أخبار أسواق الغذاء صباح الاثنين بمصر 29 يوليو| شامل أسعار الدواجن والأسماك والخُضر والفاكهة

التقرير اليومي الصباحي والذي نقدمه كخدمة إخبارية مع بدايات ساعات اليوم الجديد لتتعرف فيها على أحدث متغيرات الأسواق من أخبار تخص الأسعار سواء ثباتًا أو هبوطاً أو صعوداً، فهذا التقرير متفق مع المصادر المعنية بالرصد اليومي لأسعار السلع الغذائية، من تقارير اليوم عن بورصة الدواجن بمصر، وتقارير اليوم لأسواق العبور للسع الغذائية بالجملة، وأيضاً التقارير الإخبارية المُجمعة عن تصريحات متاجر التجزئة.

وهنا سوف تتعرف على أسعار الدواجن المعروضة للمستهلك المصري من دواجن بلدي ودواجن بيضاء ودواجن ساسو، كما ستتعرف على أخر أسعار كيلو البط بالسوق وكيلو الديك الرومي، وستوضح لك أحدث سعر الآن للأسماك مع بداية اليوم، كما ستتعرف بدقة ووفق بيانات أسواق الخضار والفاكهة المختلفة وفي مقدمتها أسواق العبور، أخر سعر للخضر والفاكهة، كل هذا بتاريخ صباح اليوم الاثنين 29 يوليو 2019 بأسواق مصر.

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 29 يوليو في مصر

يحكم دائماً أسعار الدواجن عدة عوامل، وحقيقة الأسواق الآن تؤكد أن جميعها تحت السيطرة في صالح المستهلك، فهناك استقرار في معروض الدواجن من المزارع، ولا توجد أي مشاكل في الإنتاج أو التفريخ، وهذا بدوره انعكس على الأسعار التي سوف نطرحها لكم تفصيلياً فيما يلي، حسب بيانات شعبة الدواجن وحسب بيانات المزارع المصرية وبيانات أسواق الدواجن بمصر.

مع صباح الاثنين سجل الكيلو من الدواجن نوع “بلدي” سعر يبدأ من 34 جنيه إلى 39 جنيه.

وسجلت الدواجن البيضاء 29 يوليو للكيلو سعر من 26 جنيه إلى 28 جنيه وتشهد هذه الأيام الدواجن البيضاء تحديداً حالة من التراجع وصل إلى 3 جنيه للكيلو في يومين.

وكانت الدواجن الساسو الاثنين 29 يوليو عند سعر من 33 جنيه حتى 37 جنيه وذلك للكيلو.

وعن سعر بيض الدجاج اليوم صباحاً الاثنين الموافق 29 يوليو، فلقد وجدنا بعد متابعة العديد من بورصات البيض مثل بورصة الصالحية وبورصة أكتوبر وبورصة الصحراوي وبسيون أن سعر البيض الأحمر والبيض الأبيض يتراوح من 36 إلى 38 جنيه للكرتونة، وسعر كرتونة البيض البلدي صباح الاثنين تتراوح من 38 حتى 41 جنيه.

سعر كيلو البط الاثنين 29 يوليو من النوع “البلدي” سجل من 55 جنيه إلى 63 جنيه للكيلو.

سعر كيلو المسكوفي من البط اليوم سجل من 36 حتى 40 جنيه.

سعر كيلو البط صباح الاثنين من النوع “مولار” سجل من 29 – 32 جنيه.

اللحم الرومي البرونزي سجل الاثنين للكيلو من 51 حتى 61 جنيه.

اللحم الرومي الأبيض سجل اليوم الاثنين للكيلو الواحد من 39 إلى 44 جنيه.

أسعار الأسماك بمصر اليوم الاثنين 29 يوليو

بعد أن شهدت أسعار بعض أصناف الأسماك الأمس زيادة ملحوظة مثل السمك البوري والجمبري، رغم ثبات معظم الأصناف، يشهد اليوم الاثنين 29 يوليو تراجع للجمبري وتراجع للبوري مرة أخرى، مع استقرار أصناف الأسماك الأخرى، ونحن ننقل لكم بيان الأسعار بالسوق صباح اليوم، والتي كانت كالتالي:

ثبتت واستقرت أسعار السمك من النوع البلطي بكل مستوياته اليوم، فوجدنا البلطي 1 من 31 حتى 34 جنيه، ووجدنا البلطي 2 سجل من 25 إلى 30 جنيه، والبلطي الأسواني من 15 حتى 35 جنيه.

وثبتت أيضاً اليوم الاثنين أسعار القراميط بالسوق عند سعر من 10 – 20 جنيه للكيلو الواحد، أما السمك الثعابين والذي يُعرف أيضاً ب “الحنشان” أو “الحنش” فتراوح من 50 جنيه إلى 150 جنيه.

وسجلت المكرونة المجمدة الاثنين ثبات على سعر أمس من 19 جنيه إلى 25 جنيه، وكذلك سمك المكرونة السويسي ثبتت عند أسعار 50 جنيه إلى 64 جنيه.

فيما تراجع الجمبري 10 جنيه للكيلو، فسجل الاثنين 29 يوليو الجمبري الممتاز من 200 جنيه إلى 300 جنيه للكيلو، والجمبري نمرة 2 مجمد كانت أسعاره من 85 حتى 165 جنيه، والجمبري البلدي العادي من 90 جنيه حتى 150 جنيه.

وتراجع كيلو البوري اليوم الاثنين ولكن بمقدار طفيف فوجدنا كيلو البوري الممتاز صباح اليوم تبدأ أسعاره من 48 جنيه إلى 54 جنيه، ووجدنا البوري نمرة 2 صباح الاثنين تبدأ أسعاره من 38 جنيه إلى 44 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 29 يوليو في مصر

تستمر مستويات الأسعار الخاصة بالخضروات بالأسواق المصرية وكذلك الفاكهة مستقرة بشكل يؤكد نجاح وزارعة الزراعة بمصر هذا الموسم من أن تُنجز فعلياً انجاز حقيقي بالأمن الغذائي للمواطن، وهذا ما سوف تترجمه الأسعار التالية الواردة عن متاجر الخضر والفاكهة وبيان سوق العبور صباح اليوم الاثنين 29 يوليو.

كيلو الطماطم سعر العرض من 2 جنيه إلى 4 جنيه.

كيلو البطاطس سعر العرض من 5 جنيه إلى 7 جنيه.

كيلو البصل سعر العرض اليوم 3 جنيه إلى 4 جنيه.

كيلو الكوسة سعر العرض اليوم من 5 جنيه إلى 9 جنيه.

الفاصوليا الكيلو اليوم الاثنين مستمر عن مستواه المرتفع بشكل ملحوظ من 17 جنيه إلى 27 جنيه.

الباذنجان مستمر عند مستويات معقولة بسعر من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه للكيلو.

الملوخية سعر العرض للكيلو اليوم من 3 جنيه إلى 4 جنيه.

ووجدنا أن أسعار الفاكهة صباح الاثنين 29 يوليو هي الأخرى مثل الخضروات ثابتة ومُعتدلة، فتراوح السعر الخاص بكيلو العنب الأحمر من 8 جنيه للكيلو حتى 10 جنيه للكيلو، ووجدنا السعر المعروض للعنب الأصفر من 6 جنيه للكيلو حتى 8 جنيه للكيلو، ووجدنا سعر الكيلو من التفاح البلدي معروض من 8 جنيه إلى 11 جنيه للكيلو، فيما ثبت السعر الخاص بالتفاح المستورد للكيلو من 18 جنيه إلى 22 جنيه.

وعن المانجو الاثنين 29 يوليو، هي الأخرى تميزت بالاستقرار وسط ملاحظة عامة تؤكد تعافي محصول المانجو هذا العام وكثرته ووفرته، فسجلت المانجو العويس سعر عرض من 15 جنيه إلى 25 جنيه، وسجلت المانجو الهندي وأيضاً المانجو التيمور والمانجو الفونس أسعار من 15 جنيه إلى 20 جنيه للكيلو، في حين سجلت مانجو العصير وهي المانجو الذبدية أسعار من 10 جنيه حتى 15 جنيه وذلك للكيلو الواحد.