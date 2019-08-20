أخبار العملات العربية اليوم 20 أغسطس بالبنوك المصرية| سعر الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي

تقرير اليوم لأسعار تداولات ونتائج تعاملات البنوك بمصر 20 أغسطس 2019 على العُملات العربية مقابل سعر صرف الجنيه المصري، ليشمل أحدث سعر للريال السعودي الآن مع أحدث أسعار كل من الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي حتى تاريخه لأحدث ساعات تداول الثلاثاء بقطاع البنوك عند أخر الجلسات، ويأتي تقرير الأسعار بالتوازي مع معلومات البنك المركزي الرسمية ومعلومات بيانات البنوك المصرية لنتائج التداولات اليومية على العملات العربية كما سنوضح بتفاصيل هذا التقرير من متوسط السعر سواء للشراء أو البيع وأحدث التغيرات بحركات التداول.

كم هو سعر الريال السعودي في مصر اليوم

سعر اليوم للريال السعودي بالبنك المركزي 20-8-2019 اليوم الثلاثاء شراء هو 4.407 جنيه وسعر البيع لليوم ذاته عند ساعة التداول الأولى وحتى اللحظة هو 4.442 جنيه، ولا يخفى عن المتابعين للتعاملات اليومية على العملات أهمية الريال السعودي تحديداً لدى قطاع كبير في تعاملات النقد العربي والأجنبي بمصر، لذلك سوف نوضح معدلات البنوك في بيع وشراء الريال السعودي اليوم كما ورد من نتائج الساعة.

حيث يبلغ ويتراوح متوسط شراء الريال السعودي الثلاثاء 20 أغسطس بمصر من 4.33 جنيه إلى سعر أقصى هو 4.42 جنيه، وعن سعر بيع الريال السعودي 20 أغسطس ببنوك مصر تراوح من 4.43 جنيه حتى سعر أقصى هو 4.48 جنيه، وذلك حتى الساعة.

كم هي أسعار الدرهم الإماراتي اليوم بمصر

سعر شراء الدرهم الإماراتي اليوم 20 أغسطس بالبنك المركزي كما ورد من بداية التعامل حتى الساعة 4.499 جنيه، وسعر البيع حسب التداولات من بداية اليوم حتى هذة الجلسة هو 4.536 ثم تراوحت أسعار العملة الإماراتية اليوم الثلاثاء شراء بتاريخ 20-8-2019 ببنوك مصر من 4.42 جنيه إلى 4.51 جنيه، وتراوحت وفق البيانات والنتائج أسعار البيع من 4.52 جنيه حتى 4.54 جنيه.

كم هي أسعار الدينار الكويتي اليوم بمصر

سعر الشراء اليوم للدينار الكويتي 20 أغسطس الثلاثاء بالبنك المركزي هو 54.304، وسعر البيع اليوم الثلاثاء كما أكد المركزي للدينار الكويتي هو 54.764، وتراوحت أسعار ومتوسطات مؤشرات التداول لشراء الدينار الكويتي اليوم 20-8-2019 ببنوك مصر من 53.39 جنيه إلى سعر 54.40 جنيه، وعن أسعار البيع المؤرخة للدينار الكويتي حتى الآن بالبنوك فكانت من 54.73 جنيه إلى سعر 55.15 جنيه.