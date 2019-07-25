أخبار أسواق الغذاء اليوم بمصر صباح الخميس 25 يوليو| أسعار الدواجن والبط والخُضر والفاكهة ومُختلف أنواع الأسماك

أسعار أسواق الغذاء صباح الخميس 25 يوليو 2019، تقرير صباحي يُصدره موقع “كلمة” يهدف لتوضيح أحدث وأخر الأخبار الخاصة بتغيرات أسعار الغذاء بمصر وذلك بكافة البيانات التي تصدر عن بورصات الدواجن المصرية المختلفة، وأسواق الأسماك بمختلف نطاقات الجمهورية، وأيضاً البيانات التي تصدر يومياً عن سوق العبور للجملة، هذا كله مع الرصد الخبري لواقع أسواق التجزئة لتوضيح السعر النهائي للسلع الغذائية المُقدمة للمستهلك المصري.

وإليكم بالتوازي مع أسعار الأسواق المصرية صباح الخميس، أحدث سعر مُعلن للدواجن بمصر سواء فراخ بيضاء أو فراخ بلدي، وأيضاً أسعار الرومي والبط اليوم، فضلاً عن توضيح حركة أسعار الأسماك بالأسواق والشوادر المصرية، مع التوضيح الشامل لأخر أسعار الخضروات والفاكهة بتاريخ اليوم.. فإليكم التفاصيل بالأرقام.

أسعار الدواجن صباح اليوم الخميس بمصر

بدأت أسواق الدواجن داخل مصر تشهد حالة من الانضباط السعري الملاحظ، وذلك نظراً لعوامل عدة كان في مقدمتها، تراجع خسائر الدواجن بالمزارع هذا الموسم بشكل كبير نظراً للرعاية البيطرية المتميزة والمتقدمة والتي تم توفيرها من قبل الدولة للمزارع، وهذا ساهم في زيادة الإنتاج والمعروض واستقرار السعر، بل وتوقعات متفائلة بتراجعات، حدث منها اليوم بتراجع الكيلو 2 جنيه.

وسجل الكيلو الواحد اليوم الخميس 25-7-2019 من الدواجن البلدي أسعار من 34 جنيه إلى 39 جنيه.

وسجل الكيلو الواحد اليوم الخميس من الدواجن البيضاء أسعار من 26 جنيه إلى 29 جنيه.

وسجل كيلو الدواجن الساسو صباح اليوم الخميس من 35 إلى 37 جنيه.

والآن وبعد أن رصدنا أسعار الفراخ سواء بيضاء أو بلدي أو ساسو، والتي شهدت كم ذكرنا ثبات أو تراجع بالسعر، ننتقل معكم لرصد أسعار البط وأسعار الرومي والتي هي الأخرى كان لها من الاستقرار بالسعر والتراجع ببعض الأسواق نصيب كبير لتوافر المعروض منها حالياً.

كيلو البط من النوع “البلدي” صباح الخميس سجل من 44 حتى 54 جنيه للكيلو.

كيلو البط من النوع “المسكوفي” صباح الخميس سجل من 35 إلى 40 جنيه للكيلو.

كيلو البط من النوع “مولار” سجل اليوم الخميس من 25 حتى 28 جنيه.

كيلو الرومي الخميس من النوع البرونزي سجل من 51 حتى 62 جنيه.

وسجل صباح اليوم الخميس كيلو الرومي الأبيض من 37 إلى 44 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم الخميس بمصر

ودائماً قُبيل عيد الأضحى المبارك وتزامناً مع زيادة إنتاج الأسماك بمصر، يشهد سوق السمك بشكل عام حالة من استقرار السعر، وهذا ما حدث فعلياً وتم رصده من الواقع الميداني لحركة العرض والطلب بأسواق السمك المصرية صباح الخميس، وجاء سعر السمك اليوم 25 يوليو عند تلك المعدلات.

استقر سعر كيلو البوري الخميس من النوع الممتاز عند معدل أسعار يتراوح من 34 حتى 45 جنيه.

أما الكيلو من سمك البوري نمرة 2 اليوم الخميس فسجل أسعار تتأرجح من 31 حتى 35 جنيه.

ووجدنا اليوم الخميس سعر كيلو السمك الدنيس مستقر عند 55 حتى 85 جنيه للكيلو الواحد.

وسجل كيلو سمك موسي صباح الخميس من 55 إلى 65 جنيه.

أما الكيلو الواحد من الجمبري حسب حجمه سجل الخميس من 60 إلى 125 جنيه.

وعن السمك من النوع “بلطي ممتاز” سجل أسعار من 32 حتى 38 جنيه، وسجل البلطي الأسواني من 20 إلى 30 جنيه.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة المجمدة عند 20 إلى 27 جنيه، وسجلت القراميط من 11 حتى 20 جنيه للكيلو اليوم الخميس.

أسعار الخضروات والفاكهة صباح الخميس

كان للخطط الداعمة للفلاح سواء مادياً أو تقنياً بمصر، بالغ الأثر هذا الموسم، في تلافي تأثير الحر على إنتاج المحاصيل من الخضروات والفاكهة، وهذا ساهم في توافر جميع أصناف الخضروات والفاكهة بكميات كبيرة تفوق الطلب وبجودة عالية خالية من التلف، وجاءت أسعار الخضروات والفاكهة صباح الخميس كما رصدنها فيما يلي:

الطماطم اليوم الخميس سجل الكيلو من 2 – 4 جنيه.

البطاطس اليوم الخميس سجل الكيلو من 4.5 – 6.5 جنيه.

البصل صباح الخميس سجل الكيلو من تراجع بمقدار 1 جنيه ليسجل من 3 – 4.5 جنيه للكيلو اليوم.

عادت الكوسة لمستوياتها عند 8 – 10 جنيه للكيلو.

ونظراً لسهولة تأثر الفاصوليا بالحر ارتفع سعرها ليصل إلى 15 – 25 جنيه.

وسجل كيلو الملوخية الخميس من 3 – 4.5 جنيه.

وسجلت البامية الخميس من 14 – 18 جنيه.

وسجل كيلو الباذنجان البلدي والرومي من 2 – 3.5 جنيه.

ونأتي لأسعار الفاكهة صباح الخميس 25 يوليو 2019، استقر سعر العنب البناتي الأصفر من 6 – 8 جنيه، وتراجع سعر العنب الأحمر الخميس ليسجل من 8 – 10 جنيه، وسجل التين البرشومي الخميس من 16 – 20 جنيه، وتراجع التفاح البلدي مجدداً ليسجل من 7 – 10 جنيه، واستقر التفاح المستورد اليوم الخميس من 18 – 22 جنيه.

واستمر اليوم الخميس تراجع أسعار المانجو مع تحسن جودتها بشكل كبير وتوافر المعروض منها، لتسجل المانجو العويس صباح اليوم من 15 – 25 جنيه، وسجل الكيلو من المانجو الذبدية صباح اليوم من 10 – 15 جنيه، وكان سعر اليوم للمانجو الهندي من 15 – 20 جنيه، وكان السعر الخميس للمانجو من نوع التيمور من 15 – 22 جنيه.