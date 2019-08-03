أخبار أسواق الغِذاء اليوم السبت بمصر 3 أغسطس| شامل أسعار الدواجن والبط والأسماك والخُضروات والفاكهة

أسعار الغذاء ليوم السبت من بداية الأسبوع الأول من شهر أغسطس الموافق 3-8-2019 نقدمها لكم ضمن التقرير الصباحي اليومي المتابع لأحدث أسعار وأخبار أسواق السلع والمواد الغذائية داخل مصر يومياً، ونُقدم دوماً تقريرنا هذا الصباحي عن أسعار الغذاء بمصر متوافق تمامًا مع كافة أرقام وبيانات أسواق العبور للجملة، وبورصة الدواجن المصرية، كما يتفق مع بيانات أسواق التجزئة لبيع السلع الغذائية للمستهلك المصري وفق مُعدلات الأسعار المطلوبة يومياً.

ويتناول التقرير ضمن المعلومات والأخبار التي يطرحها عن أسواق السلع الغذائية المصرية، أسعار كل أنواع الدواجن بمصر وأسعار أصناف البط بالسوق، وأسعار اللحوم الخاصة بالديوك الرومي، ونستعرض أيضاً في هذا البيان أسعار الأسماك كما نستعرض أسعار الخضروات والفاكهة.. كل هذا لتقرير أسعار الغذاء اليوم السبت 3 أغسطس بمصر.

أسعار الدواجن والبط والديوك الرومي اليوم السبت بمصر

شهدت اليوم السبت من بداية الأسبوع الجاري أسعار الدواجن تراجع ملحوظ بالسوق، هذا التراجع أضيف على التراجع الذي لحق بالدواجن الأسبوع الماضي، لتتراجع الدواجن اليوم خاصة البيضاء بمقدار 2 جنيه للكيلو بعد تراجع الأمس الذي شهد انخفاض الدواجن بمقدار 2 جنيه أيضاً، وسبب التراجع الجديد هو قلة الطلب على الدواجن وبدأ المستهلك للتوجه نحو تركيز تكاليف الشراء نحو اللحوم الحمراء بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن توافر المعروض من جميع أصناف الدواجن هذا الموسم.

كيلو الدواجن البيضاء 3-8-2019 سعر البيع من 23 جنيه حتى 26 جنيه للكيلو.

ك الدواجن البلدي السبت 3 أغسطس سعر البيع من 34 ج حتى 40 ج.

ك الدواجن الساسو 3 أغسطس سعر البيع من 33 ج حتى 37 ج.

وتابعنا أيضاً سعر البط والديوك الرومي السبت 3 أغسطس، وشهدت تراجع بأسعارها لنفس سبب تراجع الدواجن، وان اختلفت في أن بعض أصنافها مثل البلدي من البط استقر وثبت على أسعار أمس، ولكن بالمجمل لم يشهد البط أو لحم الديوك الرومي أي زيادات اليوم، وجاءت الأسعار.

ك البط البلدي 3-8-2019 من 54 ج – 63 ج.

ك البط المولار السبت 3 أغسطس من 32 ج – 35 ج.

ك البط المسكوفي اليوم 3 أغسطس من 37 ج – 42 ج.

ك اللحم الرومي البرونزي 3 أغسطس من 52 ج – 63 ج.

ك اللحم الرومي الأبيض 3 اغسطس من 41 ج – 46 ج.

كم سعر الأسماك اليوم 3 أغسطس 2019 بمصر

حدث توازن اليوم بيت قلة إنتاج المزارع السمكية بسبب اقتراب مناسبة عيد الأضحى ومن ثم قللت المزارع من الإنتاج خشية الرواكد، وبين ضعف الطلب على الأسماك بسبب توجه اهتمامات المستهلك حالياً نحو توفير تدابير شراء اللحوم الحمراء احتفالاً بعيد الأضحى، والسببان أحدثا استقرار للأسعار لنجد أسعار الأسماك اليوم كالبيان التالي:

ك البوري السبت من النمرة 1 بتاريخ 3 أغسطس من 49 ج – 57 ج.

ك البوري نمرة 2 السبت 3 أغسطس سعر البيع من 39 ج – 47 ج.

ك سمك الوقار السبت 3 أغسطس السعر من 40 ج – 70 ج.

ك سمك اللوت أو القاروص السبت السعر للمستهلك من 40 ج – 80 ج.

ك الجمبري البلدي 3 أغسطس من 90 ج – 150 ج.

ك الجمبري المجمد السبت سجل سعره من 85 ج – 165 ج.

ك الجمبري الكبير جامبو 3 أغسطس السعر من 200 ج – 300 ج.

ك البربون البلدي السبت من 35 – 41 جنيه.

ك البربون المجمد 3 أغسطس السعر من 22 ج – 28 ج.

ك البلطي البلدي نمرة 1 السبت 3 أغسطس من 32 ج – 35 ج.

ك البلطي نمرة 2 السبت 3-8-2019 سعره من 25 ج – 30 ج.

ك البلطي الأسواني 3 أغسطس السعر من 15 ج – 35 ج.

كم هي أسعار الخضروات والفواكه اليوم 3-8-2019 بمصر

ربما هذا الموسم من المواسم القليلة الذي تستقر عنده أسعار المحاصيل الزراعية من فواكه وخضروات داخل الأسواق بشكل كبير يتناسب مع القوة الشرائية للمجتمع المصري في غالبه، وجاء هذا ترجمة لنجاح موسم الإنتاج مما قلل فاقد المحاصيل وزاد المعروض بشكل جيد وبجودة عالية.

الطماطم اليوم 3 أغسطس سجل الكيلو سعر سوق من 2 ج – 4ج.

البطاطس اليوم 3 أغسطس سجل سعر الكيلو من 5.5 ج – 7.5 ج.

البصل اليوم السبت 3 أغسطس الكيلو منه من 3 ج – 4.5 ج.

الكوسة 3 أغسطس الكيلو بسعر يبدأ من 7 ج – 11 ج.

الفاصوليا السبت 3 أغسطس سجل الكيلو منها كسعر للمستهلك من 18 ج 28 ج.

ك الباذنجان ( بلدي – رومي ) سعر من 2.5 ج – 4.5 ج.

الملوخية الكيلو السبت 3 أغسطس سجل من 3 ج – 5 ج.

البامية الكيلو السبت 3-8-2019 سجل سعر من 12 ج – 18 ج.

الليمون البلدي السبت 3 أغسطس سجل الكيلو منه للمستهلك اليوم من 7 ج – 13 ج.

وعن السعر المُعلن للفواكه 3 أغسطس 2019: سعر كيلو العنب بداية اليوم السبت من النوع الأحمر من 8 ج – 10 جنيه، ومن النوع الصفر من 6.5 ج إلى 9 ج، وجاء صباح السبت التفاح البلدي بتاريخ 3 أغسطس عند سعر للمستهلك من 8 ج إلى 12 جنيه، وشهد التفاح المستورد سعر للمستهلك ثابت عند معدل من 18 ج – 22 ج، وكان سعر التين من نوع البرشومي السبت 3 أغسطس من 9 ج إلى 15 ج مُحقق تراجع بمقدار 3 – 5 جنيه في الكيلو عن الأسبوع الماضي.

وعن كم هي أسعار المانجو اليوم 3 أغسطس صباح السبت بمصر، وجدنا المانجو العويس جاء سعر الكيلو للمستهلك صباح السبت من 15 جنيه إلى 25 ج، ووجدنا المانجو من النوع الهندي 3 أغسطس وكذلك التيمور مسجلين أسعار من 10 جنيه حتى 20ج، بتراجع 5 جنيه للكيلو عن الأسبوع الماضي، وثبتت المانجو الزبدية السبت 3 أغسطس عند أسعار من 9 ج إلى 15 جنيه للكيلو.