أحدث أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-07-2019 بمحلات الصاغة وارتفاع نسبي بالسعودية واستقرار في مصر

استقرار أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-07-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية بعد حالة عدم الاستقرار التي شهدها سعر جرام الذهب في محلات الصاغة، وفي سوق المال، ويرصد موقع كلمة أحدث أسعار الذهب يوميا إذ يلقى سعر الذهب كل يوم إقبالا من مختلف الفئات والطبقات، فيهتم بسعر المعدن الأصفر كل من المستثمرين ورجال الأعمال والشباب المقبل على الزواج، وغيرهم، كما تعد معلومة سعر الذهب من المعلومات التي تحدد الحالة الاقتصادية للبلاد، والكثير من محبي الذهب تنتابه العديد من المخاوف من تدهور الحالة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية أو نشوب حرب بين أمريكا وإيران ما يؤدي لانخفاض سعر الذهب ، كما أن هناك توقعات برفع أسعار الذهب بنسبة 15 % وذلك من خلال تصريحات أحد عضاء شعبة الذهب بالغرفة التجارية على نهاية عام 2019 ، ومن ذلك فإن أسعار الذهب تشهد حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية ومن المحتمل أن يستمر الحال خلال الفترة المقبلة ، ويلجأ الآن تجار الذهب وأصحاب محال الصاغة لصنع مشغولات ذهبية أقل في الوزن بأشكال مختلفة لما لها من طلب الآن في السوق، وننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-07-2019 في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

أما أسعار الذهب في السعودية اليوم فتشهد ارتفاعا بسيطا في سعر الذهب مقارنة بسعر جرام الذهب أمس الأحد ، فبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 148.99 مقارنة بالسعر العالمي للذهب وهو 39.72 دولارا وكان سعر الذهب عيار 21 أمس نحو 149.48 ، أما الذهب عيار 24 فانخفض سعره مقارنة بأمس فأصبح سعر الذهب عيار 24 فأصبح 170.27 ويقابله السعر العالمي 45.40 دولارا، وسعر عيار 18 وصل إلى 128.99ريالا .

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر تشهد أيضا حالة من الاستقرار ، وجميع الأسعار المنشورة عن أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة هي دون حساب المصنعية ، ويختلف سعر جرام الذهب من محافظة لأخرى بنحو جنيه وجنيه ونصف فبلغ سعر الذهب اليوم في مصر ما بين 650 إلى 652 ، ووصل سعر عيار 24 إلى ما بين 743 إلى 745 ، وسعر عيار 18 صار سعره صباحا يتراوح ما بين 557 إلى 559 .

جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 170.27 ريال $45.40 سعر الذهب عيار 22 156.08 ريال $41.62 اسعار الذهب عيار 21 148.99 ريال $39.72 اسعار الذهب عيار 18 127.70 ريال $34.05 سعر الذهب عيار 14 99.32 ريال $26.48 سعر الذهب عيار 12 85.13 ريال $22.70 اسعار أوقية الذهب 5,295 ريال $1,412 اسعار جنيه الذهب 1,192 ريال $317.80 اسعار كيلو الذهب 170,266 ريال $45,399

جدول أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة