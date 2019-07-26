أخبار أسواق الغذاء بمصر صباح الجمعة 26 يوليو| شامل أحدث أسعار الدواجن والأسماك والفواكه والخُضر

أسعار الأسواق اليوم وكل يوم، حديث الساعات الأولى من صباح يوم جديد، وتقرير الأسعار الخاص بالمواد الغذائية له مكانة اقتصادية كبيرة على مستوى اقتصاد الأفراد، فربما لا يجد الشخص في بداية اليوم أهم من الإجابة على تساؤل وحيد وهو، كم سيتكلف من أجل قوت يومه، وعليه نُقدم لكم في إطار رصد أخبار الأسواق المصرية، أحدث أسعار الغذاء اليوم الجمعة.

وسوف نتعرف على أسعار الدواجن سواء كانت فراخ أو بط، كما سنوضح أسعار ومؤشرات الأسماك بمصر، مع توضيح أسعار العرض الخاصة بمختلف أنواع الخضروات ومختلف أنواع الفاكهة، كل هذا لصباح يوم الجمعة 26 يوليو 2019، فهيا بنا عبر سرد مُفصل نتعرف على كافة تفاصيل الأسعار اليوم بالأرقام.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26 يوليو في مصر

جاءت السياسة العامة للتخطيط من قبل الدولة بمصر لزيادة المعروض من اللحوم خاصة لحوم الدواجن مُثمرة للغاية ووضعت العديد من الأسس التي جنبت الأسواق زيادات كانت مُحتملة بأسعار الدواجن بعد رفع سعر الوقود الأخير، ولكن هذا لم يحدث وأستقر السوق عند مستوياته، ونحن رصدنا احدث سعر للدواجن بمصر صباح الجمعة 26 يوليو فوجدنها كالتالي كما توضحه السطور القادمة.

الكيلو الواحد من الدواجن البيضاء الجمعة 26-7-2019 بالأسواق المصرية سجل من 26 حتى 28 جنيه للكيلو بتراجع مقداره واحد جنيه عن أسعار أمس.

الكيلو الواحد صباح الجمعة من الدواجن البلدي سجل من جنيه34 حتى 39 جنيه للكيلو الواحد.

وسجل الكيلو من الدجاج الساسو يوم الجمعة مع ساعات الصباح سعر من 34 حتى 36 جنيه للكيلو.

وبالمتابعة لأحدث أسعار الدواجن يوم الجمعة 26 يوليو، ننقل لكم أيضاً أحدث وأخر سعر للبط وأيضاً ننقل أحدث سعر للرومي، وذلك في إطار الرصد الشامل لكافة الأنواع والأصناف الخاصة بالثروة الداجنة وأسعارها اليوم وفق تقارير الأسواق.

كيلو بط بلدي صباح الجمعة سجل من 45 إلى 56 جنيه للكيلو.

كيلو بط مولار صباح الجمعة تراوح من 26 جنيه إلى 29 جنيه.

كيلو بط مسكوفي صباح الجمعة سجل من 36 حتى 41 جنيه.

كيلو رومي برونزي اليوم صباح الجمعة تراوح من 53 جنيه إلى 63 جنيه.

كيلو رومي أبيض اليوم الجمعة سجل من 38 جنيه إلى 45 جنيه.

أسعار الأسماك الجمعة 26 يوليو في مصر

يُعد سوق السمك من أكثر الأسواق تقلباً بشكل يومي فيما يخص الأسعار، وظلت المواسم الماضية تشهد تقلبات بالأسعار مع عدم وضوح معدلات إنتاج السمك بالبلاد، لكن مع توفير مُعدلات ثابتة من الإنتاج فاق في كثير من الأوقات حجم الطلب استقرت أسعار السمك بمصر، ووضح ذلك اليوم الجمعة 26 يوليو لتسجل مختلف أنواع الأسماك ثبات واضح عند مستويات الأسعار التالية:

ثبت كيلو سمك المكرونة من النوع المجمد اليوم الجمعة عند سعر يبدأ من 20 جنيه حتى 27 جنيه، وثبتت أسعار القراميط الجمعة عند معدلات تبدأ من 11 جنيه وتنتهي عند 20 جنيه حسب الحجم.

شهد السمك البلطي ارتفاع ولكن طفيف جداً واقتصر على النوع الممتاز ليبدأ من 34 جنيه إلى 38 جنيه، وثبت البلطي الأسواني اليوم الجمعة ليبدأ من 20 جنيه إلى 30 جنيه.

وتراوحت أسعار الجمبري حسب حجمها صباح الجمعة من 65 جنيه للكيلو إلى 120 جنيه للكيلو.

واستقر سعر السمك موسى صباح الجمعة 26 يوليو على مستوى أسعار يبدأ من 55 جنيه إلى 65 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الدنيس الجمعة من 50 إلى 85 جنيه.

وكان سعر البوري صباح اليوم الجمعة 26 يوليو وذلك من الفئة الممتازة عند أسعار تبدأ من 35 جنيه إلى 45 جنيه، أما السعر الخاص بكيلو البوري أيضاً ولكن من الدرجة الثانية فبدأ من 32 حتى 35 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة الجمعة 26 يوليو بمصر

تمت المتابعة اليومية لأخر سعر لكافة الخضروات والفاكهة بأسواق اليوم الجمعة بمصر 26 يوليو، وجاءت جميع بيانات الأسعار مؤكدة على ثبات السعر وتوافر المعروض مع تحسن جودة الناتج من المحاصيل، ورصدنا أحدث سعر للخضار فوجدناه كما يلي:

الطماطم تبدأ من 2 جنيه إلى 5 جنيه للكيلو.

البطاطس صباح الجمعة تبدأ من 5 جنيه إلى 7 جنيه للكيلو.

البصل صباح اليوم يبدأ سعره من 3 جنيه إلى 4.5 جنيه للكيلو.

والكوسة صباح 26 يوليو ليوم الجمعة يبدأ سعرها من 7 جنيه إلى 9 جنيه للكيلو.

واستمرت الفاصوليا عند مستويات أسعار عالية لتبدأ من 15 جنيه إلى 27 جنيه للكيلو.

واستمرت الملوخية في تراجع أسعارها بشكل واضح لتسجل الجمعة من صباح اليوم سعر يبدأ من 3 جنيه إلى 4 جنيه.

وثبتت أسعار البامية عند مستويات تبدأ من 14 جنيه إلى 18 جنيه للكيلو.

وسجل كيلو الباذنجان سواء بلدي أو رومي أسعار معقولة جداً تبدأ من 2.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو.

وعن الأسعار المتعلقة بالفاكهة اليوم الجمعة الموافق 26-7-2019، فسجل العنب الأصفر أسعار تبدأ من 7 إلى 9 جنيه للكيلو، والعنب الأحمر أسعار تبدأ من 9 إلى 11 جنيه للكيلو، وجاء التين البرشومي صباح الجمعة عند سعر يبدأ من 14 جنيه إلى 20 جنيه للكيلو، وجاء التفاح البلدي المصري الجمعة 26 يوليو ليبدأ من 8 جنيه إلى 12 جنيه للكيلو، بزيادة 2 جنيه للكيلو، وسجل التفاح الأمريكي والإيطالي ثبات عند أسعار تبدأ من 18 حتى 22 جنيه للكيلو.

وجاءت أسعار الجمعة 26 يوليو للمانجو كما وضحتها بيانات أسواق الصباح، مانجو عويس أسعار تبدأ من 16 جنيه إلى 25 جنيه، مانجو هندي أسعار تبدأ من 16 جنيه إلى 21 جنيه، مانجو ذبدية أسعار الجمعة تبدأ من 15 جنيه إلى 20 جنيه، مانجو تيمور سجلت للكيلو صباح الجمعة أسعار تبدأ من 16 جنيه إلى 23 جنيه.