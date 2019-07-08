أخبار أسواق الغذاء بمصر صباح يوم الاثنين 8 يوليو | أسعار الدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة

أخبار أسواق الغذاء، من أهم ما يبحث عنه المواطن بكل مكانٍ بالعالم صباح كل يوم، فالغذاء بمُختلف أصنافه أهم نشاط إنساني يتعلق بمتطلبات المواطن اليومية، وتتغير أسعار الغذاء وفق العديد من العوامل التي تُؤثر على مؤشرات أسعاره سواء محلياً أو عالمياً، مُضاف إليه قطعاً أهم العوامل ألا وهو عامل العرض والطلب.

وبهذا التحقيق الصباحي، نُقدم إليكم أحدث أسعار الغذاء اليوم بمصر، شامل أخبار أسعار الدواجن بعد زيادة أسعار الوقود حسب التصريحات الرسمية الصادرة عن شُعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية المصرية، وسوف نُقدم أيضا أسعار الخضروات وأسعار الأسماك وأسعار الفاكهة صباح اليوم الاثنين 8 يوليو 2019 .. فإليكم كامل التفاصيل.

أسعار الغذاء اليوم 8-7-2019 بمصر

وسوف نبدأ تقريرنا حول تناول أسعار الغذاء اليوم بمصر صباح يوم الاثنين 8 يوليو 2019، بتصريحاتٍ هامة صدرت عن شُعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية على لسان رئيس الشعبة دكتور عبد العزيز السيد، والذي تناولت تأثير زيادة أسعار الوقود على أسعار الدواجن بمصر.

حيث أكد عبد العزيز السيد، أنه لم تُرصد حتى الآن أي زيادة بأسعار الدواجن بعد رفع أسعار الوقود، وأكد أن الأسعار مُستقرة تماماً حتى اللحظة بسبب زيادة المعروض وتوفره من الدواجن بالأسواق المصرية، وقال أن تكلفة الوقود بعد زيادة أسعاره زادت فقط 3% وبالتالي فإن أي زيادة بأسعار الدواجن نتيجة ارتفاع سعر الوقود إن حدثت لن تتجاوز تلك النسبة التي ذكرها وهي 3%.

وعن أسعار الدواجن، رصدنا أن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراوح من 28 حتى 30 جنيه للكيلو، أما أسعار الدواجن البلدي فلقد تراوحت من 35 حتى 40 جنيه للكيلو، وعن أسعار البيض اليوم فلقد سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الاثنين سعر من 30 حتى 35 جنيه، وسجلت كرتونة البيض البلدي اليوم سعر من 35 حتى 40 جنيه.

أسعار الأسماك : وعن أسعار الأسماك اليوم الاثنين فلقد سجل سعر كيلو السمك البلطي اليوم الاثنين سعر يتراوح من 20 حتى 40 جنيه، وسجل كيلو السمك البياض سعر يتراوح من 25 حتى 55 جنيه، وسجل سمك المكرونة سعر يتراوح من 30 حتى 55 جنيه، وسجل سمك موسي سعر للكيلو يتراوح من 50 حتى 60 جنيه، وسجل كيلو الكابوريا اليوم سعر يتراوح من 40 حتى 140 جنيه، وسجل سمك المرجان سعر يتراوح من 25 حتى 40 جنيه، وسجل سعر كيلو سمك البربون سعر يتراوح من 35 حتى 50 جنيه، وسجل سعر كيلو سمك الدنيس سعر يتراوح من 80 حتى 95 جنيه، وسجل سعر سمك البوري سعر يتراوح من 40 حتى 60 جنيه.

أسعار الخضروات والفواكه : وعن أسعار الخضروات والفواكه اليوم الاثنين 8 يوليو 2019، فلقد سجل سعر كيلو الطماطم اليوم سعر يتراوح من 2 حتى 4 جنيه، وسجل سعر كيلو البطاطس سعر يتراوح من 4 حتى 5 جنيه، وسجل كيلو البصل اليوم سعر يتراوح من 2.5 حتى 4 جنيه، وسجل سعر كيلو الكوسة سعر يتراوح من 2 حتى 5 جنيه، وسجل سعر كيلو الملوخية من 3 حتى 5 جنيه، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم سعر من 2 حتى 3 جنيه، وسجلت البامية اليوم سعر يتراوح من 9 حتى 16 جنيه للكيلو.

وسجل كيلو الليمون سعر يتراوح من 15 حتى 25 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو العنب الأحمر من 5 حتى 9 جنيه، وسجل سعر كيلو العنب الأصفر من 5 حتى 7 جنيه، وسجل سعر كيلو التفاح المصري من 4 حتى 6.5 جنيه، وسجل كيلو التفاح الأمريكي والإيطالي من 18 حتى 25 جنيه، وسجل كيلو التين البرشومي سعر من 10 حتى 14 جنيه، وعن أسعار المانجو، سجلت المانجو العويس اليوم من 20 حتى 30 جنيه للكيلو، وسجلت المانجو الهندي من 15 حتى 25 جنيه، وسجلت المانجو التايمور من 20 حتى 25 جنيه، وسجلت المانجو الزبدية من 10 حتى 13 جنيه، وسجلت المانجو البلدي من 7 حتى 11 جنيه.