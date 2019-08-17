أخبار أسواق الغذاء صباح اليوم في مصر 17 أغسطس| أسعار الدواجن واللحوم والبط والأسماك والخضروات والفاكهة

بعد أن انقضى أسبوع الأعياد تبدأ أسواق الغذاء بمصر بمختلف أنواع السلع الغذائية نشاطها الطبيعي بعد أكثر من ثلاثة أسابيع كان الاهتمام الأكبر والنشاط الأعظم موجه بشكل مباشر لأسواق اللحوم الحمراء نظراً لسيطرة الأجواء الاستهلاكية لعيد الأضحى على المشهد، وعليه وعبر تقرير صباح اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 إليكم أسعار السوق الآن للبط والدواجن والخضروات والأسماك والفاكهة واللحوم الحمراء .. وذلك بسعر السوق وبكل الأصناف المعروضة فيه من تلك السلع المذكورة وبكل دقة.

كم هي أسعار الدواجن والبط اليوم السبت 17 أغسطس في مصر

تبدأ أسواق الدواجن منذ ساعات الصبح الأولى تحسس حركة الطلب والتي من المتوقع أن تزيد اليوم السبت بعد انقطاع طويل لصالح اللحوم الحمراء، ويتوقع كثير من خبراء بورصات الدواجن المصرية، أن يرتفع سعر كيلو الدواجن بسبب ارتفاع نسب الطلب المتوقعة، ولكن الواقع حتى اللحظة يُشير لثبات السعر بسبب ركود قطاع الدواجن لمدة قاربت 21 يوم والمزارع بحاجة أولاً لتصريف الأوزان الكبيرة لديها.

الدواجن البلدي: سجل السبت من صباح اليوم الكيلو سعر بدأ عند 36 جنيه إلى سعر 45 جنيه.

الدواجن البيضاء: سجل السبت من صباح اليوم الكيلو سعر بدأ عند 24 جنيه حتى 28 جنيه.

الدواجن الساسو: سجلت السبت من ساعات الصباح سعر من 34 جنيه حتى 38 جنيه.

ووجدنا سوق البط عند نفس المُعدلات والقواعد الحاكمة للأسعار بسوق الدواجن، من الثبات بُغية تصريف المنتجات والأوزان الكبيرة من البط لدى البائعين ولدي المزارع.

كيلو البط البلدي صباح اليوم 17-8 بمصر من 54 ج حتى سعر 65 ج.

كيلو البط المسكوفي 17-8 السبت بمصر من 35ج – 41ج.

كيلو البط المولار 17-8 السبت بمصر من 33ج – 36ج.

كم هي أسعار اللحوم الحمراء اليوم بلدي ومستورد

وإذا جئنا لسوق اللحوم الحمراء صباح اليوم السبت سنجده بطبيعة الحال يتميز بالركود، بل إن مُعظم الجزارين أغلقوا متاجرهم للعطلة، والبعض المستمر في البيع يقدم اللحوم سواء بلدي ومُجمدة بالنفس الأسعار وبمستوى استقرار كبير.

كيلو اللحم الكاندوز 17-8 بمصر من 110 – 140 جنيه.

كيلو اللحم البتلو 17-8 بمصر من 140 ج – 170 جنيه.

كيلو اللحم الضأن 17-8 بمصر من 120 – 140 جنيه.

وكانت تلك الأسعار السابق ذكرها لأنواع اللحوم البلدي، أما عن المستورد من اللحوم البرازيلية سجلت السبت 85 جنية للكيلو، والمستورد من اللحوم الهندية وكذلك المستورد من اللحوم السودانية فسجلت 75 جنيه للكيلو.

كم هي أسعار الأسماك اليوم 17-8 بمصر

بدأت أسعار الأسماك صباح السبت مستقرة بالنسبة للسمك البلدي ومرتفعة قليلة بالنسبة للسمك إنتاج المزارع، وربما هذا جاء بناء على زيادة طلب المستهلك الطبيعي على الأسماك مع أول أسبوع بعد عيد الأضحى، بعد أن شهدت سوق السمك ركود كامل خلال أسبوع العيد.

كيلو السمك البلطي: السبت 17 أغسطس من النمر1 يتراوح من 33ج – 36ج، ومن النمرة 2 سجل 26ج – 31ج، ومن الأسواني سجل من 15ج – 36ج.

كيلو القراميط السبت 17 أغسطس من 11ج – 20ج.

كيلو الثعابين 17 أغسطس ليوم السبت من 60ج – 160ج.

كيلو السمك موسي 17 أغسطس صباح اليوم السبت من 50ج – 66ج.

كيلو الكابوريا اليوم 17-8 ليوم السبت حسب الحجم من 35ج – 155ج.

كيلو الجامبري السبت 17 أغسطس: جامبو كبير من سعر 200ج – 310ج، بلدي متوسط من سعر 90ج – 165ج.

وعن سعر البوري 1 والبوري 2: جاء الكيلو من الأول متراوح من 51ج – 60ج، وجاء الكيلو من الصنف الثاني متراوح من 42ج – 48ج.

كم هي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمصر

ثبات رائع وثبات مميز مع وفرة الإنتاج من المحاصيل ما ميز السبت 17 أغسطس لأسعار الخضر والفاكهة بالسوق المصري، وجاءت الأسعار دون أي زيادات تذكر بل وجاءت بشكل جيد في جودتها متوافر في كميتها.

الطماطم: الكيلو اليوم 17 من الشهر من 2ج – 5ج.

البصل : الكيلو صباح 17-8 سجل من 3.5ج – 5ج.

البطاطس: الكيلو صباح السبت 17 أغسطس من 5ج – 8ج.

الكوسة: من 6.5ج – 9.5 ج اليوم السبت.

الباذنجان: من 3.5ج – 6.5ج صباح السبت.

البامية: من 12ج – 17ج صباح السبت.

الملوخية: من 3ج – 5ج صباح اليوم السبت.

الليمون: من 8 ج – 15ج صباح السبت.

ونأتي لأسعار الفاكهة: العنب الأصفر من 7ج – 9ج صباح اليوم، العنب الأحمر من 8ج – 12ج صباح اليوم، التين البرشومي من 10ج – 15ج صباح السبت 17 أغسطس، التفاح البلدي المصري من 8ج – 12 صباح السبت، والتفاح الذي تم استيراده أمريكاني أو ايطالي من 18ج – 24ج للكيلو.

وماذا عن سعر المانجو 17 أغسطس ليوم السبت وجدنا: المانجو عويس السبت من صباح اليوم من 16ج – 27ج للكيلو، المانجو التيمور ومعها المانجو الهندي جاء سعر السبت 17 أغسطس من 13ج – 18ج للكيلو، والمانجو كبيرة الحجم كثيفة الثمرة المانجو زبدية من 12ج – 18ج للكيلو، وسجلت السبت المانجو الفص بتاريخ 17 أغسطس سعر من 42ج – 52ج للكيلو.