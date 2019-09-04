أخبار أسواق البناء في مصر اليوم 4 سبتمبر| شامل أسعار الحديد والأسمنت والجبس

أسواق البناء أحد أهم أعمدة الحركة الاقتصادية بمصر، تتأثر بما يتأثر بيه كافة الأسواق المصرية من العوامل الدافعة للعرض والطلب بالقطاع المصري الاقتصادي، وسوق البناء يبلغ من الاتساع والتنوع ما يجعله مصدر دخل كبير لقطاع عريض من الأسر المصرية لما يضمه من قطاعات ومؤسسات استثمارية كبرى، ومتابعة أخباره وأسعار عناصره لها أهمية كبيرة عند هؤلاء وعند المتعاملين مع السوق العقارية المصرية بشكل مستمر أو مؤقت، ومن هذا كله نُقدم عبر التقرير اليومي هذا أسعار الحديد وأسعار الأسمنت وأسعار الجبس كأحد أهم مفردات سوق البناء بمصر بتاريخ اليوم الأربعاء 4-9-2019.

سعر الحديد اليوم بمصر 4-9-2019

جاءت أسعار الحديد بمصر الأربعاء 4 سبتمبر 2019 عند المعدلات المستقرة خلال تعاملات اليوم بسوق الحديد وفق لوائح أسعار الشركات العاملة بأسواق الحديد المصرية كافة، وجاء سعر السوق الأربعاء لحديد المصريين عند 11800 جنيه، وسجل حديد عز الأربعاء 4-9-2019 سعر 11900 جنيه، بينما وجدنا السعر السوقي اليوم لحديد العتال عند 11850 جنيه، وبالمتابعة لسوق البناء وأسعاره وجدنا حديد شركة بشاي عند 11850 جنيه ويقل عنها حديد عطية بمقدار 50 جنيه للطن مُسجلاً 11800 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 4-9-2019

ونتابع أحدث أسعار الأسمنت بتاريخ اليوم لنجد الأسمنت المسلح يُطرح اليوم بالأسواق المصرية بسعر يبدأ من 800 جنيه حتى سعر 833 جنيه، ووجدنا أن السعر اليومي للأسمنت الأبيض بتاريخ 4-9-2019 بدأ من 2300 جنيه حتى سعر أقصى عند 2500 جنيه للطن، وجاءت أسعار الأسمنت المخلوط بالسوق المصرية للبناء اليوم لتبدأ من 720 إلى 723 جنيه للطن، ثم تراوحت أسعار اليوم بأسواق البناء للأسمنت المقاوم من 840 جنيه إلى سعر 853 جنيه حسب أحدث التعاملات اليومية بأسواق البناء المصرية.

أسعار الجبس اليوم الأربعاء 4-9-2019

جاء سعر اليوم بمصر لجبس شركة العامرية عند 630 جنيه وذلك للطن، أما جبس الدولية فسجل سعر 680 جنيه، وسجل جبس المعمار الأربعاء 4 سبتمبر سعر 660 جنيه، وعن سعر جبس شركة مصر سيناء فجاء اليوم الأربعاء 4-9-2019 بأسواق البناء عند 610 جنيه للطن.