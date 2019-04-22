شاهد وقارن أسعار أحدث عروض تخفيضات كارفور أبريل 2019 بمصر مجلة شهر رمضان .. هنا مواعيد وعناوين كافة فروع عروض كارفور

أحدث عروض تخفيضات كارفور أبريل 2019، تعرف على مجلة عروض كارفور ومواعيد وعناوين جميع فروع كارفور بجميع بالإسكندرية والزقازيق والمنصورة والقاهرة وجميع المحافظات، وتابع معنا أحدث عروض كارفور لشاشات التلفزيون والأجهزة الكهربائية والمنزلية، ويقدم كارفور من خلال عروضه لهذا الشهر السلع الأساسية والرماضنية بأسعار وتخفيضات مدهشة، هذا بالإضافة لقسائم شراء مجانية من خلال برنامج ماي كلوب لتجميع النقاط، فكل 500 نقطة بقسيمة شراء مجانية بقيمة 50 جنيه، إنها بحق عروض رائعة.

ومن خلال هذا التقرير ستستعرض مع متابعي موقعنا الكرام جميع العروض التي يقدمها كارفور من خلال المجلة الأشهر للتخفيضات بمصر، حيث تميزت عروض شهر أبريل 2019 بتنوعها من سلع غذائية ورمضانية وياميش رمضان، حيث اشتملت عروض كارفور على سلة غذائية متنوعة من أهم السلع اللازمة لكل بيت، هذا بالاضافة للسلع المعمرة والملابس وغيرها من السلع الاستهلاكية.

أحدث عروض تخفيضات كارفور أبريل 2019 لشهر رمضان المبارك بمصر

وتجدر الإشارة إلى أن عروض كارفور لشهر أبريل 2019 تميزت بالتخفيضات الكبرى على العديد السلع والأجهزة المعمرة الكهربائية والمنزلية، هذا بالإضافة لكرتونة رمضان بأسعار معتدلة تقل كثيراً على مثيلاتها بالأسواق،

عروض كارفور اليوم في مصر “مجلة عروض أبريل 2019”

وسنتابع من خلال هذا التقرير مع متابعي موقع كلمة تفاصيل عروض مجلة كارفور لشهر رمضان 2019، أما عن مدة العرض فقد بدأت من يوم 17 أبريل، ويستمر العرض حتى نهاية شهر أبريل 2019.

مواعيد عمل كارفور بجميع فروع مصر

يتم فتح الفروع للجمهور بجميع الفروع لسلسة كارفور يومياً من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 صباحا على مدار أيام الأسبوع .

فروع و تليفونات كارفور فى مصر

أولا فروع كارفور هايبر ماركت : رقم الخط الساخن : 16061

المعادي سيتي سنتر: الطريق الدائري – مدينة المعراج 11435 المعادي

الجيزة دانـدي مول: طريق مصر الإسكندرية الصحـراوي الكيلو 28 – بجوار بوابات الجيزة منطقة أبو رواش

العبور جولف سيتي مول: طريق مصر الإسماعيلية شارع حسني مبارك

مساكن شيرا تون صن سيتى مول: ميدان رقم 1258 ف طريق الاوتوستراد – هليوبوليس

التجمع الخامس كايرو فستيفال سيتى: بالقرب من داون تاون مول

الشروق سكاى بلازا مول: مدينة الشروق ، الكيلو 37 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

الإسكندرية طريق الإسكندرية الصحراوي: الكيلو 8 شارع قناة السويس ، أمام الحديقة الدولية محرم بك

الإسكندرية مول العروبة: نهاية طريق التعمير – شارع كرير

ثانيا فروع كارفور سوبر ماركت وكارفور اكسبريس بالقاهرة والإسكندرية رقم الاتصال السريع : 16061

المعادي الجديدة: شارع الجزائر

التجمع الخامس: داون تاون شارع 90 – القاهرة الجديدة

طيبة مول:طيبه مول 75 طريق النصر – مدينة نصر

مدينة 6 أكتوبر: دولفين مول ميدان الثورة أمام جهاز مدينة ٦ أكتوبر المحور المركزي

مدينة 6 أكتوبر: الجزيرة بلازا بجوار أركان مول المجاورة رقم ٦ الحي الرابع الشيخ زايد

سراي القبة: سراي مول شارع ولى العهد سراي القبة

حلوان: 41 شارع رابل- حلوان

الهرم: بيراميدز فيو 2 شارع المنصورية

الإسكندرية: جرين بلاز طريق 14 مايو – سموحة

الإسكندرية: 4 شارع ملك حفني مركز رويال بلازا التجاري المعمورة

الإسكندرية :الملتقى مول شارع محمود شكري خلف محطة سيدي جابر

مجلة عروض كارفور لشهر رمضان أبريل 2019

ويسعدنا التواصل من خلال التعليقات لإبداء الآراء في أحدث عروض تخفيضات كارفور أبريل 2019، والتخفيضات التي تقدمها سلسلة متاجر كارفور، وكذلك مقارنة عروض كارفور بالمتاجر الأخرى، وتهنئكم جميعا بقدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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