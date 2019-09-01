أخبار العملات العربية اليوم في مصر 1 سبتمبر| سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي

أسعار العملات العربية مع بداية شهر سبتمبر 2019 ومع بداية تعاملات أسبوع جديد من أسابيع التعاملات المالية داخل بنوك مصر، عبر تقرير شامل نوضح لكم أحدث وأخر وأهم أخبار سوق العملات العربية بمصر، وذلك برصد حركة التداول المتعلقة بأهم تلك العملات لتوضيح سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1-9-2019 وسعر كذلك كل من الدينار الكويتي في أول شهر سبتمبر وسعر الدرهم الإماراتي مع بداية تعاملات الأسبوع.. فإليكم تقرير الأسعار مُفصلاً.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 1-9-2019

ونبدأ الآن بتحديد سعري شراء وبيع الريال السعودي في الأول من شهر سبتمبر 2019، وذلك كما جاء رسمياً مع بداية الجلسات لبداية الأسبوع عن منشورات المركزي المصري، وجاء شراء الريال السعودي وفق تلك المؤشرات عند 4.4007 جنيه، وجاءت مؤشرات البيع 1-9-2019 عن المركزي عند 4.4276 ريال سعودي.

وتراوحت متوسطات أسعار الريال السعودي مع بداية سبتمبر بالبنوك المصرية من سعر 4.32 جنيه، إلى سعر 4.40 جنيه، وجاءت أعلى أسعار شراء الريال اليوم 1-9-2019 داخل بنك التعمير والإسكان، وعن متوسطات أسعار بيع الريال الأول من سبتمبر فجاءت متراوحة من 4.42 جنيه إلى 4.48 جنيه وجاءت أقل الأسعار بيع للريال اليوم الأحد ببنك مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم بمصر

وعند التحدث عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم 1-9-2019 نبدأ بتتبع بيان البنك المركزي بداية تعاملات الشهر لبداية تعاملات الأسبوع على الدرهم الإماراتي لنجد سعر شراء الدرهم الإماراتي اليوم 1 سبتمبر عند 4.4928 جنيه، وسعر البيع عند 4.5209 جنيه.

وعن رصد نتائج متوسطات البيع والشراء للدرهم الإماراتي اليوم 1-9-2019 وجدنا متوسط الشراء يبدأ عن سعر 4.41 جنيه إلى سعر 4.49 جنيه وتجد أعلى أسعار شراء الدرهم اليوم الأحد 1 سبتمبر ببنك المصرف العربي الدولي، ثم جاء اليوم الأول من الشهر سعر بيع الدرهم يتراوح من 4.51 جنيه إلى سعر 4.54 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم بمصر

عند تتبع حركة أسعار الدينار الكويتي 1 سبتمبر 2019 بالبنك المركزي، وجدنا أسعار الشراء اليوم الأحد 54.2802 جنيه، ووجدنا أسعار البيع 54.6540 جنيه، وتراوحت متوسطات الشراء والبيع 1-9-2019 للدينار الكويتي ببنوك مصر من سعر 53.30 جنيه إلى 54.28 جنيه ووجد متوسط سعر البيع الأول من سبتمبر للدينار الكويتي من 54.63 جنيه إلى سعر 55.113 جنيه.