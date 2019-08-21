أخبار العُملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21 أغسطس بالبنوك المصرية| سعر الدولار واليورو والجنيه الإسترليني

تقرير المال والأعمال عن بنوك مصر ليوم تداول جديد هذا الأسبوع الأربعاء 21 أغسطس 2019، والمختص برصد أخبار تداول وتعاملات الساعة حول العملات الأجنبية والدولية من دولار أمريكي وأيضاً فيما يتعلق باليورو الأوروبي والعملة الإنجليزية الجنية الإسترليني جميعهم مقابل سعر صرف الجنيه المصري، نوضح لكم بهذا التقرير المفصل أهم أخبار تغيرات الأسعار المتعلقة بهذة العملات الهامة والإستراتيجية بالقطاع المصرفي، مع توضيح أحدث أسعار جارية للدولار واليورو والجنيه الإسترليني شامل التحديث لنحدد لكم سعر الإغلاق اليوم للتعاملات عند نهاية تعاملات البنوك.

كم هي أسعار الدولار اليوم بمصر 21 أغسطس

مع المتابعة لتقرير اليوم الصادر بشكل رسمي الأربعاء عن البنك المركزي المصري حول أسعار الدولار الأمريكي بتاريخ 21 أغسطس 2019، سجلت الورقة الخضراء سعر شراء يومي عند 16.537 وسعر بيع يومي عند 16.66 جنيه وهذه الأسعار كما ذكرنا هي أسعار ساعات التداول لليوم عن المركزي المصري… فماذا عن سعر الدولار بالبنوك الآن؟

من سعر يومي مُسجل الآن للشراء 16.52 جنيه إلى 16.55 جنيه جاءت اليوم الأربعاء 21-8-2019 أسعار شراء الدولار بمختلف بنوك مصر، ومن سعر يومي مُسجل للبيع 16.62 جنيه إلى سعر 16.65 جنيه تراوحت أسعار اليوم لبيع الدولار في مصر.

كم هي أسعار اليورو اليوم في مصر

بالمتابعة للتقرير المالي عند تداولات الأربعاء للبنك المركزي عن سعر شراء اليورو الأوروبي بتاريخ 21-8-2019 وجدنها 18.319 جنيه وعند نتائج التداولات جاء سعر البيع الأربعاء 18.46 جنيه، وماذا عن سعر شراء وبيع اليوم لليورو بالبنوك المصرية وأحدث متوسطات أسعار العملة الأوربية الآن.

من سعر شراء يومي مسجل حتى اللحظة 18.23 جنيه إلى 18.32 جنيه جاءت اليوم أسعار شراء اليورو، ومن سعر بيع يومي مُسجل حتى الساعة 18.45 جنيه إلى سعر 18.55 جنيه جاءت أسعار بيع اليورو اليوم الأربعاء 21 أغسطس بالبنوك المصرية.

كم هي أسعار الجنيه الإسترليني اليوم بمصر

سجل اليوم الجنيه الإسترليني بتاريخ الأربعاء 21 أغسطس 2019 سعر شراء مُعلن لليوم بالبنك المركزي عند 19.981 وسجل سعر بيع يومي مُعلن عن البنك المركزي المصري بتاريخ الساعة عند 20.132 جنيه، وتراوح سعر الشراء اليومي المسجل من 19.94 جنيه إلى سعر 20.09 جنيه، وسجل اليوم سعر البيع المعلن بالبنوك 21-8-2019 من 20.13 جنيه إلى سعر 20.41 جنيه.