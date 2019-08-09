أخبار أسواق الغذاء في مصر صباح الجمعة 9 أغسطس| أسعار الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك والخضروات والفاكهة

أسواق الغذاء وأخبارها ساحة التطلع الاستهلاكي الأهم يومياً، فالجميع يُريد أن يعرف كم يتكلف غذاءه وقوت يومه اليوم، وبهذا التقرير الشامل نُقدم لكم خدمة صباحية شاملة ترصد وتجمع أسعار كافة السلع الغذائية والتي يستهلكها المواطن يومياً دون انقطاع، وفق تقارير أسواق الغذاء بتاريخ اليوم مع بدايات الساعات الأولى من صباح الجمعة 9 أغسطس 2019.

وهذا تقرير شامل ومُتكامل يضم، أسعار اليوم للدواجن سواء كانت بلدي أو كانت بيضاء أو ساسو، وأسعار اليوم للحوم سواء كانت بلدي أو مستوردة مجمدة، وأسعار اليوم للأسماك بكل الأنواع، وأسعار اليوم للخضر والفاكهة، كل هذا مع رصد أخبار التغيرات السعرية بالأسواق الغذائية المصرية.

كم سعر الدواجن واللحوم الحمراء اليوم في مصر

الثبات الإيجابي عند أسعار معقولة ومتوسطة هو سمة السوق اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019 فيما يتعلق بالأسعار الخاصة بالدواجن، وجاءت سياسات الإنتاج الكثيف وتحسين الرعايا بمردود ايجابي قلل الفاقد من الدواجن، كما أن بداية موسم استهلاك اللحوم الحمراء لعيد الأضحى قلل الطلب على الدواجن، فهيا بنا نتعرف على أحدث سعر للدواجن اليوم الجمعة 9 أغسطس.

دواجن بلدي سعر البيع الجمعة من 35ج إلى 40ج للمستهلك.

دواجن بيضاء سعر البيع الجمعة للمستهلك من 23ج .. 28ج.

دواجن ساسو سعر البيع الجمعة للمستهلك من من 33ج .. 36ج.

وعن سعر اللحوم الحمراء بمصر ونحن نستعد لاستقبال عيد الأضحى، ساد سوق اللحوم الحمراء عنصران الأول أن الإنتاج والعرض كافي جدا للطلب، والسعر ثابت مستقر، والسبب توافر منافذ البيع بأسعار مُخفضة للحوم بمختلف الأنواع وبجودة مقبولة جداً، مع تراجعات الدولار التي بدورها أدت لتراجع علف الموشي سعرياً.

اللحم البلدي الكاندوز اليوم الجمعة سجل سعر من 110ج .. 140ج.

اللحم البلدي بتلو اليوم الجمعة سجل سعر من 140ج.. 170ج.

اللحم البلدي الضأن اليوم الجمعة سجل سعر من 120ج.. 140ج.

كيلو الكبدة البلدي سجلت الجمعة سعر من 120ج.. 130ج.

وتابعنا أسعار اللحوم المستوردة والمجمدة الجمعة 9 أغسطس 2019، فوجدنا كيلو اللحم البرازيلي اليوم الجمعة سجل من 75 جنيه – 85 جنيه، أما اللحم السوداني واللحم الهندي سجل الكيلو الواحد منهما اليوم الجمعة 9 أغسطس سعر 75 جنيه، وسجلت الجمعة الكبدة المستوردة سعر للكيلو 30 جنيه.

كم هي أسعار الأسماك اليوم بمصر

يسود سوق السمك بمصر اليوم هدوء كبير عن الأسابيع الماضية من ختام الأسبوع بسبب اقتراب بداية عيد الأضحى المبارك، وتوجه مُعظم المستهلكين اليوم الجمعة لأسواق اللحوم، وجاءت الأسعار بعد الرصد والتتبع لحركة عملية الشراء والبيع بسوق السمك.

سعر اليوم لكيلو البلطي1 هو من 32ج .. 35ج.

سعر اليوم لكيلو البلطي 2 هو من 25ج.. 30ج.

سعر اليوم لكيلو البلطي الأسواني هو من 15ج – 35ج.

سعر اليوم لكيلو سمك المكرونة من النوع والصنف السويسي من 55ج .. 65ج.

سعر اليوم لكيلو سمك المكرونة من الصنف المجمد من 19ج – 25ج.

سعر اليوم لكيلو الجمبري الجامبو هو من 200ج.. 310ج.

سعر اليوم لكيلو الجمبري المجمد هو من 85ج .. 165ج.

سعر اليوم لكيلو الجمبري البلدي متوسط الحجم هو من 90ج .. 160ج.

سعر اليوم لكيلو البوري 1 هو من 50ج .. 58ج.

سعر اليوم لكيلو البوري 2 هو من 40ج .. 48ج.

كم هي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمصر

باستطلاع أراء المستهلكين صباح اليوم الجمعة 9 أغسطس حول أسعار الخضار، وضح أن حتى الساعة الأسعار ثابتة مستقرة، رغم أننا بالفعل في موسم زيادة الطلب على شراء الخضروات كافة وموسم الرغبة في استهلاك الفاكهة بحكم استقبال عيد الأضحى، لكن كل من الخضار والفاكهة بهذا الموسم يشهدان وضعاً أكثر من مستقر بالنسبة للسعر، ودعنا نتعرف معك على تلك الأسعار.

سعر اليوم ك طماطم هو من 2ج .. 4.5ج.

سعر اليوم ك بطاطس هو من 5ج .. 7ج.

سعر اليوم ك بصل هو من 3.5ج .. 5ج.

سعر اليوم ك باذنجان بلدي كان أو رومي هو من 2.5ج – 4.5ج.

سعر اليوم ك الملوخية البلدي من 3ج .. 4ج.

سعر اليوم ك البامية هو من 12ج .. 18ج.

سعر اليوم ك الليمون البلدي هو من 8ج .. 14ج.

وننتقل للفاكهة، وبمتابعة أسعار الأسواق وجدنا بالفعل الفاكهة متاحة للجميع، فالأسعار مناسبة جداً، وجودة كل صنف من أصناف الفاكهة هذا الموسم جيدة جداً، ولم نرصد بالسوق أي تراجع في الإنتاج أو العرض، والطلب مستقر، فهيا نتعر ف على أسعار الأصناف المختلف من الفواكه بسوق مصر اليوم الجمعة 9 أغسطس.

سعر اليوم للعنب الأحمر هو من 8ج .. 9ج.

سعر اليوم للعنب الأصفر هو من 6ج .. 7.5ج.

سعر اليوم للتفاح البلدي هو من 8ج.. 12ج.

سعر اليوم للتفاح المستورد هو من 18ج .. 22ج.

سعر اليوم للتين البرشومي هو من 6ج .. 12ج.

وللمانجو سوق مستقل ومُحبين لذا اهتمامنا برصد أسعارها اليوم، والتي حقاً جاءت أفضل من أي موسم أخر سواء في الجودة أو السعر.

فكان سعر اليوم للمانجو العويس هو من 17ج .. 27ج، والهندي والتيمور سعر اليوم لهما من 13ج .. 18ج، والمانجو الزبدية سعر اليوم هو من 12ج .. 18ج، والمانجو البلدي كان سعر اليوم لها من 8ج .. 13ج، والمانجو الفونس اليوم الجمعة كان سعرها من 13ج .. 21ج، والمانجو الفص اليوم سجلت سعر الجمعة من 43ج .. 53ج.