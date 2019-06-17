أحدث عروض كارفور اليوم: تخفيضات على الاجهزة الكهربائية وكافة السلع “كلنا واحد”

يستمر كارفور في مصر على تقديم الكثير من الاحتفالات والتي تخص جميع المناسبات العامة، ولهذا نستمر في تقديم العديد من العروض اليومية التي يمكن متابعتها في جميع هايبر كارفور بمختلف المناطق في مصر فالاحتفالات اليوم تكون مكملة بمناسبة الصيف، تابعوا معنا أقوى وأحدث العروض المستمرة والتي تتوافر في جميع كتالوج كارفور.

في مصر ينتظر الجميع هذه العروض لأنها تكون تخفيضات شاملة على جميع السلع الغذائية وغيرها العدي من السلع التي يحتاج إليها الإنسان في حياته اليومية، وهذه العروض مستمرة من يوم 10 يونيو إلى 23 يونيو، ففي الهايبر الكثير من الخصومات والمفاجئات الهائلة التي يريدها المواطنين ففي الأسفل صور الكتالوج وأسعار جميع الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية والخصومات المقدمة عليها.

كتالوج عروض كارفور الآن