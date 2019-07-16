أخبار أسواق الغذاء صباح اليوم الثلاثاء بمصر 16 يوليو | شامل أحدث أسعار الدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة

أخبار الأسواق صباح اليوم، عنوان مُهم يضعه كل مستهلك في الاعتبارات اليومية الأولى مع أول ساعات نشاطه اليومي، وعندما يرتبط الأمر بأسعار الغذاء فإن القضية تكتسب أهمية أكبر، فالغذاء وما يتعلق بأخباره وأسعاره ملف تسويقي استهلاكي ويومي لكل مستهلك بالعالم يحرص على معرفة كافة تفاصليه وبدقة.

ونحن عبر رصد صباحي بشكل يومي، نقدم إليكم أحدث الأخبار الواردة من كافة الأسواق المصرية حول أسعار الغذاء، وذلك برصد سعر الدواجن الآن، وأيضاً أسعار الأسماك مع صباح اليوم، بالإضافة لأسعار الفواكه والخضروات، ونتخذ من بيانات بورصة الدواجن المصرية، وأسواق العبور للجملة، نماذج ومصادر استرشادية بجانب أسعار السوق الفعلية للتجزئة، لكي نُخرج إليكم تقرير صباحي وافي عن أسعار الغذاء اليوم.. فإليكم بالتفاصيل أسعار صباح الثلاثاء الموافق 16 يوليو للمواد الغذائية الأساسية… مع العلم أن الأسعار التالية هي أسعار غالب الأسواق المصرية الشعبية والمتوسطة ولا تشمل أسعار الهايبرات أو الأسواق عالية الثمن بشكلٍ مبالغ.

أسعار الغذاء اليوم بمصر الثلاثاء 16 يوليو

نبدأ في رصدنا لأحدث أسعار الغذاء اليوم بالأسواق المصرية، بالتعرف على أسعار الدواجن بالسوق المصرية صباح اليوم الثلاثاء، والتي شهدت بالأمس ارتفاع طفيف في سعر الكيلو الواحد، لم يكن مؤثراً في مستوى أسعارها بشكل عام بسبب توافر المعروض بالسوق منها.

ما هي أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء: وسجلت الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء للمستهلك سعر يتراوح من 27 حتى 29 وذلك كسعر للكيلو الواحد، أما الفراخ البلدي فلقد تراوح سعرها الثلاثاء للمستهلك النهائي من 37 – 40 جنيه وذلك كسعر للكيلو الواحد.

ما هي أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء بمصر: وبعد يوم من التباين بأسعار الأسماك شهدت اليوم الأسماك بالسوق حالة من الثبات والاستقرار بالأسعار، فلقد سجل سعر كيلو السمك من نوع البلطي الأسواني أسعار تتراوح من 18 حتى 32 جنيه للكيلو وسجل البلطي نمر 1 ممتاز سعر يتأرجح من 39 حتى 43 جنيه للكيلو، ويُذكر أن البلطي أمس شهد زيادة بسعر الكيلو لكن ثبت اليوم حتى اللحظة.

وسجلت الثلاثاء سمك المكرونة السويسي سعر بدأ من 50 جنيه وانتهي عند 60 جنيه، وثبت اليوم سعر سمك المكرونة المجمد عند أسعار من 20 – 23 جنيه للكيلو، وارتفع سعر كيلو سمك موسى بمقدار 5 جنيه للكيلو ليتراوح من 55 حتى 65 جنيه للكيلو، وسجل سمك المرجان رقم 2 الثلاثاء أسعار من 25 – 38 جنيه للكيلو، وسجل سمك البربون رقم 2 من 35 حتى 41 جنيه للكيلو.

أما السمك البوري اليوم الثلاثاء فلقد سجل 32 – 38 للبوري رقم 2، أما البوري رقم 1 ممتاز فسجل اليوم من 40 – 48 جنيه للكيلو، وثبت سمك الدنيس الثلاثاء عند 90 جنيه للكيلو، وتراوح سمك الوقار صباح اليوم من 40 – 70 جنيه للكيلو، أما القاروص فسجل صباح الثلاثاء من 40 – 80 جنيه للكيلو الواحد.

ما هي أسعار الخضار اليوم الثلاثاء في مصر: سجل كيلو الطماطم صباح اليوم الثلاثاء أسعار من 3.5 – 5 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو البطاطس من 5 جنيه حتى 7 جنيه للكيلو، وسجل كيلو البصل من 3.5 حتى 5.5 للكيلو، وسجلت الكوسة صباح اليوم من 6 – 8 جنيه للكيلو الواحد.

وسجل الكيلو الواحد من الملوخية اليوم الثلاثاء من 3 – 5 جنيه للكيلو، وسجل الخيار الصوب من 6 – 9 جنيه للكيلو أما البلدي فمن 3 – 5 جنيه للكيلو، وسجل الكيلو من البامية صباح الثلاثاء من 15 – 19 جنيه للكيلو، وسجل كيلو الثوم صباح اليوم من 7 – 10 جنيه للكيلو الواحد، وسجل الليمون وذلك للكيلو الواحد ثبات عند أسعار تتراوح من 15 إلى 30 جنيه للكيلو.

ما هي أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء: وعن الأسعار الخاصة بالفاكهة صباح الثلاثاء 16 يوليو، وجدنا سعر كيلو العنب الأصفر اليوم من 8 – 10 جنيه، ووجدنا الكيلو من العنب الأحمر من 9 – 11 جنيه، وسجل صباح اليوم كيلو التفاح المصري من 7 – 10 جنيه، أما التفاح الأمريكي والإيطالي فسجلا اليوم من 21 – 23 جنيه، وعن التين البرشومي فقد سجل للكيلو من 10 – 15 جنيه.

أما أسعار المانجو بمختلف الأصناف فهي كالتالي: سعر كيلو المانجو العويس الثلاثاء سجل 25 – 35 جنيه، وسعر كيلو المانجو الهندي صباح الثلاثاء من 15 – 25 جنيه، وسجلت المانجو من نوع الذبدية صباح اليوم سعر يتأرجح من 10 – 15 جنيه، أما المانجو من نوع التيمور من 15 حتى 25 جنيه.