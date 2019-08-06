أخبار أسواق الغذاء صباح اليوم الثلاثاء بمصر 6 أغسطس| أسعار الدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة

تقرير صباح اليوم 6 أغسطس 2019 ليوم الثلاثاء، وذلك حول أحدث وأهم أخبار وتطورات أسواق السلع الغذائية داخل مصر، نُقدم لكم التقرير شامل أخر مؤشرات الأسعار المتعلقة بالدواجن ونوضح معها أسعار البط وكذلك أسعار اللحم الخاص بالديوك الرومي، فضلاً عن توضيح سعر الأسماك بالأسواق وأسعار الفاكهة والخضروات، كما يشمل التقرير كل مُتغير حادث سواء بالارتفاع أو التراجع بأسعار كل صنف من أصناف الغذاء المذكورة.

والتقرير هذا الخاص بأسعار الغذاء صباح اليوم الثلاثاء بمصر 6-8-2019، يرتبط بمصادر موثقة مثل بورصة الدواجن المصرية وبيانات تجار أسواق التجزئة، وأيضاً البيانات التي يتم التحصل عليها يومياً من سوق العبور للجملة، وكل هذا مع توضيح الأخبار المتعلقة بأي تغير يطال أسعار الدواجن أو أسعار الأسماك أو أسعار الخضروات والفاكهة على مدار اليوم.

كم سعر الدواجن اليوم الثلاثاء بمصر 6 أغسطس

نصيحة انتشرت باليومين الماضيين بين أصحاب مزارع الدواجن، مفادها ضرورة الإسراع بعرض الأوزان الثقيلة من الدواجن وبيعها، وذلك لأن الدواجن تتجه نحو الانخفاض كلما اقترب عيد الأضحى وتراجع الطلب على اللحوم البيضاء لصالح اللحوم الحمراء من قبل المستهلك المصري، وبالفعل يشهد سوق الدواجن تراجعات سوف توضحه الأسعار التالية من واقع أسواق الدواجن وواقع أسعار بورصات الدواجن المصرية.

ك الفراخ الأبيض سعر اليوم يبدأ من 23ج إلى 27 ج.

ك الفراخ البلدي سعر اليوم يبدأ من 35ج إلى 40 ج.

ك الفراخ الساسو سعر اليوم يبدأ من 34 ج إلى 37 ج.

ورصد تقريرنا أيضاً بشكل كامل أسعار البط اليوم الثلاثاء وأسعار الديوك الرومي وذلك لكيلو اللحم بتاريخ 6-8-2019 داخل مختلف الأسواق، وجاء إليكم بالبيانات التالية:

ك بط بلدي بسعر من 54 ج إلى 65 ج.

ك بط مسكوفي بسعر اليوم يبدأ من 35 ج إلى 41 ج.

ك بط مولار الثلاثاء بسعر اليوم من 32 ج إلى 35 ج.

ك ديك رومي برونزي اليوم بسعر من 52 ج إلى 63 ج.

ك ديك رومي أبيض بسعر اليوم من 43 ج إلى 46 ج.

كم هي أسعار الأسماك اليوم بمصر

وعن أصناف الأسماك المختلفة، شهد سوق السمك استقرار بمعدلات أسعاره، فالطلب مستقر وثابت لم يزيد بل تراجع نوعاً ما، وبدأت المزارع تقلل من الإنتاج انتظاراً لقدوم عيد الأضحى بداية الأسبوع القادم، ورصدنا لكم أسعار السمك الثلاثاء 6 أغسطس 2019 وفق بيان شامل.

سعر كيلو البلطي الثلاثاء 6 أغسطس: البلدي نمرة 1 من 31 ج – 37 ج، البلطي نمرة 2 من 25 ج – 30 ج، البلطي الأسواني من 15 ج – 35 ج.

القراميط أو الشيلان الكيلو الثلاثاء من 10 ج – 20 ج.

الثعابين أو الحنش الكيلو اليوم من 50 ج – 140 ج.

سمك المكرونة اليوم الثلاثاء: سجل كيلو المجمد من 19 – 25 ج، وكيلو السويسي منها من 55 – 65 ج.

السمك موسى اليوم الثلاثاء: سجل الكيلو منه من 50 ج – 66 ج.

السبيط أو السابيا: سجل الكيلو اليوم منها من 90 – 180 ج.

الكابوريا اليوم الثلاثاء: سجل الكيلو سعر من 45 – 130 ج.

سمك المرجان اليوم الثلاثاء: الكيلو المجمد من 19 ج – 25 ج، الكيلو البلدي من 23 – 33 ج.

سمك البربون اليوم الثلاثاء: المجمد منه سجل الكيلو من 22 – 28 ج، البلدي منه سجل سعر من 35 ج – 41 ج.

السمك البوري اليوم: نمرة1 منه سجل من 50 ج – 56 ج بزيادة 5 جنيه بالكيلو عن أسعار أمس، ونمرة 2 منه سجل من 40 ج – 46 ج بزيادة أيضاً 5 جنيه للكيلو.

كم هي أسعار الخضروات والفواكه اليوم بمصر

في حقيقة الأمر سوق الخضار والفاكهة يتميز باستقرار ونجاح بارع في حفظ معدلات الأسعار عند المستويات الجيدة في متناول المشتري، ومع اقتراب أيام عيد الأضحى والإقبال المنتظر على الخضروات والفاكهة لم تُسجل مؤشرات الأسواق حتى الآن أي زيادات جوهرية أو مؤثرة بالسعر بل تراجعت بعض الأصناف.

الطماطم اليوم: الكيلو بدأ من 2 – 4 جنيه.

البطاطس اليوم: الكيلو من 5 – 7 جنيه.

البصل اليوم: الكيلو من 3 – 5 جنيه.

الكوسة اليوم: تراجعت بمعدل 2 جنيه لتسجل من 6 ج إلى 10 جنيه.

الباذنجان اليوم بلدي ورومي: سجل الكيلو من 2.5 – 4.5 جنيه.

الملوخية اليوم: الكيلو من 3 – 5 جنيه.

الفاصوليا اليوم: الكيلو زاد 2 جنيه لتسجل من 20 – 30 جنيه.

البامية اليوم: الكيلو من 12 – 18 جنيه.

الليمون: تراجع اليوم 3 جنيه للكيلو ليسجل من 7 – 13 جنيه للكيلو.

وعن أسعار الفواكه 6-8-2019 سجلت: العنب اليوم الأحمر من 7 – 9 جنيه بتراجع 2 جنيه للكيلو، والأصفر اليوم من 6 – 8 ج، وظل التفاح المصري اليوم ثابت من 8 – 12 جنيه، وكذلك المستورد من 18 – 22 ج، وشهد التين البرشومي تراجع يسجل الثلاثاء من 8 – 13 جنيه للكيلو.

وبمتابعة أسعار المانجو الثلاثاء 6-8-2019 وجدنا المانجو اليوم: العويس سجلت تراجع بمقدار جنيه للكيلو من 14 – 24 جنيه، وتراجعت المانجو التيمور والهندي بمقدار 3 جنيه لتسجل من 9 – 17 جنيه، وثبت سعر المانجو الزبدية من 9 – 15 جنيه، وثبتت المانجو الفص الثلاثاء 6 أغسطس من 40 – 50 جنيه.