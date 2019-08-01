أخبار أسواق الغِذاء اليوم الخميس الأول من أغسطس بمصر| شامل أسعار الدواجن والأسماك والخُضر والفاكهة

ننقل لكم تقرير اليوم لتاريخ الأول من أغسطس من العام 2019 والمتعلق بأخبار أسواق السلع الغذائية وأسعار الغذاء داخل الأسواق المصرية، وقبل الحديث عن أخبار الغذاء داخل مصر لاحظنا من خلال رصدنا الشامل عبر أسابيع عدة ملاحظات هامة تتعلق بأسعار السلع الغذائية خاصة أسعار الدواجن وأسعار البط وأسعار الفاكهة والأسماك والخضروات، نود طرحها وتوضيحها للأهمية.

أن هناك تحركات إيجابية للغاية من قبل الحكومة المصرية لضبط أسعار أسواق الغذاء، وهذا تم على أكثر من محور بدأ بالتحكم في تغول الدولار أمام الجنيه والذي تُرجم في الفترة الماضية من بداية العام في تراجع العملة الأمريكية بمصر، وهذا قطعاً قلل كثيراً من تكلفة إنتاج الدواجن واللحوم، فضلاً عن التوسع في المبادرات المتعلقة بالأسواق الغذائية التي تُقدم أسعار مخفضة للجمهور، ولكن يتبقى جزء هام وهو ضرورة تفعيل الرقابة على أسعار التجار التي بدت في كثير من مناطق البلاد مغالي فيها رغم توفر جميع عوامل تراجع الأسعار، وسوف يتضح ذلك لك بمتابعة أسعار صباح اليوم الخميس 1-8-2019 للمواد الغذائية فراخ وبط وخضار وفاكهة وأسماك.

كم هي أسعار الدواجن في مصر الأول من أغسطس

يبدأ شهر أغسطس بتخوفات كبيرة من قطاع صناعة الدواجن بمصر، أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشهر لخسائر بالقطاع الداجن نتيجة نفوق الكتاكيت، لكن ما يبدو حتى الآن أن هناك استعدادات كبيرة بالمزارع المصرية وذلك بإرشاد وزارة الزراعة قلل كثيراً حجم الهالك من الكتاكيت، وانعكس على سعر الدواجن بمصر بعد زيادة الانفتاح.

استقر اليوم الخميس 1 أغسطس سعر الدواجن البلدي بالسوق المصري من 35 حتى 41 جنيه.

وجاء سعر الدواجن البيضاء الأول من أغسطس ليوم الخميس من 26 – 28 جنيه.

وسجلت الفراخ الساسو اليوم 1/8/2019 سعر من 34 حتى 38 جنيه.

ومن الواضح أن الأسعار الخاصة بيوم الخميس مع بداية شهر أغسطس تشهد استقرار في مستوياتها بقطاع الدواجن كافة من فراخ بيضاء وبلدي وساسو، فماذا عن سعر البط اليوم بمختلف أنواعه بالسوق المصرية في 1/8/2019 سواء كان بط مسكوفي أو بلدي أو مولار، وأيضا ما هو وضع أسعار الديوك الرومي لكيلو اللحم الواحد.

سجل كيلو البط البلدي الأول من شهر أغسطس سعر تأرجح من 55 حتى 61 جنيه.

وثبت كيلو البط المسكوفي اليوم الخميس 1 أغسطس على سعر يبدأ من 38 حتى 41 جنيه.

وسجل كيلو البط مولار الأول من أغسطس سعر من 31 حتى 35 جنيه.

وسجل كيلو الرومي البرونزي الأول من أغسطس ليوم الخميس من 52 حتى 63 جنيه.

وعن سعر الرومي الأبيض 1 أغسطس 2019 فلقد سجل من 40 جنيه حتى 46 جنيه.

كم هي أسعار الأسماك اليوم في مصر الأول من أغسطس

استقرت أسعار الأسماك لفترة ممتدة حتى أسبوع واحد مضى، بدأت بعض أصناف الأسماك وتحديداً الجمبري والبوري يشهدا ارتفاع بالسعر، وبرر تجار الأسماك ذلك بسبب نقص الإنتاج وتحديداً من البوري حيث أن المزارع السمكية من البوري تقلل كثافة إنتاجها بسبب قدوم أيام عيد الأضحى التي يكثر فيها الطلب على اللحوم الحمراء على حساب الأسماك، فضلاً أن الفترة نفسها تشهد زيادة في الطلب.

وسجل البوري الخميس 1 أغسطس ثبات على سعر أمس متراجعاً 2 جنيه في بعض الأسواق ولكنه تراجع غير مؤثر ليسجل البوري فئة نمرة واحد من 49 جنيه حتى 55 جنيه، وسجلت فئة نمرة 2 من البوري أسعار من 39 جنيه حتى 45 جنيه.

سعر البلطي 1 الأول من أغسطس من 32 جنيه حتى 36 جنيه.

سعر البلطي 2 الأول من أغسطس من 25 جنيه إلى 30 جنيه.

سعر البلطي الأسواني الخميس 1 أغسطس من 15 حتى 35 جنيه.

سعر القراميط اليوم الخميس من 10 جنيه حتى 20 جنيه.

سعر سمك موسى الأول من أغسطس من 55 حتى 65 جنيه.

سعر كيلو المكرونة السويسي الأول من أغسطس من 55 حتى 65 جنيه.

سمك المكرونة المجمدة الأول من أغسطس سجل من 19 جنيه إلى 25 جنيه.

سجلت الكابوريا الأول من أغسطس حسب الحجم من 35 حتى 150 جنيه.

وعن أسعار الجمبري 1/8/2019 فسجل الجمبري حجم كبير جامبو من 200 جنيه حتى 310 جنيه، وسجل الجمبري المجمد الخميس من 80 حتى 165 جنيه، وسجل الجمبري البلدي العادي الأول من أغسطس من 90 جنيه حتى 150 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس بمصر

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأول من أغسطس ليوم الخميس وذلك وفق كل بيانات أسواق الجمهورية للتجزئة والجملة، استقرار عند مستوى الأسعار المستمر في التحسن لصالح المستهلك النهائي منذ بداية موسم صيف 2019 سواء للفاكهة أو الخضار على حدٍ سواء.

كيلو الطماطم الأول من أغسطس بمصر سجل سعر من 2 جنيه حتى 4.5 جنيه.

كيلو البطاطس الأول من أغسطس بالسوق المصرية سجل من 5 جنيه حتى 7 جنيه.

كيلو البصل الأول من شهر أغسطس بمصر سجل من 3 جنيه 4.5 جنيه.

سجل كيلو الكوسة الخميس 1/8 سعر من 6 جنيه حتى 10 جنيه للكيلو.

سجلت الفاصوليا للكيلو بتاريخ 1/8/2019 سعر من 18 جنيه حتى 28 جنيه.

سجل الباذنجان بلدي ورومي الأول من أغسطس من 3 جنيه حتى 4.5 جنيه للكيلو.

سجلت الملوخية اليوم الخميس 1-8-2019 من 3 جنيه حتى 4 جنيه.

سجلت البامية الخميس 1 أغسطس سعر من 12 جنيه حتى 17 جنيه.

واستمرت أسعار الفاكهة مع بداية شهر أغسطس 2019 عند مستويات الاستقرار التي ميزتها من بداية موسم حصاد الصيف والبيع بالأسواق حيث سجل العنب الأحمر اليوم 1 أغسطس من 8 – 10 جنيه، وسجل العنب الأصفر من 6 إلى 8 جنيه، وسجل الأول من أغسطس التفاح المصري من 8 حتى 12 جنيه، وسجل اليوم الخميس الأول من أغسطس التفاح المستورد ثبات من 19 حتى 23 جنيه، وسجل الكيلو من التين البرشومي 1/8/2019 تراجع كبير بمقدار 5 جنيه للكيلو ليسجل من 8 حتى 15 جنيه.

وبرصد أسعار المانجو اليوم الأول من أغسطس صباح الخميس تبين أن سعر كيلو المانجو سواء الهندي أو التيمور سجل سعر يتراوح من 10 جنيه إلى 20 جنيه، وتراوح سعر كيلو المانجو العويس مع بداية شهر أغسطس سعر يبدأ من 15 جنيه، حتى 25 جنيه، وسجل الكيلو الواحد من المانجو نوع الزبدية مع بداية أغسطس سعر من 10 جنيه حتى 14 جنيه وذلك للكيلو الواحد.