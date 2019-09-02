أحمد العطيفي: المؤشر الجديد للبورصة المصرية EGX 30 TR سيوضح طبيعة السوق للمستثمرين

المؤشر الجديد في البورصة المصرية، أكد خبير أسواق المال المصري الأستاذ أحمد العطيفي، أن المؤشرات الجديدة في البورصة المصرية سوف تساعد علي وضوح الصورة وتفاصيل السوق بالنسبة لأسهم هذه الشركات حسب التركيبة الخاصة بكل شركة حيث تختلف تركيبة كل شركة عن الأخري، مؤكدآ في الوقت ذاته علي وجود تشابة في هذه التركبية بين عدد كبير من الشركات، مؤكدآ علي ان هذا الأمر سوف يساعد المستثمر في البحث عن غايته بسبب تعدد الشركات.







جاءت تصريات العطيفي بعد قيام البورصة المصرية بتدشين عددآ من المؤشرات الجديدة وهو مؤشر خاص بأنشط 30 شركة بالنسبة للعائد الكلي ويحمل المؤشر الجديد أسم EGX 30 TR، حيث يستحوذ هذا المؤشر علي أنشط الشركات من حيث السيولة والنشاط.

ويتحكم رأس المال السوقي للأسهم الخاصة بكل شركة في المؤشر الجديد EGX 30 TR، حيث يتضمن نفس الشركات الخاصة بالمؤشر الرئيسي في تعاملات لبورصة المصرية.







ويحرص المؤشر الجديد الذي طرحتة البورصة المصرية في حضور السيد رئيس بنك الأستثمار القومي ويحمل أسم EGX 30 TR، علي وضع إعتبارات خاصة بالتوزيعات النقدية حيث يتم تحويل قيمتها النقدية الي نقاط في المؤشر الجديد، لإيضاح العائد من التوزيعات النقدية للشركات.

وأكمل خبير الأسواق المالية أحمد العطيفي ان المؤشرات الجديدة التي تطرحها حاليآ البورصة المصرية سوف تساهم أيضآ في إيضاح طبيعة المستثمرين ونوع المنتجات، مع وجود مؤشرات تحدد القيمة والوزن والتخصص الخاص بكل سهم.





