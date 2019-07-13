أخبار أسواق الغذاء بمصر صباح السبت 13 يوليو | شامل أسعار الدواجن اليوم والأسماك بمختلف الأنواع والخضروات والفاكهة

أحدث وأخر بيانات وأخبار أسواق الغذاء بمصر، نعرضها لكم صباح كل يوم من واقع بيانات الأسواق المصرية للمواد الغذائية، حتى تبدأ يومك عزيزي المُتابع وأنت على معرفة بكافة بيانات أسعار المواد الغذائية صباح كل يوم من أسعار الدواجن وأسعار الخضروات والفواكه وأيضاً أسعار مختلف أنواع وأصناف الأسماك.

والأسعار التالية هي أسعار بورصة الدواجن بمصر وذلك لأسعار الجملة، وأيضاً أسعار الدواجن بالأسواق بمختلف المعدلات بأسعار التجزئة للمستهلك، كما سنقدم أسعار الأسماك حسب بيانات الجمع لأسعار الأسماك في الإسكندرية وعزبة البرج بدمياط، وأسعار سوق العبور بالقاهرة، وسنقدم أسعار الخضروات والفواكه بشكل تفصيلي شامل لكافة نسب الأسعار بالأسواق المختلفة .. فهيا بنا نتعرف معكم على أسعار الغذاء في مصر صباح اليوم السبت 13-7-2019.

ما هي أسعار الغذاء بالأسواق المصرية صباح اليوم

ما هي أسعار الفراخ اليوم: بالمتابعة سجلت اليوم الدواجن البيضاء وذلك لسعر الكيلو للمستهلك صباح السبت أسعار تتراوح من 26 إلى 29 جنيه للكيلو الواحد، أما الدواجن البلدي فلقد سجلت أسعار للمستهلك اليوم السبت تتراوح من 33 حتى 36 جنيه للكيلو.

وتابعنا أيضاً أسعار البيض صباح السبت بالمتاجر، فوجدنا سعر كرتونة البيض البلدي السبت 13 يوليو تُسجل سعر يتأرجح من 34 حتى 35 للكرتونة، أما سعر كرتونة البيض الأحمر السبت فسجلت 28 جنيه للكرتونة.

ما هي أسعار الأسماك اليوم: سجل سمك البلطي اليوم السبت بمصر أسعار من 14 جنيه وذلك للبلطي الأسواني ثم تتدرج الأسعار لتصل حتى 35 جنيه للبلطي نمرة 1، ووجدنا أن سعر سمك البربون اليوم السبت يتراوح من 32 – 42 جنيه للكيلو، أما سمك القاروص أو ما يسمى اللوت فيتراوح من 48 – 82 جنيه للكيلو، وسجل الدنيس السبت سعر 82 جنيه للكيلو، أما سمك المرجان اليوم السبت فتراوحت أسعاره من 28 – 37 جنيه للكيلو.

وعن الكابوريا ولها قطعاً مُحبيها فلقد سجلت أسعار متفاوتة حسب الحجم والنوع لتتراوح من 40 حتى 150 جنيه للكيلو، وتأرجحت أسعار سمك موسي السبت من 55 إلى 65 جنيه للكيلو الواحد، وسجل البوري اليوم السبت أسعار من 40 حتى 45 جنيه للكيلو.

أسعار الخضار اليوم: شهدت مختلف أصناف الخضار بالأسواق المصرية ثبات ملحوظ، فلقد وجدنا سعر كيلو الطماطم صباح السبت من 1.80 – 4.50 جنيه، وسعر كيلو البطاطس الواحد صباح السبت من 4.80 حتى 6 جنيه، أما سعر البصل للكيلو اليوم السبت فسجل من 3.5 – 4.5 للكيلو الواحد.

وسجلت البامية اليوم سعر من 12 – 17.50 جنيه أما الكوسة صباح السبت فسجلت سعر من 3.5 حتى 6 جنيه للكيلو، وسجل القلقاس أسعار تتراوح من 6 – 10 جنيه للكيلو الواحد، وسجل الثوم صباح اليوم سعر من 5 – 8.5 جنيه.

أسعار الفواكه: سجل العنب الأصفر صباح السبت سعر من 6.80 حتى 10 جنيه، وسجل السبت العنب الأحمر من 6 -11.50 جنيه، وتراوح سعر التفاح المصري من 4.5 حتى 6 جنيه، أما التفاح المستورد صباح يوم السبت 13 يوليو فسجل أسعار من 20 حتى 24 جنيه، وسجل كيلو التين البرشومي السبت أسعار من 8 – 14 جنيه.

أسعار المانجو اليوم: سجلت العويس من 20 – 30 جنيه، وسجلت الهندي من 15 – 25 جنيه، وسجلت الذبدية من 10 – 15 جنيه، أما المانجو التيمور السبت سجلت 17 – 25 جنيه، وسجل اليوم السبت كيلو المانجو البلدي سعر يتأرجح من 7.80 حتى 11 جنيه.