أخبار أسواق مواد البناء والقطاع العقاري اليوم بمصر 29 يوليو| شامل أسعار الحديد والأسمنت – ختام التعاملات

مواد البناء من حديد وطوب وأسمنت لها أهمية إستراتيجية كبيرة في القطاع الاقتصادي العام، فبمعرفة أسعار تلك المواد يمكنك بشكل دقيق تحديد تكلفة العقار المنتظرة، وشهدت أسواق مواد البناء خلال الفترة الماضية حالة استقرار عامة بالأسعار نتيجة عوامل عدة ارتبطت بالقرارات الحكومية وأيضاً استقرار سعر صرف الدولار، بل وشهد سوق الأسمنت تراجع مؤخراً بأسعاره قد ينعكس على أسعار العقارات بمصر بالانخفاض.

ونحن بهذا التقرير اليومي نرصد لكم مع ختام تعاملات اليوم الاثنين بتاريخ 29 يوليو 2019، أحدث الأسعار المتداولة الآن لمواد البناء بمصر، وأخر أخبار أسواق مواد البناء المصرية والتأثيرات المنتظرة على أسعار العقارات، كل هذا وفق متابعتنا المستمرة والإخبارية لتحركات العرض والطلب بالأسواق المصرية .. فإليكم التفاصيل.

كم سعر الحديد اليوم الاثنين بمصر

جاءت القرارات الهادفة لمنع السلوك الاحتكاري وأيضا حماية الصناعات الوطنية بمردود ايجابي على سوق الحديد بمصر، وحقق استقرار كبير بل وشهد سوق الحديد عموماً حالة من السيولة وانعدام الأزمات التي كنا نشهدها بالسنوات الماضية، متمثلة في تعطيش الأسواق وقلة العرض، ونحن سنوضح لكم معدلات أسعار الحديد اليوم وفق بيانات اليوم للمصانع المختلفة.

سعر الحديد اليوم الاثنين بمصر وفق بيان مصانع حديد عز عند 11900 جنيه وذلك للطن الواحد.

سعر الحديد الآن وفق بيان مصانع المصريين عند 11800 جنيه.

سعر الحديد اليوم بمصر وفق بيان مصانع العتال عند 11850 جنيه للطن الواحد.

سعر الحديد اليوم بمصر وفق بيان مصانع عطية 11800 جنيه وذلك للطن الواحد.

أسعار حديد بشاي اليوم بمصر الاثنين سجلت 11850 جنيه.

وسجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين سعر 11750 جنيه للطن.

وسجل اليوم الاثنين حديد سرحان بالسوق المصرية سعر 11650 جنيه للطن.

وسجل الاثنين حديد المعادي وفق تعاملات اليوم سعر 11550 جنيه.

ومما سبق نجد أن متوسط أسعار الحديد اليوم الاثنين الموافق 29 يوليو 2019 بمصر، قد سجلت أسعار تتراوح من 11550 جنيه حتى 11900 جنيه، بمتوسط أسعار 11600 جنيه بالسوق.

كم سعر الأسمنت اليوم بمصر

شهدت أسعار الأسمنت حالة من التراجع أول أمس، وذلك وفق بيان الأسواق وجاء التراجع على عكس المتوقع رغم تغيرات أسعار الوقود مؤخراً، وتوقع العديد من المحللين أن تنعكس تلك التراجعات سريعاً على أسعار العقارات بمصر، وفيما يلي سنجد بيان شامل بأسعار كافة أنواع الأسمنت الآن بمصر.

جاءت أسعار الأسمنت المُسلح اليوم الاثنين، وذلك وفق بيان أسواق البناء الآن مع ختام تعاملات اليوم، وحسب ما تمخض عنه واقع العرض والطلب، عند متوسط أسعار 833 جنيه للطن الواحد.

سعر أسمنت أسوان المسلح اليوم الاثنين 810 جنيه.

سعر أسمنت المخصوص المسلح اليوم الاثنين 813 جنيه.

سعر أسمنت شورى المسلح بالسوق الاثنين 813 جنيه.

سعر أسمنت السويدي المسلح اليوم سجل 833 جنيه للطن الواحد.

وسجل أسمنت النصر المسلح سعر اليوم 818 جنيه.

وبلغ سعر أسمنت مصر بني سويف المسلح الاثنين 29 يوليو سعر 835 جنيه وذلك للطن الواحد.

ووجدنا بمتابعة تداول الأسعار على الأسمنت بمصر ختام التعاملات، أن سعر الأسمنت الأبيض سجل متوسط 2300 جنيه للطن، وسجل الأسمنت المخلوط متوسط سعر اليوم 735 جنيه للطن الواحد، وسجل اليوم الاثنين الأسمنت المقاوم متوسط سعر عند 850 جنيه للطن.

ومن المؤكد ووفق أراء الخبراء أن الاستقرار والتراجع المشهود بأسعار مواد البناء بمصر، من حديد وأسمنت وطوب، سوف تنعكس بانخفاضات قد تحدث بأسعار العقارات بالسوق المصرية، فبجانب التوسعات الحكومية الضخمة بالمشاريع العقارية والتي زادت من عدد الوحدات السكنية المعروضة، وبجانب التوسعات الكبيرة بمصانع الأسمنت وزيادة طاقة إنتاج مصانع الحديد، تأتي التراجعات بالأسعار كنتيجة لهذا كله لتُعزز مزيد من توقعات انخفاض أسعار العقارات بالسوق المصرية.