أخبار أسواق الغذاء صباح اليوم الأحد 28 يوليو بمصر| شامل أسعار الدواجن والأسماك والخُضروات والفاكهة

تقرير اليوم لأخبار الأسواق المصرية فيما يخص العرض والطلب للمواد الغذائية الأساسية، نقدمه وفق الرصد الصباحي اليومي بتاريخ اليوم الأحد 28 يوليو 2019، لنقدم لكم أهم المتغيرات والأخبار الصادرة عن بيانات الأسواق المصرية، وذلك فيما يتعلق بأحدث سعر الآن متداول للغذاء من دواجن وخضروات وفاكهة وأسماك، وفق الأسعار المعروضة بمختلف الأسواق للمستهلك المصري النهائي.

ونُقدم لكم تقرير أسعار السلع الغذائية الأحد 28 يوليو، لنوضح أسعار الصباح اليومية لأنواع الدواجن المختلفة بالسوق، حيث سنتعرف على أخر أسعار الفراخ سواء كانت من النوع البلدي أو الساسو أو الأبيض، وسنتعرف على أسعار كافة أنواع البط بالإضافة لأسعار الديوك الرومي، كل هذا مع عرض بيان أسعار الأسماك وبيان أسعار الخُضر والفاكهة، فيها بنا ننقل لكم كافة التفاصيل شامل الأرقام.

كم هي أسعار الدواجن اليوم الأحد 28 يوليو في مصر

بشكل عام تتفاوت أسعار الدواجن بين المحافظات المصرية، وفي حقيقة الأمر تلك شكوى عامة رصدتها شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فرغم ثبات سعر الدواجن وفق البورصة المصرية للدواجن بالمزرعة، وعدم حدوث تغيرات مؤثرة تؤدي لارتفاع الأسعار، إلا أن بعض التجار قد يُغالون بالثمن، لذا طالبت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بوضع ضوابط رسمية للأسعار، ونحن فيما يلي سنوضح أسعار السوق الآن وفق المعدلات المتداولة والمنتشرة بجميع أنحاء مصر لأخر سعر للدواجن.

الفراخ البلدي صباح يوم 28 يوليو تبدأ أسعارها من 35 جنيه – 40 جنيه.

الفراخ البيضاء صباح الأحد تبدأ من سعر 25 جنيه – 28 جنيه ولقد سجلت تراجع واضح باليومين الماضيين.

الفراخ الساسو صباح 28 يوليو تبدأ من سعر للمستهلك مقداره 33 جنيه إلى 36 جنيه.

وتابعنا اليوم الأحد 28 يوليو أيضاً أسعار الصباح الخاصة بالبط، وأسعار اليوم الخاصة بالديوك الرومي أو بمعنى أدق اللحم الرومي، والحقيقة كليهما شهد ثبات واضح، نوضحه لكم وفق بيان الأسعار التالي كما ورد عن الأسواق.

البط البلدي اليوم الأحد للمستهلك بسعر من 54 جنيه إلى 64 جنيه.

البط المسكوفي الأحد للكيلو للمستهلك المصري بسعر من 36 جنيه إلى 41 جنيه.

سعر البط للكيلو من النوع مولار الأحد 28 يوليو من 28 جنيه إلى 31 جنيه.

كم هو سعر الأسماك اليوم الأحد بمصر

بعد فترة طويلة من استقرار سعر الأسماك، شهدت اليوم بعض الأصناف خاصة البوري والجمبري ارتفاع بالأسعار بشكل ملحوظ، لكن ثبتت الأصناف الأخرى عند مستوياتها، وهذا سيتضح لكم بشكل دقيق مع بيان الأسعار التالية، والذي نقدمه لأخر أسعار الأسماك وفق البيانات الخاصة بأسواق السمك المتعددة بمصر.

ارتفع سعر كيلو السمك البوري نمرة واحد، بمقدار 7 – 10 جنيه للكيلو عن أسعار اليومين الماضيين، ليسجل صباح اليوم أسعار تتراوح من 45 جنيه إلى 55 جنيه للكيلو الواحد، أما السمك البوري الدرجة الثانية فكان الارتفاع بأسعاره أقل ليرتفع الكيلو بمقدار 5 جنيه، لنجد سعر الكيلو منه اليوم من 38 جنيه إلى 42 جنيه.

وعن الجمبري شهد هو الأخر ارتفاع في سعر الكيلو، وتنوعت أسعار الجمبري اليوم حسب الحجم والصنف، فوجدنا الجمبري الممتاز ذات الأحجام الضخمة يتراوح من 200 – 320 جنيه للكيلو، والجمبري البلدي العادي سجل من 80 جنيه إلى 130 جنيه للكيلو بزيادة 15 جنيه عن أسعار أمس.

وسجل البلطي تراجع اليوم بسعره اليوم الأحد 28 يوليو ليسجل البلطي الممتاز سعر من 31 – 35 جنيه للكيلو، والبلطي نمرة 2 اليوم الأحد من 25 جنيه إلى 30 جنيه، وسجل اليوم الأحد البلطي الأسواني سعر للمستهلك المصري من 15 إلى 35 جنيه.

وثبت سعر القراميط الأحد عند أسعار تبدأ من 10 جنيه وتنتهي عند 20 جنيه، والسمك المكرونة المجمد الأحد ثبت هو أيضاً عند سعر للمستهلك من 19 جنيه إلى 25 جنيه، وثبت سعر السمك موسى الأحد هو الأخر للمستهلك من 55 – 65 جنيه.

وسجلت الكابوريا الأحد 28 يوليو أسعار تبدأ من 30 جنيه لكيلو الكابوريا صغيرة الحجم حتى 150 جنيه لكيلو الكابوريا كبيرة الحجم عالية التصنيف.

كم هي أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأحد

أما عن وضع أسعار الخضروات والفاكهة بتاريخ اليوم الأحد 28 يوليو، فكان استقرار السعر وثباته لمعظم الأصناف إن لم يكن كلها هو السائد، وسط نجاح كبير للمحاصيل الزراعية المصرية من خضر وفاكهة هذا الموسم، وسجلت الأسعار البيانات التالي ذكرها:

الطماطم صباح الأحد من 2 جنيه حتى 4 جنيه.

البطاطس للمستهلك اليوم الأحد من 5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

البصل ثابت عند أسعار للمستهلك من 2 جنيه إلى 3.5 جنيه.

الكوسة ثبت سعرها بعد ارتفاعات الأيام الماضية عند 6 إلى 9 جنيه.

كيلو الفاصوليا الأحد 28 يوليو لا يزال سعرها مرتفع من 17 جنيه إلى 28 جنيه.

الباذنجان سواء بلدي أو رومي سعر اليوم الأحد للمستهلك من 2 جنيه إلى 4 جنيه للكيلو.

تراجع سعر الملوخية بمقدار جنيه للكيلو لتسجل أدنى مستوياتها هذا الموسم عند أسعار للمستهلك تبدأ من 2.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو.

ثبت سعر البامية الأحد 28 يوليو من 12 – 18 جنيه.

تراجع اليوم الأحد سعر كيلو الليمون بمقدار واضح ليسجل من 10 – 18 جنيه للكيلو الواحد.

وعن السعر الخاص بالفاكهة الأحد 28 يوليو، وجدنا أسعار كيلو العنب الأحمر للمستهلك اليوم من 6 – 9 جنيه متراجعاً 2 جنيه للكيلو، أما العنب الأصفر فمن 6 – 7 جنيه متراجعاً جنيه للكيلو، ولا يزال سعر التفاح المصري مرتفع عند أسعار أمس من 8 – 12 جنيه للكيلو، مع ثبات سعر التفاح الإيطالي عند أسعار للمستهلك من 18 – 23 جنيه، وسجل التين البرشومي الأحد تراجع 2 جنيه للكيلو ليتراوح من 10 – 18 جنيه للكيلو.

وعن أسعار المانجو اليوم الأحد: سعر المانجو العويس اليوم للمستهلك من 15 جنيه إلى 25 جنيه، وسعر كيلو المانجو الهندي والمانجو التيمور الأحد للمستهلك من 14 جنيه إلى 20 جنيه متراجعة 1 جنيه للكيلو، وسعر كيلو المانجو الذبدية الأحد 28 يوليو من ثابت عند 10 – 15 جنيه للكيلو، وسعر المانجو البلدي الأحد للمستهلك يبدأ من 8 جنيه إلى 12 جنيه للكيلو.