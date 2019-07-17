أخبار أسواق الغذاء صباح اليوم الأربعاء بمصر 17 يوليو | شامل أسعار الدواجن والخُضروات والفاكهة ومختلف أنواع الأسماك

تقرير اليوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2019، والخاص بأسعار الصباح للمواد الغذائية الأساسية بالسوق المصرية من دواجن سواء كانت بلدي أو بيضاء ومن أنواع وأصناف مُختلف الخضروات والفاكهة، بالإضافة لأسعار كافة أصناف الأسماك اليوم، نقدمه لكم وفق السلسلة اليومية لأسعار وأخبار أسواق الغذاء بمصر.

وسيكون التقرير منبثق عن بيانات أسواق الجملة ومتاجر التجزئة بمصر، بالتوازي مع البيانات الدورية الصادرة عن بورصة الدواجن المصرية، مع تقارير الأسعار التي ترد عن سوق العبور سواء للأسماك أو الخضروات والفاكهة، كل هذا مع توضيح السعر رقمياً كما يتم عرض السلعة من خلاله للمستهلك النهائي.. فهيا بنا نتعرف على تفاصيل أسعار الغذاء صباح اليوم الأربعاء 17-6-2019 بمصر.

أسعار الغذاء الأربعاء 17 يوليو 2019 بمصر

ما هي أسعار الدواجن بمصر الأربعاء: سجلت أسعار الدواجن للفراخ البلدي ارتفاع بسعر الكيلو الواحد قُدر ب 3 جنيه وللفراخ البيضاء جاء الارتفاع طفيف وقدر بجنيه واحد للكيلو وكان هذا الارتفاع أمس وحتى الآن السعر مستقر على تلك المستويات المُسجلة أمس الثلاثاء.

وذلك وفق أسعار الجملة من بورصة الدواجن المصرية، وأرجع الخبراء سبب ارتفاع سعر الكيلو لزيادة الطلب والإقبال على الدواجن بالسوق المصرية، وسجل كيلو الفراخ البلدي اليوم الأربعاء للمستهلك بالسوق المصرية من 36 – 40 جنيه للكيلو الواحد، وسجل كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء من 27 – 29 جنيه للكيلو.

ما هي أسعار الأسماك اليوم الأربعاء: شهدت أسعار الأسماك بمصر الأربعاء استقرار عند مستوياتها مع زيادة الإنتاج واستمرار تراجع الطلب، وأكدت بيانات أسواق السمك بمصر أن سعر الكيلو من البلطي نمرة ا اليوم الأربعاء تراوح من 38 – 42 جنيه، أما سعر كيلو البلطي الأسواني اليوم الأربعاء فتراوح من 18 – 35 جنيه، وسجل اليوم الأربعاء البلطي نمرة 2 أسعار من 28 – 32 جنيه.

وسجل الأربعاء سعر كيلو السمك المرجان من 25 – 35 جنيه مع العلم انه لا يتوافر بالسوق الآن إلا سمك المرجان نمرة 2، وسجل سعر كيلو السمك موسى اليوم الأربعاء من 55 – 65 جنيه وترجع زيادة سعره لندرته هذه الأيام.

ووجدنا سعر كيلو السمك البربون اليوم الأربعاء من 35 – 40 جنيه وأيضاً لا يتوافر من البربون غير نمرة 2، وسجل الدنيس اليوم سعر تراوح من 80 – 90 جنيه، وكان سعر كيلو البوري الممتاز من 40 – 50 جنيه، وسعر كيلو البوري نمرة 2 اليوم الأربعاء من 30 – 40 جنيه، وسجل سمك الوقار الأربعاء أسعار تتراوح من 48 – 70 جنيه للكيلو.

ما هي أسعار الخضار اليوم: جاءت أسعار الخضار عند مستويات معقولة جداً صباح الأربعاء ليسجل سعر كيلو الطماطم من 2.5 حتى 4 جنيه للكيلو، وسجل كيلو البصل صباح الأربعاء من 3.5 – 4.5، وسجل كيلو البطاطس الأربعاء بالسوق المصرية من 5 – 7 جنيه، وسجلت الكوسة صباح الأربعاء من 5 – 6.5 جنيه.

وكان سعر كيلو البامية الأربعاء عند مستويات من 12 – 18 جنيه، وسعر كيلو الملوخية الواحد الأربعاء من 3.5 – 5 جنيه، وسجل كيلو الثوم الأربعاء من 8 – 10 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بمصر: سجل كيلو العنب الأحمر صباح الأربعاء من 7 – 10 جنيه، وسجل كيلو العنب الأصفر الأربعاء من 6 – 8 جنيه، وسجل اليوم صباح الأربعاء التفاح المصري أسعار للكيلو من 6 – 8 جنيه فيما سجل التفاح المستورد من 19 – 22 جنيه، بينما سجل التين البرشومي اليوم الأربعاء بمصر من 13 – 18 جنيه للكيلو.

وعن أسعار المانجو صباح الأربعاء: سجلت العويس للكيلو الواحد من 25 – 35 جنيه، أما الهندي فكانت للكيلو من 20 – 25 اما المانجو التيمور فكان سعر الكيلو منها اليوم الأربعاء من 20 – 25، وسجلت المانجو الذبدية والتي يكثر استخدامها في العصير من 15 – 20 جنيه.