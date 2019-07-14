أخبار أسواق الغذاء في مصر صباح يوم الأحد 14 يوليو | شامل أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة ومُختلف أنواع الأسماك

أسواق الغذاء وما تتضمنه من المواد الغذائية الأساسية للمواطن بشكلٍ يومي، هي المحور الأول والأهم في قرارات الشراء صباح كل يوم، ولهذا نُقدم لكم وبشكلٍ يومي مع صباح يوم جديد كافة أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمصر من دواجن وأسماك وأيضاً نقدم أسعار الخضروات بالإضافة للفاكهة.

وبهذا التقرير الصباحي اليومي، إليكم أسعار المواد والسلع الغذائية من الدواجن بيضاء وبلدي، وأسعار الأسماك بكل أصنافها بالسوق، مع أسعار مُختلف أصناف وأنواع الخضار بالسوق المصرية، وأيضاً سوف نقدم لكم أسعار الفاكهة اليوم، كل هذا لتقرير أسعار الغذاء صباح الأحد بمصر 14 يوليو 2019.

أسعار الغذاء اليوم الأحد 14 يوليو في مصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد: تميزت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية بالاستقرار بشكل عام، ولم تُسجل الأسواق زيادة مؤثرة حتى لو حدثت فإنها لا تتعدى الجنيه الواحد لسعر الكيلو بالمزرعة، وهذا سببه أن التجار لا يرغبون في رفع الأسعار حيث أن توافر المعروض من الدواجن أجبر السوق على ثبات السعر.

وسجلت اليوم الأحد 14 يوليو الدواجن البيضاء سعر للمستهلك بالسوق من 26 جنيه إلى 29.5 جنيه وذلك كسعر للكيلو الواحد، ووجدنا أن سعر الكيلو للفراخ البلدي سجل من 34 حتى 36 جنيه للمستهلك النهائي.

أسعار الأسماك اليوم الأحد: استقر سوق السمك عند أسعار ثابتة شهدت منذ أسبوع تراجع بمعدل 20% ورغم هذا يبدو الإقبال حتى الآن على الأسماك دون المستوى ونحن في بداية موسم الإنتاج، وهذا كله دفع التجار لعدم اللجوء لأي زيادات بالأسعار.

فوجدنا سعر السمك من نوع البلطي تراوح من 17 جنيه للأسواني، و35 جنيه للممتاز النمرة 1، وسجل البوري انخفاض ليتراوح من 40 إلى 55 جنيه للكيلو، أما سعر الدنيس فثبت عند 85 جنيه للكيلو، وسجل سمك موسى الأحد سعر من 50 حتى 60 جنيه وذلك للكيلو الواحد، أما سمك القاروص فتراوح سعره للكيلو من 45 إلى 80 جنيه للكيلو، وتراوح البربون من 30 حتى 40 جنيه للكيلو، وسجل سمك المرجان أسعار من 30 حتى 39 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار الخضار اليوم الأحد: سجلت الطماطم اليوم الأحد أسعار من 3 حتى 5 جنيه للكيلو الواحد، وسجل كيلو البصل الواحد اليوم من 3.5 حتى 5.5 جنيه، أما سعر البطاطس اليوم فسجلت للكيلو من 5 حتى 7 جنيه للكيلو الواحد، وسجل كيلو الملوخية اليوم من 3 حتى 5.5 جنيه للكيلو، أما كيلو البامية اليوم الأحد فسجل سعر من 15 – 18 جنيه للكيلو، وسجلت الكوسة سعر من 5.5 حتى 7.5 جنيه للكيلو، والخيار البلدي سجل الكيلو من 2.5 حتى 3.5 جنيه للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم الأحد: سجل اليوم العنب الأصفر الأحد سعر من 7 حتى 10 جنيه، ووجدنا أن العنب الأحمر اليوم سجل من 10 – 11.5 جنيه، وسجل اليوم كيلو التفاح المصري ليوم الأحد من 4.5 حتى 7 جنيه للكيلو، وسجل التفاح المستورد للكيلو من 19 – 23 جنيه للكيلو، وسجل اليوم التين البرشومي للسعر الكيلو من 10 – 14 جنيه للكيلو.

أسعار المانجو اليوم الأحد: عويس من 25 – 35 جنيه للكيلو، هندي من 18 – 27 جنيه للكيلو، التيمور من 18 – 28 جنيه للكيلو، الزبدية من 13 – 17 جنيه للكيلو، البلدي من 9 – 13 جنيه للكيلو.