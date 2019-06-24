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أحدث أسعار الحديد اليوم الإثنين الموافق 24 – 6 – 2019 بمختلف الشركات والمصانع

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
أحدث أسعار الحديد اليوم الإثنين الموافق 24 – 6 – 2019 بمختلف الشركات والمصانع
اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر وسعر حديد عز "مُحدث يوميا"

يذكر أن السيد الأستاذ أحمد الزيني عضو ورئيس شعبة مواد البناء كان قد أشار بشأن أسعار الحديد في الأسواق المصرية ، إلى  أن أسعار الحديد قد عادت إلى حالة من الاستقرار والثبات ، ويأتي ذلك بعد الارتفاع الذي كان قد شهده سعر الحديد في جمهورية مصر العربية خلال الفترة المنصرمة.

أسعار الحديد في مصر

كما أضاف السيد الأستاذ أحمد الزيني عضو ورئيس شعبة مواد البناء أن ارتفاع سعر الحديد في الفترة السابقة كان قد أتى نتيجة انتشار مجموعة من الشائعات ، حيث أتى من بين تلك الشائعات القيام بفرض رسوم جديدة على الواردات المصرية.

وأوضح السيد أحمد الزيني أنه بالنسبة لما يتعلق بالقرار الخاص الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الدولار الأمريكي الجمركي معلقًا أن هذا القرار بالتحرير لم يؤدي إلى حدوث أي أثر أو تغيير يذكر على أسعار مواد البناء في مصر حتى الآن، ونتيجة لذلك فإن سعر خام الحديد يستمر كما هو معتاد داخل جمهورية مصر العربية بغير حدوث أي تغيير بسبب هذه الشائعات.

أسعار الحديد في مختلف الشركات والمصانع المصرية

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الحديد اليوم الإثنين الموافق الرابع والعشرين من شهر يونيو لعام 2019 ، كانت قد شهدت حالة من الاستقرار والهدوء في جميع المصانع الموجودة بمصر، وكان قد سجل سعر طن الحديد اليوم الإثنين في مصنع بشاي مبلغ 11600 جنيه، بينما قد سجل سعر طن الحديد اليوم الإثنين في مصنع الوطنية للصلب 11550 جنيه للطن.

اسم الشركة أسعار تسليم المصنع سعر التسليم في وجه بحري سعر التسليم في وجه قبلي
شركة حديد عز 11890 12000 12150
شركة حديد عز 11890 12000 12150
شركة حديد المصريين 11780 11900 12050
شركة حديد بشاي 11750 11850 12000
شركة حديد العتال 11650 11750 11900
شركة حديد عطية 11600 11700 11850
شركة حديد مصر ستيل 11575 11700 11850
شركة حديد الجارحي 11650 11750 11900
 شركة حديد المعادي 11600 11700 11850
شركة حديد السويس للصلب 11600 11700 11850
مصنع سرحان للصلب 11550 11650 11800
مصنع قوطة للصلب 11550 11650 11800
شركة حديد الجيوشي 11600 11650 11800
شركة حديد المراكبي 11600 11650 11800
شركة حديد العشري 11600 11700 11850
شركة حديد الكوستيل 11500 11600 11750
شركة حديد عياد 11550 11650 11800
شركة حديد الكومي 11450 11550 11700
شركة حديد حديدنا 11450 11550 11700
شركة طنطا للصلب 11450 11550 11700
شركة حديد بيانكو 11400 11500 11650
شركة حديد عنتر 11450 11550 11700

 

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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