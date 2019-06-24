أحدث أسعار الحديد اليوم الإثنين الموافق 24 – 6 – 2019 بمختلف الشركات والمصانع

يذكر أن السيد الأستاذ أحمد الزيني عضو ورئيس شعبة مواد البناء كان قد أشار بشأن أسعار الحديد في الأسواق المصرية ، إلى أن أسعار الحديد قد عادت إلى حالة من الاستقرار والثبات ، ويأتي ذلك بعد الارتفاع الذي كان قد شهده سعر الحديد في جمهورية مصر العربية خلال الفترة المنصرمة.

أسعار الحديد في مصر

كما أضاف السيد الأستاذ أحمد الزيني عضو ورئيس شعبة مواد البناء أن ارتفاع سعر الحديد في الفترة السابقة كان قد أتى نتيجة انتشار مجموعة من الشائعات ، حيث أتى من بين تلك الشائعات القيام بفرض رسوم جديدة على الواردات المصرية.

وأوضح السيد أحمد الزيني أنه بالنسبة لما يتعلق بالقرار الخاص الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الدولار الأمريكي الجمركي معلقًا أن هذا القرار بالتحرير لم يؤدي إلى حدوث أي أثر أو تغيير يذكر على أسعار مواد البناء في مصر حتى الآن، ونتيجة لذلك فإن سعر خام الحديد يستمر كما هو معتاد داخل جمهورية مصر العربية بغير حدوث أي تغيير بسبب هذه الشائعات.

أسعار الحديد في مختلف الشركات والمصانع المصرية

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الحديد اليوم الإثنين الموافق الرابع والعشرين من شهر يونيو لعام 2019 ، كانت قد شهدت حالة من الاستقرار والهدوء في جميع المصانع الموجودة بمصر، وكان قد سجل سعر طن الحديد اليوم الإثنين في مصنع بشاي مبلغ 11600 جنيه، بينما قد سجل سعر طن الحديد اليوم الإثنين في مصنع الوطنية للصلب 11550 جنيه للطن.