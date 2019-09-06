أحدث تطورات أسعار الذهب في مصر والسعودية اليوم الجمعة 6-9-2019 بدون مصنعية







ما هي أحدث تطورات أسعار الذهب اليوم ؟ يُعد السؤال الأكثر بحثاً الآن في ظل التغييرات الكثيرة التي طرأت ومازال تطرأ حتى الآن على كافة أعيرة الذهب في مصر عالمياً بالتزامن مع سعر الأوقية عالمياً، فقد شهدت أسعار الذهب في نهاية التعاملات المسائية أمس الخميس تراجع كبير فقد تراجع عيار 21 من 713 جنيه للجرام إلى 700 جنيه للجرام، وفي بداية التعاملات الصباحية ليوم الجمعة واصل الأصفر تراجعه من جديد وتراوح سعر عيار 21 وقتها ما بين 693 إلى 695 جنيه للجرام، وطبقاً لأخر تقارير فقد شهد سعر الذهب ارتفاع جديد ليُسجل الآن عيار 21 ما بين 699 إلى 701 جنيه للجرام الواحد.







أسعار الذهب اليوم في مصر

نرصد لكم أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر تزامناً مع سعر الأوقية الحالي الذي سجل 1519 دولار أمريكي، حيث تراوح سعر عيار 24 ما بين 799 إلى 801 جنيه للجرام، وتراوح سعر عيار 21 للجرام ما بين 699 إلى 701 جنيه، بينما تراوح عيار 22 للجرام الواحد ما بين 732 إلى 734 جنيه.







الوحدة سعر الجرام بالجنيه المصري عيار 24 799 إلى 801 عيار 22 732 إلى 734 عيار 21 699 إلى 701 عيار 18 599 إلى 601 عيار 14 466 إلى 467 عيار 12 399 إلى 401 الجنيه الذهب 5,592 إلى 5,608 الأونصة 24,844 إلى 24,916 كيلو الذهب 798,857 إلى 801,143

أسعار الذهب في الجدول السابق لا تشمل قيمة المصنعية وطبقاً لأخر تقارير.







كيف أتابع أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة؟

يُمكنك متابعة أحدث أسعار الذهب من خلال الجدول السابق عبر موقع كلمة دوت أورج، حيث يتم تحديث كافة الأعيرة بشكل تلقائي فور حدوث تغييرات في سعر الأوقية عالمياً:







ما هي أحدث أسعار الذهب اليوم في السعودية؟







ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في المملكة العربية السعودية بشكل طفيف للغاية، حيث سجل عيار 24 للجرام في أحدث تعاملات 183.22 ريال مقابل 183.19 ريال في تعاملات أمس، وسجل الجنيه الذهب 1283 ريال، بينما سجلت أوقية الذهب مقابل الريال السعودي بنحو 5698 ريال.

الوحدة سعر الجرام بالريال سعر الجرام بالدولار عيار 24 183.22 48.84 عيار 22 167.95 44.77 عيار 21 160.32 42.74 عيار 18 137.41 36.36 أوقية الذهب 5698 1519 الجنيه الذهب 1283 341.91 كيلو الذهب 183.215 48.842

الأسعار نقوم بتحديثها فور حدوث تغييرات جديدة حتى نهاية التعاملات ليوم الجمعة.