم 15,8 جم منذ شهر
البنك الأهلي المصري 15,53 جم 15,63 جم منذ شهرين
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 15,7 جم 15,8 جم منذ إسبوع
بنك مصر إيران للتنمية 15,7 جم 15,8 جم منذ 3 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 15,7 جم 15,8 جم منذ 4 أسابيع
البنك الأهلى اليونانى بمصر 15,7 جم 15,8 جم منذ شهر
البنك المصري الخليجي 15,7 جم 15,8 جم منذ إسبوع
بنك عودة 15,7 جم 15,8 جم منذ شهر

عبدالرحمن خالد
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