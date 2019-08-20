أخبار العملات الأجنبية اليوم 20 أغسطس في البنوك المصرية| شامل سعر الدولار واليورو والجنيه الإسترليني

أخبار تداول العُملات الأجنبية بالبنوك المصري ليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019، التقرير اليومي لحالة التعاملات المصرفية بمصر لسعر الدولار وأسعار اليورو مع أحدث أسعار الجنيه الإسترليني وفق ما نتج عن تعاملات ساعات تعامل الثلاثاء منذ بداية اليوم حتى أحدث وأخر مؤشر، ونُقدم تغيرات الأسعار أيضاً وفق احدث الأنباء عن بنوك مصر مع متوسطات السعر حسب نشرات المركزي المصري وقطاع البنوك الرسمية بتاريخ اليوم.

كم هي أسعار الدولار اليوم في مصر

جاءت الأسعار الثلاثاء 20-8-2019 للدولار من البنك المركزي شراء عند 16.528 وللبيع عند 16.661 جنيه، وسط تعافي للعملة الأمريكية تشهده منذ ثلاثة أيام، ونستطيع أن نقول أن الزيادة لا ترتقي لمستوى الارتفاعات الكبيرة أو المؤثرة بل الزيادة في إطار تماسك سعر الدولار سواء عالمياً أو محلياً لسعر صرفه مقابل الجنيه، كما نوضح لكم متوسط سعر الدولار الآن في مُختلف قطاع البنوك بمصر اليوم.

حيث سجل الدولار سعر شراء الثلاثاء 20 أغسطس من 16.52 جنيه إلى 16.55 جنيه بتعافي 2 – 3 قرش عن أسعار أمس، وسجل الدولار اليوم الثلاثاء 20 أغسطس سعر بيع من 16.62 جنيه إلى 16.65 جنيه حتى ساعة التعامل الحالية بالبنوك المصرية.

كم هو سعر اليورو اليوم في مصر

سجلت أسعار اليورو 20-8-2019 عن البنك المركزي بمصر أسعار ومُعدلات شراء عند 18.348 جنيه، وأسعار ومتوسطات بيع عند 18.502 جنيه، وتراوحت بشكل عام في قطاع البنوك المصرية الرسمية أسعار شراء اليورو اليوم الثلاثاء من 18.23 جنيه إلى 18.35 جنيه، وجاءت أسعار البيع اليوم من 18.42 جنيه إلى 18.61 جنيه، عند أحدث نقطة تداول للساعة.

كم هو سعر الجنيه الإسترليني اليوم بمصر

سعر البنك المركزي اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 لشراء الجنيه الإسترليني بمصر هو 20.025 جنيه وسعر بيع الجنيه الإسترليني 20-8-2019 بالبنك المركزي المصري هو 20.193 جنيه، وبمتابعة متوسطات التداول لبيع وشراء الإسترليني وجدنا سعر اليوم الثلاثاء للشراء تراوح من 19.90 جنيه إلى 20.069 جنيه، أما البيع اليوم الثلاثاء فيتراوح من 20.17 جنيه إلى سعر 20.41 جنيه، وتأتي أسعار الإسترليني وسط توقعات بمزيد من التراجعات له مع اقتراب خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.