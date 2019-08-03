أحدث أسعار الريال السعودي الآن بمصر السبت 3 أغسطس مُقابل الجنيه وفق بيانات أخر جلسة تداول

ما هو سعر الريال السعودي اليوم، سؤال الصباح في قطاع المال المصري، وفي حقيقة الأمر هو سؤال ليس من باب الترف أو مجرد تحصيل المعلومات، فالريال السعودي قيمة نقدية ترتبط بالاقتصاد المصري بشكل قوي وثيق، فالعملة السعودية هي المُترجم لعلاقات اقتصادية كبيرة بين القاهرة والرياض، وهي المُترجم لقطاع كبير من كفاءات العمل والتوظيف داخل الأسواق والشركات والقطاعات السعودية من سوق العمالة والوظائف المصرية.

وعليه نُقدم وفق تقرير شامل أحدث وأخر سعر سجلته جلسات ونقاط التداول لسعر صرف الريال السعودي بتاريخ 3-8-2019 مُقابل سعر صرف الجنيه المصري، وسوف نوضح لكم معلومات هامة تتعلق ببيانات أسعار الريال السعودي اليوم.. فهيا إلى التفاصيل بالأرقام.

سعر صرف الريال السعودي 3 أغسطس مُقابل الجنيه المصري

بداية من المهم أن نُشير أن أخر سعر تم الإعلان عنه لشراء الريال السعودي بقطاع الصرف بمصر من قبل المركزي المصري كان عند 4.4025 جنيه مصري، كما أن السعر الأخير لبيع الريال السعودي ومُعلن من بيانات المركزي المصري سُجل عند أخر جلسة للتداول بمصر وامتد ليوم السبت 3 أغسطس عند سعر 4.4296 جنيه وذلك أيضاً وفق بيان المركزي.

ثم وجدنا سعر اليوم والمسجل من جلسة تداول الأسبوع الأخير للريال السعودي بمصر 3-8-2019 بالبنك الأهلي المصري هو للشراء 4.397 ج وللبيع 4.434 ج، وتابعنا السعر الأعلى لشراء العملة السعودية منذ المؤشر الأخير حتى الآن فوجدناه ببنك المصرف العربي وذلك عند سعر مُقيم ب 4.407 جنيه، ثم وجدنا أن أقل سعر للبيع ويمكن لمشتري الريال الحصول عليه سُجل داخل بنك الإسكندرية عند سعر محدد 4.423 جنيه.

وتبقى الإشارة إلى أن الأسعار السابقة هي أسعار البنوك الرسمية عند أخر جلسات تداول الخميس، وهي بيان استرشادي أكثر من مهم عند إتمام عملية بيع أو شراء الريال السعودي اليوم السبت 3-8-2019 عندما تقرير أن تقوم بالتداول بيعاً أو شراء للريال من قبل المصارف المصرية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.