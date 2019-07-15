أخبار أسواق الغِذاء اليوم بمصر صباح الاثنين 15 يوليو | شامل أسعار الدواجن والأسماك ومُختلف الخضروات والفاكهة

أخبار الأسواق بمصر، هي البداية المنطقية لنشاط المواطن صباح كل يوم، حيث يتعرف على أخبار حركة الأسواق عامة وأسواق الغذاء خاصة مع بداية يومه، ونحن من هذا المنطلق نقدم لكم يومياً النشرة الصباحية الاقتصادية التي تتضمن أسعار مختلف أنواع المواد والسلع الغذائية الرئيسية بالسوق المصرية بشكل مباشر من السوق إليك.

حيث ستتعرف معنا عبر هذا التقرير على أسعار الدواجن داخل السوق بمصر وفق مؤشرات البورصة المصرية للدواجن، وتتعرف معنا على أسعار أنواع الأسماك المختلفة بالسوق المصرية، كما سنوضح أيضاً وفق مؤشرات أسواق العبور للجملة وأسواق التجزئة بمختلف أنحاء البلاد، مُعدلات أسعار الخضار وأسعار الفاكهة صباح اليوم، فهيا بنا نتعرف اليوم على أسعار الاثنين للمواد الغذائية بمصر بتاريخ 15 يوليو 2019.

أسعار اليوم للغذاء بمصر

ما هي أسعار الدواجن اليوم الاثنين بمصر: شهدت أسعار الدواجن اليوم بمصر حالة من الارتفاع الطفيف بعد استقرار ملحوظ خلال الفترة الماضية، وبلغ الارتفاع من 1 جنيه إلى 2 جنيه للكيلو الواحد من المزرعة، وذلك حسب تصريحات شعبة الدواجن الأخيرة.

ووجدنا أن سعر كيلو الفراخ البلدي الاثنين قد تراوح للمستهلك النهائي من 35 جنيه إلى 36 جنيه، أما الفراخ البيضاء فلقد تراوح سعرها اليوم الاثنين للكيلو الواحد من 28 حتى 30 جنيه وذلك للكيلو الواحد.

ما هي أسعار الأسماك اليوم الاثنين: شهدت اليوم الاثنين ارتفاعات ببعض أنواع الأسماك حيث سجل سمك البلطي اليوم ارتفاع تراوح من 3 – 5 جنيه للكيلو الواحد ليسجل البلطي الأسواني اليوم أسعار من 18 – 36 جنيه للكيلو، أما البلطي رقم 1 سجل من 39 حتى 45 جنيه، وشهد البوري أيضاً ارتفاع بالكيلو لتتراوح أسعاره اليوم من 40 إلى 47 جنيه للكيلو، وسجل سمك المكرونة السويسي ارتفاع بمقدار 5 – 8 جنيه للكيلو ليتراوح من 55 حتى 65 جنيه للكيلو، أما المكرونة المجمدة فلقد ثبتت أسعارها من 20 – 25 جنيه للكيلو.

وسجل سعر الكيلو اليوم من سمك موسى استقرار ليتراوح من 50 حتى 64 جنيه للكيلو، وسجل السمك المرجان والبربون استقرار أيضا، ليتراوح المرجان من 25 حتى 35 جنيه أما البربون فتراوح من 35 حتى 40 جنيه، وثبت سعر كيلو سمك الدنيس اليوم الاثنين عند 90 جنيه للكيلو، وتراجع سعر كيلو سمك الوقار بمقدار 5 جنيه للكيلو ليتراوح من 40 حتى 70 جنيه للكيلو، وتراجع أيضاً القاروص بمقدار 5 جنيه للكيلو مسجلاً أسعار تتراوح من 40 حتى 80 جنيه للكيلو حسب الحجم والصنف.

ما هي أسعار الخضار اليوم الاثنين: ثبتت أسعار الخضروات اليوم الاثنين بالسوق، ليتراوح سعر الكيلو الواحد من الطماطم من 2 جنيه حتى 5 جنيه للكيلو، وسجل الكيلو الواحد من البصل أسعار تتراوح من 3 حتى 5 جنيه للكيلو، وسجل سعر الكيلو الواحد من البطاطس اليوم الاثنين من 4 حتى 6 جنيه للكيلو الواحد.

وسجلت الكوسة الاثنين من 5 حتى 6.5 للكيلو، وسجلت الملوخية للكيلو اليوم الاثنين من 4.5 حتى 6 جنيه، وسجل كيلو الخيار البلدي الاثنين من 3.5 حتى 5 جنيه، وسجلت البامية الاثنين من 15 حتى 18 جنيه، وسجل كيلو القلقاس الاثنين من 8 حتى 10 جنيه للكيلو، وسجل الكيلو الواحد الاثنين من الثوم 7 حتى 9 جنيه للكيلو.

أسعار الفاكهة الاثنين: وعن سعر الفاكهة اليوم بمصر فلقد ثبت سعر كيلو الليمون البلدي الاثنين عند أسعار تتأرجح من 15 – 30 جنيه للكيلو، وثبت العنب الأصفر عند معدل أسعار من 8 حتى 10 جنيه، والعنب الأحمر اليوم الاثنين تراوحت أسعاره من 9 حتى 12 جنيه، وارتفعت أسعار التفاح الأحمر بمعدل 2 جنيه للكيلو لتتراوح من 7 حتى 9 جنيه للكيلو، أما التفاح المستورد فلقد ثبتت أسعاره عند معدلات من 21 حتى 25 جنيه للكيلو.

وأسعار المانجو اليوم الاثنين هي كالتالي: المانجو صنف العويس من 25 – 35 جنيه، المانجو صنف الزبدية من 13 حتى 20 جنيه، المانجو صنف تيمور من 20 حتى 30 جنيه للكيلو، والمانجو الهندي الاثنين سجلت من 20 – 30، والمانجو البلدي اليوم الاثنين من 10 حتى 15 جنيه.