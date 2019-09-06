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أسعار الذهب
سعر الذهب اليوم
أخبار إقتصادية

أحدث تطورات أسعار الذهب في مصر والسعودية اليوم الجمعة 6-9-2019 بدون مصنعية

أسعار الذهب اليوم

بواسطة عبدالعزيز على 0


ما هي أحدث تطورات أسعار الذهب اليوم ؟ يُعد السؤال الأكثر بحثاً الآن في ظل التغييرات الكثيرة التي طرأت ومازال تطرأ حتى الآن على كافة أعيرة الذهب في مصر عالمياً بالتزامن مع سعر الأوقية عالمياً، فقد شهدت أسعار الذهب في نهاية التعاملات المسائية أمس الخميس تراجع كبير فقد تراجع عيار 21 من 713 جنيه للجرام إلى 700 جنيه للجرام، وفي بداية التعاملات الصباحية ليوم الجمعة واصل الأصفر تراجعه من جديد وتراوح سعر عيار 21 وقتها ما بين 693 إلى 695 جنيه للجرام، وطبقاً لأخر تقارير فقد شهد سعر الذهب ارتفاع جديد ليُسجل الآن عيار 21 ما بين 699 إلى 701 جنيه للجرام الواحد.



أسعار الذهب اليوم في مصر

نرصد لكم أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر تزامناً مع سعر الأوقية الحالي الذي سجل 1519 دولار أمريكي، حيث تراوح سعر عيار 24 ما بين 799 إلى 801 جنيه للجرام، وتراوح سعر عيار 21 للجرام ما بين 699 إلى 701 جنيه، بينما تراوح عيار 22 للجرام الواحد ما بين 732 إلى 734 جنيه.



الوحدةسعر الجرام بالجنيه المصري
عيار 24799 إلى 801
عيار 22732 إلى 734
عيار 21699 إلى 701
عيار 18599 إلى 601
عيار 14466 إلى 467
عيار 12399 إلى 401
الجنيه الذهب5,592 إلى 5,608
الأونصة24,844 إلى 24,916
كيلو الذهب798,857 إلى 801,143

أسعار الذهب في الجدول السابق لا تشمل قيمة المصنعية وطبقاً لأخر تقارير.



كيف أتابع أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة؟

يُمكنك متابعة أحدث أسعار الذهب من خلال الجدول السابق عبر موقع كلمة دوت أورج، حيث يتم تحديث كافة الأعيرة بشكل تلقائي فور حدوث تغييرات في سعر الأوقية عالمياً:



ما هي أحدث أسعار الذهب اليوم في السعودية؟



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في المملكة العربية السعودية بشكل طفيف للغاية، حيث سجل عيار 24 للجرام في أحدث تعاملات 183.22 ريال مقابل 183.19 ريال في تعاملات أمس، وسجل الجنيه الذهب 1283 ريال، بينما سجلت أوقية الذهب مقابل الريال السعودي بنحو 5698 ريال.

الوحدةسعر الجرام بالريالسعر الجرام بالدولار
عيار 24183.2248.84
عيار 22167.9544.77
عيار 21160.3242.74
عيار 18137.4136.36
أوقية الذهب56981519
الجنيه الذهب1283341.91
كيلو الذهب183.21548.842

الأسعار نقوم بتحديثها فور حدوث تغييرات جديدة حتى نهاية التعاملات ليوم الجمعة.

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عبدالعزيز على

    محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب



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