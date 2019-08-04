أخبار أسواق الغذاء صباح اليوم الأحد بمصر 4 أغسطس| شامل أسعار الدواجن والأسماك والخُضروات والفاكهة

أخبار أسواق السلع الغذائية ليوم الرابع من شهر أغسطس 2019، نوضحها إليكم شاملة لكافة المُتغيرات التي تتعلق حصرياً بالأسعار وحركة العرض والطلب العامة على الغذاء صباح اليوم الأحد داخل مصر، ونقدم لكم تقريرنا شامل كافة المعلومات عن أسواق الدواجن اليوم، وأسواق السمك اليوم، كما سنوضح أيضاً كافة المُتغيرات المُتعلقة بأسواق الخضروات والفاكهة بمصر اليوم.

وسيكون تقرير أسعار السلع الغذائية 4-8-2019 داخل مصر، راصد بكل وضوح لأحدث الأسعار التي يتم تداولها عرضاً وطلباً وبيعاً وشراء للدواجن سواء كانت بيضاء أو بلدي أو دواجن ساسو، كما سوف نتطرق لأسعار البط وأيضا أسعار اللحم الرومي، ونوضح في تقريرنا أسعار الأسماك بكل الأنواع بسوق اليوم الأحد صباحًا، ونُنهي التقرير بتوضيح أخر أسعار الخضروات الآن والفاكهة بمصر.

ما هي أسعار الدواجن بمصر اليوم 4-8-2019

تراجعت الأسعار الخاصة بالدواجن صباح اليوم 4 أغسطس بمصر ليوم الأحد بشكل ملحوظ، وامتد التراجع من بداية الأسبوع الماضي حتى بداية هذا الأسبوع ليصل مُجمل التراجع بالأسبوعين إلى ما يقرب من 3 جنيه الأسبوع الماضي و 2 جنيه بداية هذا الأسبوع ليسجل الكيلو تراجع يقترب من خمسة جنيهات خلال أسبوعين للمستهلك النهائي، وذلك بسبب كثافة المعروض من الدواجن وانحسار الطلب لتوجه القوة الشرائية نحو تدبير احتياجات اللحوم الحمراء من اجل عيد الأضحى.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن البيضاء 4 أغسطس من 23 جنيه للكيلو حتى 27 جنيه للكيلو.

وقدر الكيلو اليوم من الدواجن البلدي 4-8-2019 من 34 جنيه للكيلو حتى 40 ج للكيلو.

وسجل الساسو الأحد 4 أغسطس للكيلو من 33 جنيه حتى 37 جنيه.

ولم يكن الحال مُغايراً بالنسبة لأسعار البط أو أسعار لحوم الديوك الرومي وذلك بكل الأنواع خلال بداية ساعات صباح الأحد بالأسواق المصرية بتاريخ 4-8-2019 وجاءت الأسعار من السوق كما يلي:

البط البلدي الأحد 4 أغسطس من 55 ج حتى 64 ج.

البط المسكوفي الأحد 4 أغسطس من 36 ج حتى 41 ج.

البط المولار الأحد 4 أغسطس من 31 ج حتى 35 ج.

الرومي البرونزي الأحد 4-8-2019 من 51 ج حتى 63 ج.

الرومي الأبيض الأحد 4 أغسطس 42 ج حتى 46 ج.

كم هي أسعار الأسماك اليوم الأحد

ونأتي لأسعار الأسماك صباح اليوم فوجدنها تتميز بشكل كبير بوضع مستقر عند أسعار أمس ولم يحدث أي زيادة تذكر بأي صنف من أصناف الأسماك اليوم بتاريخ الأحد 4 أغسطس، حيث تغلب حالة استقرار الإنتاج مع استقرار الطلب لتطفي ثبات واضح على أسعار الأسماك التي جاءت كالتالي:

سجل من 32 جنيه للكيلو إلى 35 جنيه للكيلو البلطي نمرة 1.

سجل من 25 – 30 ج البلطي نمرة 2.

سجل من 15 – 35 البلطي الأسواني.

سجل من 40 – 70 ج كيلو السمك الوقار.

سجل من 40 – 80 جنيه كيلو السمك القاروص.

سجل من 90 – 150 جنيه الجمبري البلدي.

سجل من 85 – 165 جنيه الجمبري المجمد.

سجل من 200 – 300 جنيه الجمبري الجامبو.

سجل من 35 – 41 جنيه البربون البلدي.

سجل من 22 – 28 جنيه البربون المجمد.

سجل من 10 – 20 جنيه القراميط

سجل من 30 – 150 جنيه الكابوريا.

كم هي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد بمصر

جاءت الأسعار مستقرة، لتسجل الطماطم 4 أغسطس بالسوق من 2 جنيه إلى 4 جنيه، وسجل البطاطس صباح 4 أغسطس الأحد من 5 ج – 7 ج، ثم جاء السعر لكيلو البصل من 3 جنيه إلى 4.5 جنيه، وليسجل صباح اليوم الأحد سعر الفاصوليا من 18 جنيه للكيلو الواحد حتى 28 جنيه، وجاء الباذنجان صباح الأحد سواء بلدي أو رومي بسعر مناسب جداً من 3 ج حتى 4.5 ج، وجاءت الكوسة بسعر يتراوح من 7 جنيه للكيلو الواحد حتى 11 جنيه، ثم جاء الليمون بسعر من 8 جنيه إلى 15 جنيه بتراجع ملحوظ عن الأيام السابقة، وسجلت الملوخية من 3.5 حتى 4.5 جنيه، أما البامية فجاء سعرها الأحد 4 أغسطس من 11 جنيه إلى 18 جنيه.

أم عن أسعار الفاكهة التي سجلها اليوم الأحد 4-8-2019، جاء التين البرشومي بسعر من 10 ج حتى 15 ج، وسجل الأحد كيلو التفاح البلدي من 8.5 جنيه إلى 12 جنيه، وجاء سعر العنب الأحمر الأحد من 8 ج إلى 10 جنيه، وينخفض العنب الصفر مسجلا من 6 جنيه 7.5 جنيه، وثبت السعر المعروض للتفاح المستورد من 18 جنيه إلى سعر 23 جنيه.

وجاءت المانجو متراجعة كثيراً عن الأسابيع الماضية، فنجد أنواع المانجو عويس من 15 جنيه أقل سعر إلى 25 جنيه أعلى سعر، بينما الهندي والتيمور الأحد 4 أغسطس من 10 ج إلى سعر 20 جنيه، وجاءت المانجو من صنف الزبدية لتسجل صباح الأحد من 10 جنيه إلى 14 جنيه، وسجلت المانجو من نوع فص وهي نوع فاخر من 40 جنيه حتى سعر 50 جنيه.