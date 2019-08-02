أخبار أسواق الغِذاء اليوم الجمعة 2 أغسطس بمصر| شامل أسعار الدواجن والأسماك والخُضروات والفاكهة

أسواق الغذاء العالمية وتقلبات الأسعار فيها، مُحور اقتصادي واجتماعي لا تقل أهميته يوماً مهما تنازع معه أي سوق أخر، فالغذاء لا بديل عن أهميته للنشاط الإنساني بشكلٍ عام، ونحن يومياً نطرح لك أحدث أخبار أسواق الغذاء المتداولة داخل مصر، وذلك وفق مصادرها الرسمية سواء حكومية أو تجارية من متاجر التجزئة أو متاجر الجملة وفق القواعد الراسخة للسوق.

واليوم عبر تقرير صباح الجمعة 2 أغسطس 2019، سوف نقدم أخر وأحدث أنباء الأسواق الغذائية من السلع الهامة شامل الدواجن بكل أنواعها سواء دواجن ساسو أو دواجن بلدي أو دواجن حمراء، وسنوضح أسعار البط اليوم الجمعة من بط مسكوفي أو بط بلدي أو بط مولا كما سنرفق أسعار لحوم الديوك الرومي ضمن بيانات التقرير، مع تسليط الضوء بدقة على أسعار الأسماك اليوم وأحدث أسعار الخضروات والفاكهة.

كم هي أسعار الدواجن اليوم 2-8-2019 بمصر

استمر واقع الحال بوفرة إنتاج الدواجن هذا الموسم ليلقي بظلاله الإيجابية على الأسواق لصالح المستهلك، واليوم صباح الجمعة انخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء بمقدار 2 جنيه للكيلو، وثبتت أسعار كل من الدواجن البلدي والساسو عند أسعارها بالأمس حسب بيانات التداول والبيع والشراء ببورصة الدواجن حتى الساعة.

سعر كيلو الدواجن البيضاء 2-8-2019 سجل من 25 جنيه حتى 27 جنيه للمستهلك.

سعر كيلو الدواجن البلدي 2 أغسطس الجمعة سجل من 35 – 41 جنيه.

سجل كيلو الفراخ الساسو 2 أغسطس الجمعة سعر من 34 حتى 38 جنيه.

وتابعنا معكم أسعار البط الجمعة 2 أغسطس، كما تابعنا أسعار اللحم الرومي صباح الجمعة، ووجدنا أن استقرار الأسعار أيضاً يفرض نفسه بوضوح على كافة الأسواق، ولكم بيان الأسعار بالأرقام:

كيلو البط البلدي 2 أغسطس الجمعة سجل من 54 إلى 62 جنيه.

كيلو البط مولار 2 أغسطس الجمعة سجل من 32 حتى 35 جنيه.

كيلو البط المسكوفي 2 أغسطس سجل اليوم من 37 حتى 42 جنيه.

كيلو الرومي البرونزي الجمعة 2 أغسطس سجل من 52 – 63 جنيه.

كيلو الرومي الأبيض الجمعة 2-8-2019 سجل من 41 – 46 جنيه.

كم هي أسعار الأسماك اليوم الجمعة 2 أغسطس

لا تزال أسعار الأسماك بمصر تحت تأثير تقلبات الأسعار نتيجة ضعف الإنتاج المعتاد من قبل المزارع السمكية قبل عيد الأضحى، لكن تظل التقلبات تحت السيطرة وان حدثت زيادات فتكون نوعاً ما طفيفة وفي صنف أو اثنين على الأكثر، وهذا ما سيتضح لك من بيان الأسعار التالي حسب بيانات السوق الآن.

سجل السمك البوري الجمعة زيادة طفيفة بمقدار 2 جنيه للكيلو، ليسجل الكيلو الواحد من السمك البوري رقم 1 سعر من 49 إلى 57 جنيه، وسمك البوري درجة 2 سجل الجمعة 2 أغسطس من 39 – 47 جنيه بزيادة 2 جنيه للكيلو أيضاً.

تراجع كيلو الجمبري الجامبو 2 أغسطس بمقدار 10 جنيه للكيلو مسجلا من 200 – 300 جنيه، وسجل الجمبري المجمد الجمعة استقرار من 85 إلى 165 جنيه، وسجل الجمبري البلدي الجمعة 2 أغسطس استقرار هو أيضاً عند 90 جنيه إلى 150 جنيه.

وثبتت أسعار البلطي الجمعة 2 أغسطس عند معدلاتها السعرية ليسجل البلطي 1 من 32 حتى 35 جنيه وسجل البلطي 2 من 25 إلى 30 جنيه، أما سعر البلطي الأسواني الجمعة فسجل من 15 جنيه إلى 35 جنيه وقطعاً تختلف الأسعار حسب الأحجام.

وجاءت أسعار باقي أصناف السمك الجمعة 2 أغسطس للكيلو كما يلي: قراميط من 10 ج – 20 ج، سمك مكرونة سويسي من 55 ج – 65 ج، سمك مكرونة مجمد من 19 ج – 25 ج، سمك موسى من 50 ج – 64 ج، الكابوريا حسب الحجم من 30 ج – 140 ج، المرجان من 23 ج – 33 ج، سمك مرجان مجمد من 19 -25 ج، السمك البربون 35 ج إلى 41 ج، السمك البربون المجمد من 22 ج – 28 ج، السمك الدنيس 90 جنيه، السمك القاروص من 40 ج إلى 80 ج.

كم هي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 2 أغسطس

جاء تقرير أسعار الخضروات والفاكهة 2-8-2019 يحمل مستويات الأسعار التي اعتاد عليها المواطن منذ فترة عند استقرار واضح، والأسعار عموماً في تقريرنا هي أسعار معظم الأسواق الشعبية والمتوسطة ولا تشتمل على الأسعار المتداولة في الأسواق السياحية، فنجن نركز المعلومات على الأسعار المعروضة لمعظم المستهلكين بمصر.

ك الطماطم اليوم الجمعة من 2 ج إلى 4 ج.

ك البطاطس اليوم الجمعة من 5 ج – 7 ج.

ك البصل اليوم الجمعة من 3 ج – 4.5 ج.

ك الكوسة اليوم الجمعة من 7 ج – 11 ج.

ك الملوخية اليوم من 3ج – 4 ج.

ك البامية اليوم من 11 ج – 17 ج .

ك الفاصوليا اليوم من 18 ج – 28 ج.

ك الليمون اليوم من 7 ج – 13 ج.

أما قوائم أسعار الفواكه الجمعة 2 أغسطس 2019 فوجدنها كالتالي: ك العنب الأحمر من 8 ج – 10 ج، ك العنب الأصفر اليوم من 7 ج – 9 ج، كيلو التفاح البلدي من 8 ج – 12 ج، كيلو التفاح الإيطالي من 17 ج – 22 ج، كيلو التين البرشومي من 11 ج – 16 ج.

وعن أسعار المانجو 2 أغسطس فسجلت الأسعار التالية بالكيلو: مانجو عويس من 15 ج – 25 ج، كيلو المانجو الهندي من 10 ج – 20 ج، كيلو المانجو التيمور من 10 ج – 20 ج، كيلو المانجو الزبدية من 9 ج – 15 ج، كيلو المانجو البلدي من 7 ج – 10 ج، كيلو المانجو الفص من 40 ج – 50 ج.