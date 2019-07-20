أخبار أسواق الغذاء صباح اليوم السبت 20 يوليو بمصر| شامل أسعار الدواجن وأسعار الأسماك والخضروات والفاكهة

ما هي أسعار الغذاء صباح اليوم، هو التساؤل الذي ربما يتكرر يومياً كأول نشاط شرائي لأي مواطن بالعالم، فالتعرف على سعر ما ستأكله وتتناوله من غذاء لا شك أنه أول هُمومك الشرائية، ونحن من هنا نهدف لإطلاعك بشكلٍ يومي ومع مطلع كل صباح على أحدث أسعار الغذاء بمصر، وأحدث التغيرات والأخبار حول أسعار الغذاء.

وبالفعل عبر هذا التقرير الراصد لأسعار الغذاء اليوم السبت 20 يوليو 2019، نُقدم لكم تقرير بأسعار الدواجن الآن بالسوق ووفق أحدث سعر مُعلن سواء من بورصة الدواجن المصرية أو متاجر التجزئة، لنعطيك في النهاية المعدل الدقيق لسعر العرض للمستهلك النهائي، وأيضاً سوف نوضح أحدث أسعار الأسماك بتاريخ اليوم فضلاً عن احدث أسعار الفواكه والخضروات، مع توضيح أهم المُتغيرات التي طرأت على الأسعار.

ما هي أسعار الدواجن اليوم السبت 20-7-2019

بالمتابعة لأحدث تغيرات أسعار الدواجن بمصر، وجدنا وفق بورصة الدواجن المصرية، ووفق المعلومات المتوفرة من مصادرها الرسمية، ومن واقع السوق، أن سعر الدواجن اليوم السبت 20 يوليو عند مستويات مُستقرة، وهذا ما ستلحظه بالتعرف على أسعار الفراخ سواء بيضاء أو بلدي، وأسعار البط بمختلف أنواعه وأيضاً سنوضح لك أسعار البيض سواء بلدي أو أحمر .. كل هذا عبر السطور التالية الموضحة لأحدث أسعار الدواجن بمصر.

حيث سجل كيلو الفراخ البيضاء بداية الأسبوع الجاري ليوم السبت سعر تراوح من 27 إلى 30 جنيه للكيلو، أما الفراخ البلدي اليوم السبت فأشارت بيانات السوق أن سعر الكيلو منها تراوح من 35 حتى 40 جنيه للكيلو الواحد، وسجل البط المسكوفي للكيلو سعر 25 جنيه، أما البط البلدي فلقد سجل الكيلو اليوم منه سعر يتراوح من 45 – 55 جنيه.

أما سعر البيض اليوم، فسجل البيض الأبيض اليوم السبت للكرتونة سعر 32 جنيه، وسجل البيض الأحمر اليوم للكرتونة 34 جنيه، أما سعر كرتونة البيض البلدي صباح اليوم السبت فسجلت من 40 – 44 جنيه للكرتونة.

ما هي أسعار الأسماك اليوم

وعن أسعار الأسماك اليوم، رصدنا لكم أسعار السمك بالأسواق عند استقرار واضح بالمعدلات السعريه، ولا يزال التجار يشكون من ضعف الإقبال على شراء السمك رغم تراجع أسعار بسبب زيادة إنتاجه هذه الأيام، ووجدنا أسعار السمك اليوم السبت كالتالي والأسعار للكيلو.

سمك بلطي رقم 1 السعر الآن من 35 إلى 39 جنيه.

السمك البلطي رقم 2 السعر اليوم من 25 – 30 جنيه.

السمك البلطي النوع الأسواني من 15 – 35 جنيه.

السمك المكرونة السويسي سجلت سعر من 55 – 65 جنيه.

السمك المكرونة المجمدة سجلت سعر من 20 – 25 جنيه.

سمك موسى سجل سعر اليوم من 55 – 66 جنيه.

أما الكليماري والسبيط والسبيا فسجلت اليوم من 90 – 180 جنيه.

الكابوريا حسب الحجم سجلت اليوم من 35 – 140 جنيه.

السمك المرجان المجمد من 20 – 25 جنيه.

السمك المرجان البلدي نمرة 2 من 25 – 35 جنيه.

السمك البربون البلدي نمرة 2 من 35 – 41 جنيه.

أما البربون المجمد من 22 – 28 جنيه.

كيلو الجمبري اليوم من 70 – 140 جنيه.

سمك القاروص تراوح من 40 – 80 جنيه.

السمك البوري رقم 1 من 40 – 45 جنيه.

السمك البوري نمرة 2 من 30 – 38 جنيه.

السمك الوقار سجل اليوم من 40 – 70 جنيه.

ما هي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت

ولقد لاحظ الجميع استقرار واضح بأسعار الخضار بل وتراجع وفق بيانات الجملة من سوق العبور، ووفق بيانا أسواق التجزئة كذلك، فسجل الكيلو من الطماطم صباح السبت تراجع بمقدار 1.5 للكيلو ليسجل كيلو الطماطم للمستهلك من 2.5 حتى 4.5 جنيه، وسجل الكيلو اليوم من البطاطس 5.5 حتى 7.5 جنيه، أما سعر كيلو البصل صباح اليوم فكان عن مستوى من 2.5 حتى 4.5 ليشهد تراجع جنيه واحد عن أسعار الأمس.

وشهدت أسعار الكوسة استقرار لتتراوح من 5 – 8 جنيه للكيلو، والفاصوليا من 9 – 14 جنيه، وسجل كيلو الملوخية تراجع بقيمة جنيه للكيلو لتتراوح من 3 – 5 جنيه، واستقرت البامية عند سعر من 13 – 18 جنيه، واستقر القلقاس من 7 – 9 جنيه للكيلو والثوم من 6 – 10 جنيه للكيلو، وسجل اليوم السبت الليمون للكيلو الواحد من تراجع ملحوظ ليتراوح من 10 – 20 جنيه للكيلو.

أسعار الفاكهة سجلت هي الأخرى استقرار بكثير من الأصناف وتراجع بأصناف أخرى ورجع ذلك لتوافر المحصول والمعروض من الفاكهة هذا الموسم بمصر فلقد سجل كيلو العنب الأحمر السبت من 7 – 10 جنيه للكيلو والعنب الصفر من 6 – 9 جنيه للكيلو، وارتفع سعر كيلو التفاح المصري بقيمة جنيه واحد ليتراوح من 6 – 9 جنيه للكيلو، أما المستورد فلقد ثبتت أسعاره بسبب ثبات الدولار ليتراوح من 18 – 22 جنيه، وسجلت المانجو العويس اليوم السبت من 20 – 30 جنيه، وسجلت المانجو الذبدية صباح اليوم من 13 – 18 جنيه للكيلو متراجعة 2 جنيه عن أسعار الأمس، وسجلت المانجو الهندي اليوم السبت سعر شراء من 18 – 25 جنيه.