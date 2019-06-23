أحدث أسعار الحديد اليوم في مصر الأحد الموافق 23-6-2019

تشهد أسعار الحديد اليوم في مصر حالة من الاستقرار المستمر منذ فترة طويلة، حيث كان في أواخر عام 2017 وبدايات عام 2018 مرتفع بصورة كبيرة، ويرجع هذا الارتفاع إلى أواخر عام 2016 وتحرير سعر صرف الجنية المصري، وأيضاً من العوامل المؤثرة على أسعار الحديد في مصر، رفع الحكومة المصرية الدعم على الوقود والكهرباء، وبذلك يؤثر على تكلفة الإنتاج.

أسعار الحديد اليوم الأحد في مصر

شهد الحديد استقرار في الأسعار منذ فترة كبيرة، ومن ثم نوافيكم بالأسعار من خلال الجدول التالي.

اسم المصنع أقل سعر أعلى سعر حديد عطيه 11800 جنيه 11800 جنيه حديد العشري 11500 جنيه 11525 جنيه حديد الجارحي 10150 جنيه 10100 جنيه حديد المصريين 11800 جنيه 11800 جنيه حديد بشاي 11830 جنيه 11850 جنيه الجيوشي للصلب 11600 جنيه 11650 جنيه مصر ستيل 11600 جنيه 11650 جنيه حديد اركو 9750 جنيه 9800 جنيه حديد الكومي 11600 جنيه 11600 جنيه

ترتبط أسعار الحديد مباشرة بأسعار المواد الخام، وأيضاً من العوامل التي تؤثر عليه عالمياً أسعار البليت، وعلى أساس البليت يتم أنخفاض أو ارتفاع سعر الحديد، ولسعر صرف الدولار عامل كبير في أرتفاع سعر الحديد أو العكس، وزيادة الطلب على الحديد في السوق للمشروعات الضخمة، يشكل ارتفاع على أسعار الحديد.

أدت العديد من الأسباب إلى انخفاض أسعار الحديد في الفترة الماضية، ومنها خضوع الحديد لقانون العرض والطلب، و انخفاض أسعار الدولار، وأسعار البليت، وسجل سعر طن الحديد بمصنع الوطنية للصلب 11550 جنيه، وبمصنع بشاي 11600 جنيه.