أخبار أسواق الغذاء بمصر صباح اليوم الثلاثاء 30 يوليو| شامل أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة ومُختلف أصناف الأسماك

يظل سوق الغذاء هو السوق الأول في مُربع الاهتمام لجموع البشر، فتكلفة غذاء الإنسان لها الأهمية الأولى بأي مجتمع حتى ولو كان مجتمعاً غنياً فالأمر دائماً نسبياً، ونحن نقدم لكم يومياً أحدث أسعار وأخر وأهم أخبار أسواق الغذاء بمصر، ونحرص أن يأتيكم التقرير الخاص بأسعار الغذاء بمصر مع بدايات ساعات اليوم شاملاً أهم السلع الغذائية المطلوبة للاستهلاك بشكل يومي لا ينقطع.

وبهذا التقرير الحامل لتاريخ 30 يوليو 2019، مع بداية اليوم من صباح الثلاثاء، سوف تتعرف وبكل دقة، على أحدث الأسعار المتداولة في إطار عملية العرض والطلب الأسواق للدواجن شاملاُ الفراخ والبط والديك الرومي، كما ستتعرف على أسعار الصباح للخضروات والفواكه، وننقل لك احدث سعر وأخر تغيرات أسواق الأسماك المصرية بمختلف الأصناف.

كم سعر الدواجن اليوم الثلاثاء 30 يوليو بمصر

رغم التوقعات التي تسبق دائما عيد الأضحى المبارك، بان الطلب على اللحوم البيضاء يزداد ويقل الطلب على اللحوم الحمراء، وهذا يرفع من سعر الدواجن لزيادة الطلب، إلا أن كفاءة الإنتاج الداجن هذا الموسم قلل من الفاقد أو أي خسائر بالكتاكيت داخل المزارع، وهذا زاد من المعروض وساهم في ثبات السعر، وذلك ما سيتبين لك من الأسعار التالي توضيحها وفق تقرير الثلاثاء 30 يوليو لبورصة الدواجن المصرية وأسعار مزارع الدواجن والمتاجر الخاصة ببيع التجزئة.

الفراخ البلدي بتاريخ 30 يوليو سجل الكيلو سعر بيع للمستهلك النهائي من 35 جنيه حتى 40 جنيه.

الفراخ البيضاء بتاريخ الثلاثاء 30 يوليو سجل الكيلو منها بالسوق اليوم من 26 حتى 28 جنيه للكيلو.

الفراخ الساسو بتاريخ 30 يوليو تراوح سعرها اليوم الثلاثاء من 34 حتى 38 جنيه للكيلو الواحد.

ودائماً نؤكد، أن سعر الدواجن يشهد تباين ملحوظ جداً بين محافظات مصر المختلفة، فرغم ثبات السعر بالمزارع للأسباب التي ذكرنها قد يُغالي التجار في بعض المناطق، وعليه يجب أن يبحث المستهلك على الأرخص لأنه سيجده حتماً حيث لا يوجد سبب مباشر لأي زيادة بالأسعار الآن، وعن سعر البط والديوك الرومي جاءت كما يلي:

البط البلدي بتاريخ 30 يوليو سجل منه الكيلو سعر بيع نهائي من 55 جنيه إلى 65 جنيه.

البط المولار بتاريخ 30 يوليو كان الكيلو من عند سعر يبدأ من 30 جنيه حتى 33 جنيه.

البط المسكوفي بتاريخ 30 يوليو سجل الكيلو منه حسب سعر السوق بداية اليوم من 36 جنيه حتى 41 جنيه.

اللحم الرومي البرونزي للديوك سجل الثلاثاء من 52 حتى 62 جنيه.

اللحم الرومي الأبيض الثلاثاء سجل من 40 جنيه حتى 45 جنيه.

كم هي أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 30 يوليو

تشهد أسعار الأسماك منذ يومين تقلبات ببعض الأصناف، فبعد زيادة أول أمس بكل من الجمبري والبوري، وانخفاض الأمس فيهما حدث تراجع اليوم بالجمبري وزيادة طفيفة اليوم بالبوري، وثبتت الأسعار الخاصة بجميع الأصناف من الأسماك صباح الثلاثاء 30 يوليو، وهذا كله سيتضح مع العرض التالي للأسعار.

جاءت أسعار الجمبري الثلاثاء 30 يوليو منخفضة عن أسعار أمس بمقدار 10 جنيه للكيلو الواحد فيما يخص الجمبري البلدي العادي والذي تراوحت أسعاره من 80 حتى 140 جنيه، وثبتت أسعار كل من الجمبري الجامبو الذي سجل اليوم من 200 – 300 جنيه، وأيضاً ثبتت أسعار الجمبري المجمد الذي سجل اليوم الثلاثاء من 85 – 165 جنيه.

وعن السمك البوري بعد التراجع الطفيف أمس حدث زيادة طفيفة اليوم بمقدار بسيط جدا لتتراوح أسعار الكيلو الواحد من البوري المتميز الثلاثاء من 49 – 55 جنيه، والبوري العادي نمرة 2 من 39 – 45 جنيه.

وما يُميز البلطي منذ فترة الاستقرار والثبات فجاء البلطي الفاخر نمرة 1 بسعر من 31 – 41 جنيه، وتلاه البلطي نمرة 2 بسعر الثلاثاء من 25 – 30 جنيه، ثم البلطي الأسواني بتاريخ 30 يوليو من 15- 35 جنيه.

وتراجع سعر كيلو السمك موسي الثلاثاء بمقدار 5 جنيه بالكيلو ليسجل من 50 – 64 جنيه، فيما ثبت سعر سمك المكرونة المجمدة عند أسعار تبدأ من 19 – 25 جنيه، وكذلك ثبتت الثلاثاء سمك المكرونة السويسي الفاخرة عند سعر من 55 – 65 جنيه.

وتدرجت أسعار الكابوريا بشكل متباين وبشدة حيث بدأت أسعارها اليوم الثلاثاء من 30 جنيه لتنتهي عند الكابوريا الفاخرة بسعر 150 جنيه للكيلو، فيما ثبت اليوم الثلاثاء 30 يوليو السمك من النوع الدنيس عند سعر 90 جنيه للكيلو، وتراوح القاروص الثلاثاء من 40 – 80 جنيه.

كم هي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

استمر وضع الاستقرار الايجابي المرتبط بالجودة كميزة أساسية للخضروات والفاكهة موسم إنتاج الصيف، ولم تشهد الأسواق مع بداية اليوم الثلاثاء 30 يوليو أي زيادة بالسعر وكان الثبات هو سيد المشهد فيما عدا الفاصوليا سجلت زيادة طفيفة، وفيما يلي سنوضح بيان الأسعار الجديد ليوم جديد خاص بالفواكه والخضروات بأسواق مصر.

من 2 – 4 جنيه جاء سعر كيلو الطماطم اليوم.

من 4.5 – 7 جنيه جاء سعر كيلو البطاطس اليوم.

من 3 – 4.5 جاء سعر كيلو البصل اليوم.

من 5 – 9 جنيه جاء سعر الكوسة اليوم.

وسجلت الفاصوليا زيادة اليوم بمقدار 1 جنيه لتسجل من 18 – 28 جنيه.

من 2 – 3.5 جنيه جاء سعر كيلو الباذنجان بلدي ورومي اليوم.

من 3 – 4 جنيه جاء سعر كيلو الملوخية اليوم.

من 11 – 17 جنيه جاء سعر كيلو البامية اليوم.

من 6 – 8 جنيه جاء سعر كيلو الثوم اليوم.

من 8 – 15 جنيه جاء سعر كيلو الليمون اليوم منخفضاً بمقدار 5 جنيه للكيلو.

ونتابع الآن معكم أسعار الفاكهة بمصر بتاريخ اليوم الثلاثاء 30 يوليو فوجدنا أن العنب تراوح الأحمر منه من سعر 7 حتى 9 جنيه والأصفر منه من 6 – 8 جنيه، وكان سعر التفاح البلدي اليوم الثلاثاء ثابت ومستقر عند سعر يبدأ من 8 جنيه وينتهي عند 11 جنيه، وثبت أيضا المستورد من التفاح من 18 جنيه إلى 23 جنيه، وشهد التين البرشومي تراجع اليوم بمقدار 3 جنيه للكيلو ليسجل من 12 جنيه حتى 17 جنيه للكيلو.

وعن المانجو الثلاثاء 30 يوليو سجل كل من المانجو التيمور والهندي تراجع بمقدار 5 جنيه لتسجل من 10 – 20 جنيه للكيلو، وثبتت المانجو العويس اليوم الثلاثاء من 15 – 25 جنيه للكيلو، وثبت سعر المانجو الذبدية صباح الثلاثاء عن سعر يبدأ من 10 حتى 15 جنيه للكيلو.