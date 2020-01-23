آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الخميس 23-1-2020 في البنوك أمام الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الخميس تحركات طفيفة في بعض البنوك وفق آخر تقارير صادرة من البنوك عقب التراجع الحاد الذي طرأ على أسعار الدولار منذ بداية العام الجديد 2020، يُذكر أن أسعار الدولار قد انخفضت بنحو 23 قرش حتى هذه اللحظة، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري استقرار تام عند نفس متوسطات أمس بقيمة 15.76 جنيه للشراء أمام 15.86 جنيه بيع، واستقر سعر صرف الدولار ببنك الإسكندرية لليوم الثالث على التوالي ليُسجل الآن 15.74 جنيه شراء مقابل 15.84 جنيه بيع.

أسعار الدولار في البنوك

ونُتابع معكم أسعار الدولار في البنوك لحظة بلحظة عبر موقع كلمة دوت أورج في أكثر من 10 بنوك، وقد سجل بنك المشرق أعلى سعر لشراء الدولار( أحسن بنك تبيع له) بقيمة 15.78 جنيه، بينما سجل سعر الدولار في العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الدولار (أحسن بنك تشتري منه) بسعر 15.83 جنيه.

سعر الدولار اليوم الخميس

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر 15.76 جنيه شراء مقابل 15.86 جنيه بيع، بينما سجل في بنك بلوم مصر 15.75 جنيه و 15.85 جنيه شراء وبيع، وفي بنك التعمير والإسكان سجل الدولار 15.74 جنيه شراء مقابل 15.84 جنيه بيع.

بنك البركة يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,06 جم

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,83 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 15,7384 جم 15,8634 جم منذ 20 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي 15,73 جم 15,83 جم منذ يوم مصرف أبو ظبي الاسلامي 15,77 جم 15,85 جم منذ يومين بنك مصر 15,76 جم 15,86 جم منذ يومين كريدي أجريكول 15,76 جم 15,86 جم منذ 22 ساعة البنك التجارى الدولي CIB 15,73 جم 15,83 جم منذ يومين بنك قناة السويس 15,98 جم 16,08 جم منذ شهر المصرف المتحد 15,76 جم 15,86 جم منذ يوم البنك الأهلي المصري 15,76 جم 15,86 جم منذ يومين بنك البركة 16,06 جم 16,16 جم منذ شهر البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 15,78 جم 15,88 جم منذ ساعة بنك مصر إيران للتنمية 15,75 جم 15,85 جم منذ 34 دقيقة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 15,76 جم 15,86 جم منذ يوم البنك الأهلى اليونانى بمصر 15,75 جم 15,85 جم منذ ساعة البنك المصري الخليجي 15,76 جم 15,86 جم منذ يوم بنك عودة 15,75 جم 15,85 جم منذ 4 دقائق

مع العلم بأن الجدول السابق يضم سعر الدولار الآن في أكثر من 16 بنك، ويتم تحديث الجدول بشكل دائم وتلقائياً مع حدوث أي تغييرات جديدة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وكذلك استقرت أسعار العملات أمام الجنيه طبقاً لتعاملات البنك الأهلي المصري، إذ سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري بقيمة 4.187 شراء، بينما سجل اليورو 17.4637 جنيه للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 4.287 جنيه للشراء مقابل 4.318 جنيه للبيع.

يُذكر أن أسعار الدولار قد تراجعت أيضاً منذ بداية العام الحالي تزامناً مع التراجعات الحادة التي طرأت على الورقة الخضراء في مصر، وأخيراً قد سجل الدينار الكويتي 51.6383 جنيه للشراء مقابل 52.2398 جنيه للبيع.