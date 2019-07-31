أخبار أسواق الغذاء اليوم الأربعاء بمصر 31 يوليو| شامل أسعار الدواجن والأسماك والخُضر والفاكهة

أسواق الغذاء بمصر، شهدت منذ ما يقرب من ستة أشهر حالة من التطورات الإيجابية ميزت مستويات الأسعار العامة للسلع الغذائية، فبلا شك أن المواطن المصري تحمل طوال فترات التغيرات الاقتصادية التي تبنتها الدولة وفق منظومة الإصلاح الاقتصادي العديد من نتائج تلك الإصلاحات تمثلت في ارتفاع أسعار الغذاء الذي بدأ فعليًا يتراجع ويستقر منذ عدة شهور.

ونحن وفق تقرير الصباح ليوم الأربعاء 31 يوليو سنوضح لكم من واقع السوق فعلياً أخبار أسواق السلع الغذائية من أسواق الدواجن والبط وأسواق الأسماك وأسواق الخضر والفاكهة مع توضيح أحدث سعر مُعلن وبشكل دقيق ورسمي لتلك السلع الهامة والتي لا يمكن الاستغناء عنها ليوم واحد.. فيها بنا بالأرقام نتعرف على أسعار السلع الغذائية من دواجن وبط وسمك وخضروات وفاكهة لصباح اليوم الأربعاء نهاية شهر يوليو 2019.

كم سعر الدواجن اليوم الأربعاء 31 يوليو في مصر

حققت الدواجن مساء أمس الثلاثاء حالة من التراجع بشرت كثيراً بأن أسعار الدواجن فعلياً هذا الموسم تحت السيطرة، فلقد كانت أسعار الدواجن بهذا التوقيت من كل عام تشهد ارتفاع بالسعر نتيجة موت ونفوق آلاف الكتاكيت بسبب الحر أو بسبب فقدان المستويات المعقولة من الرعاية البيطرية السليمة، وسجلت أسعار الأربعاء استقرار عند تراجع أسعار أمس المبشر والمؤثر.

كيلو الفراخ البيضاء تراجع الأربعاء بشكل ملحوظ بمقدار 2 جنيه للكيلو لتسجل اليوم 31 يوليو سعر للمستهلك من 25 جنيه إلى 27 جنيه للكيلو.

ثبت سعر كيلو الفراخ البلدي الأربعاء 31 يوليو ليسجل الكيلو أسعار من 35 جنيه حتى 40 جنيه للكيلو.

واستقرت أيضاً الفراخ الساسو اليوم الأربعاء عند أسعار من 34 – 38 جنيه للكيلو.

وتتبقى الحقيقة الراسخة، أن كفاءة التفريخ خاصة للدواجن البيضاء جاء بنتائج ايجابية جداً على السعر، وثبات وضع الجنيه المصري أمام الدولار خفض من أسعار العلف، وهذا كله أجبر المزارع على خفض السعر تحت تأثير زيادة الإنتاج، وعن أسعار الديوك الرومي والبط هي كما يلي:

الديوك الرومي من النوع “الأبيض” السعر الأربعاء 31 يوليو من 40 – 45 جنيه وذلك للكيلو.

الديوك الرومي من النوع البرونزي السعر الأربعاء 31 يوليو من 53 – 63 جنيه للكيلو.

البط البلدي اليوم الأربعاء سجل الكيلو بتاريخ 31 يوليو سعر من 55 – 65 جنيه.

البط المسكوفي اليوم الأربعاء سجل الكيلو بتاريخ 31 يوليو سعر من 37 – 41 جنيه.

البط مولار سجل الكيلو اليوم الأربعاء 31 يوليو من 31 – 34 جنيه.

كم سعر السمك اليوم الأربعاء 31 يوليو في مصر

وعن أسعار السمك سجل البوري الأربعاء ارتفاع طفيف لم يتجاوز 2 جنيه بالكيلو، وارتفع بعض أصناف الجمبري بمعدل 20 جنيه للكيلو، فيما ثبتت الأصناف الأخرى وسجل البلطي اليوم تراجع ملحوظ، أما فيما يتعلق بباقي أصناف الأسماك بالسوق فلقد شهدت ثبات بالأسعار سوف نوضحه لكم فيما يلي بالأرقام.

اليوم الأربعاء سجل البوري نمرة 1 بتاريخ 31 يوليو سعر من 49 حتى 57 جنيه، وسجل صباح الأربعاء البوري نمرة 2 أسعار للمواطن من 39 – 47 جنيه.

وسجل الجمبري الجامبو المتميز اليوم الأربعاء زيادة بمقدار 20 جنيه للكيلو من 200 حتى 320 جنيه، وثبت سعر الجمبري المجمد ليسجل الكيلو الأربعاء من 85 جنيه حتى 165 جنيه، وثبت الجمبري البلدي عن متوسط أسعار من 90 – 130 جنيه.

وسجل السمك من نوع “المرجان” البلدي منه من 23 حتى 33 جنيه، أما المجمد منه من 19 حتى 25 جنيه، وسجل اليوم الأربعاء كيلو البربون البلدي من 35 جنيه حتى 41 جنيه، وسجل اليوم البربون المجمد من 22 إلى 28 جنيه.

وثبتت أسعار سمك المكرونة لتسجل المجمدة من 19 – 25 جنيه، وسجل السويسي منها من 55 جنيه حتى 65 جنيه، وأيضاً استقر سعر كيلو السمك موسى الأربعاء من 50 حتى 65 جنيه للكيلو.

وعن السمك البلطي سجل البلدي نمرة واحد متميز من 31 حتى 35 جنيه مسجلاً تراجع كبير بمقدار 6 جنيه للكيلو، وسجل الأسواني من 15 – 35 جنيه ، وسجل نمرة 2 من البلطي من 25 – 30 جنيه.

كم هي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمصر

تستمر الأسعار في سوق الخضروات وأسواق الفاكهة عند المستويات الجيدة المستقرة في متناول المواطن، فعدا الفاصوليا والبامية نجد جميع الأصناف عن أسعار معقولة جداً، بالإضافة للجودة الملحوظة في إنتاج محاصيل الموسم سواء للخضار أو الفاكهة.

سعر الطماطم صباح الأربعاء 31 يوليو من 2 – 4 جنيه للكيلو.

أسعار البطاطس الأربعاء للكيلو من 5 – 7 جنيه.

سعر كيلو البصل صباح 31 يوليو من 3 – 4.5 جنيه.

ثبتت الكوسة الأربعاء من 7 – 9 جنيه.

استمرت الفاصوليا والبامية مرتفعتين فسجلت الأولى من 18 – 28 جنيه للكيلو، وسجلت البامية من 11 حتى 17 جنيه للكيلو.

استمر كيلو الملوخية الأربعاء عند الانخفاض مسجلا من 3 – 4 جنيه للكيلو، وسجل الليمون الأربعاء 31 يوليو من 5 – 11 جنيه متراجعاً عن اسع أمس 3 جنيه للكيلو.

وهيا بنا نتابع سعر الفاكهة بمصر اليوم الأربعاء 31 يوليو، والتي جاء تقريرها موضحاً سعر العنب الأحمر من 7 – 9 جنيه، وسعر العنب الأصفر من 6 – 8 جنيه، ولقد شهدت أسعار العنب تراجع بمقدار 3 جنيه بأسبوع واحد، وسجل التفاح البلدي الأربعاء من 8 حتى 12 جنيه بزيادة جنيه واحد في الكيلو، أما المستورد فسجل استقرار ليأتي سعره الأربعاء من 18 حتى 22 جنيه.

وثبتت اليوم الأسعار الخاصة بالمانجو لتسجل المانجو الهندي والمانجو التيمور أسعار تبدأ اليوم الأربعاء للمستهلك من 10 حتى 20 جنيه، وسجلت المانجو العويس صباح الأربعاء من 15 إلى 25 جنيه، وسجلت الأربعاء المانجو من نوع الزبدية والتي تستهلك بكثرة في تصنيع العصائر من 10 – 13 جنيه للكيلو.