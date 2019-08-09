أخبار العملات الأجنبية بمصر 9 أغسطس وفق مؤشرات جلسات تعامل ختام الأسبوع| سعر الدولار واليورو والجنيه الإسترليني

تحظى متابعة أخبار العملات الأجنبية ذات التأثير الأهم في القطاع الدولي للمال والنقد، أهمية كبيرة نابعة من التوترات المالية والاقتصادية المؤثرة على العالم والتي تقوم العملات الدولية من دولار وجنيه إسترليني ويورو لتغيرات عنيفة وشديدة نشهدها جميعاً هذة الأيام، وهذا تقرير بتاريخ 9-8-2019 المُحدد لأسعار العملات الدولية والأجنبية دولار وجنيه إسترليني ويورو بتاريخ اليوم بمصر.

وتأتي الأسعار التي سنوضحها للعملات الأجنبية وفق أخر مؤشر لأخر ساعة بأخر يوم تداول من هذا الأسبوع المنقضي، كما سنوضح تلك الأسعار من مصادرها الرسمية، سواء كانت مصادر المركزي المصري باعتباره أبو البنوك المصرية والمحرك لها، أو أسعار البنوك الرسمية.

كم هو سعر الدولار اليوم بمصر

من سعر 16.503 للشراء إلى سعر 16.626 للبيع، جاء أخر سعر تداول مصرفي للدولار الأمريكي بمصر عند أخر مؤشر تداول لختام الأسبوع المنقضي، وهذا بيان المركزي المصري، ويلاحظ منه زيادة الدولار 2 قرش عن مؤشر تداول الجلسات الأولى من نفس اليوم من ختام الأسبوع.

وعن الأسعار التي تراوح بينها الدولار الأمريكي بمصر بيعاً وشراء، جاء سعر شراء الدولار 9-8-2019 من 16.48 جنيه إلى 16.52 جنيه، وجاء السعر الذي تم الإعلان عنه بالبنوك للدولار أخر ساعات التعامل للأسبوع من 16.58 جنيه إلى 16.62 جنيه.

كم هو سعر اليورو اليوم بمصر

ومع نهاية أخر ساعة تداول ختام أسبوع عمل البنوك والتي امتد تأثير مؤشراتها إلى اليوم 9 أغسطس 2019، جاء سعر البنك المركزي حتى الساعة لسعر شراء اليورو 18.462 جنيه، وجاء السعر الذي أعلن عنه المركزي بأخر ساعات تعامل الأسبوع لليورو 18.606 جنيه.

ومن سعر 18.30 إلى سعر 18.50 جاءت أسعار الشراء للعملة الأوروبية اليورو حسب المؤشر الخاتم لجلسات تعامل الأسبوع، ومن سعر 18.60 جنيه إلى سعر 18.71 جاء سعر اليورو حسب مؤشر البيع الخاتم لجلسات تعامل الأسبوع بالبنوك المصرية.

كم هو سعر الجنيه الإسترليني اليوم بمصر

ختم الجنيه الإسترليني أسعار شراءه مع أخر جلسة تداول وامتد ذلك السعر للشراء حتى اليوم 9 أغسطس عند 20.033 جنيه، وختم التعاملات عند سعر بيع 20.189، وتراوح بالبنوك سعر الشراء من 19.90 جنيه إلى 20.07 جنيه، وسعر البيع من 20.18 جنيه إلى 20.24 جنيه وذلك مع استمرار تراجعات العملة الانجليزية منذ عدة أسابيع.