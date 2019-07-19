أخبار أسواق الغِذاء صباح اليوم الجمعة بمصر 19 يوليو| شامل أسعار الدواجن وأصناف الخضروات والفاكهة والأسماك

التعرف على أحدث أسعار الغذاء يُعد من أهم الأمور التي تُرافق اهتمامات كل شخص بهذا العالم مع صباح يوم جديد، فمع بداية اليوم يتطلع الإنسان لمعرفة كم سيتكلف من مال ينفقه من أجل أن يتحصل على غذاء اليوم، وبالقطع الأمر يزداد أهمية عندما يتعلق بالسلع الغذائية الرئيسية مثل الدواجن والخضراوات والفواكه والأسماك.

ومن اجل هذا وبمتابعة أحدث بيانات وأخبار بورصة الدواجن المصرية، وسوق العبور المصري، ومختلف أسواق الجملة والتجزئة ننقل لكم فيما يلي أحدث أسعار وأخبار المواد الغذائية اليوم من دواجن وأسماك وفواكه وخضروات، وذلك صباح الجمعة 19 يوليو 2019.. فهيا بنا نتعرف على التفاصيل بشكل دقيق.

أسعار الغذاء الجمعة 19 يوليو 2019 بمصر

ما هي أسعار الدواجن اليوم الجمعة: أكدت البيانات الأحدث عن شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن أسعار الدواجن بمصر ليوم الجمعة صباحاً حتى اللحظة تشهد استقرار بمعدلات السعر، ووفق المتابعة وجدنا ازدياد الطلب على الدواجن بالسوق المصرية، ولكن ورغم هذا فإن المعروض لا يزال متوفراً بشكل واضح مما ساهم في استقرار السعر حتى الآن.

وتراوح سعر كيلو الفراخ الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المصرية من 27 جنيه للكيلو إلى 29 جنيه للكيلو، وسجل كيلو الفراخ البلدي اليوم الجمعة للمستهلك من 35 حتى 39 جنيه للكيلو.

ما هي أسعار الأسماك اليوم الجمعة بمصر: شهدت أسعار جميع أصناف الأسماك حالة استقرار، ولم يشهد سوق السمك أي زيادات سعريه في ظل انخفاض الطلب العام على سعر السمك، بل وتراجع سعر كيلو السمك البلطي الممتاز 3 جنيه ليتراوح من 35 حتى 38 جنيه للكيلو، أما سعر كيلو السمك البلطي الأسواني اليوم الجمعة فتراوح من 15 حتى 34 جنيه للكيلو.

وسجل صباح الجمعة كيلو السمك الوقار من 45 حتى 71 جنيه للكيلو، أما كيلو السمك البوري الممتاز نمرة 1 اليوم الجمعة فسجل من 40 حتى 50 جنيه للكيلو، وسجل كيلو البوري نمرة 2 هذا الصباح من 30 حتى 40 جنيه، واستقر الدنيس اليوم الجمعة عند سعر 80 جنيه للكيلو ووصل في بعض الأسواق إلى 90 جنيه للكيلو، وسجل سعر الكيلو من سمك البربون اليوم الجمعة من 35 حتى 40 جنيه للكيلو الواحد، أما سمك المرجان فسجل من 25 حتى 35 جنيه للكيلو من المرجان نمرة 2 ولا يزال المرجان نمرة 1 غير متوافر بكثرة بالأسواق في تلك الفترة من الموسم، وسجل سعر كيلو سمك موسى صباح الجمعة أسعار تتراوح من 55 – 65 جنيه للكيلو الواحد.

ما هي أسعار الخضروات اليوم الجمعة: شهد سوق الخضار صباح الجمعة توافر في المعروض واستقرار مشهود بمستويات أسعار جميع الأصناف، حيث تراوح سعر الكيلو الواحد من الطماطم 2.5 حتى 4.5 جنيه، وسجل كيلو البطاطس الجمعة من 5 – 7 جنيه، وسجل كيلو البصل صباح اليوم الجمعة من 3 – 4.5 جنيه للكيلو.

وبمتابعة حركة الأسواق صباح اليوم، وجدنا سعر كيلو الكوسة صباح الجمعة من 5 – 7.5 جنيه، وسجلت الفاصوليا للكيلو اليوم من 11 – 15 جنيه، وسجلت الملوخية الجمعة للكيلو الواحد من 3 – 4 جنيه، والبامية من 15 – 18 جنيه، وسجل صباح اليوم كيلو القلقاس ليوم الجمعة أسعار من 8 – 11 جنيه للكيلو، وسجل الثوم صباح الجمعة سعراً من 7 – 10 جنيه.

ما هي أسعار الفاكهة صباح اليوم الجمعة: سجل كيلو التفاح البلدي المصري الجمعة من 6.5 – 8.5 جنيه، وسجل التفاح المستورد صباح الجمعة للكيلو من 17 – 25 جنيه، وسجل كيلو العنب الأصفر صباح الجمعة أسعار تتأرجح بين 7 – 8.5 جنيه، والعنب الأحمر سجل اليوم من 7.5 حتى 11 جنيه، وسجل التين البرشومي صباح الجمعة أسعار من 15 – 20 جنيه للكيلو الواحد.

وعن أسعار المانجو الجمعة 19 يوليو: سجلت المانجو العويس سعر للشراء من 24 حتى 35 جنيه للكيلو، وسجل سعر شراء المانجو الذبدية المستخدمة في العصير من 15 حتى 20 جنيه، وسجل سعر شراء المانجو الهندي اليوم من 20 حتى 25 جنيه، وسجل كيلو المانجو التيمور سعراً اليوم الجمعة من 20 – 27 جنيه، وسجلت المانجو الفونس من 18 حتى 28 جنيه.