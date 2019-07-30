أخبار العُملات الأجنبية اليوم الثلاثاء بمصر بعد انهيار العملة البريطانية وترقب الفيدرالي| شامل أسعار الدولار والجنيه الإسترليني واليورو – ختام التعاملات

ينتظر الجميع وبترقب شديد التعرف على أحدث أسعار العملات الأجنبية والدولية من دولار وجنيه إسترليني ويورو، خاصة وأن القطاع المالي والنقدي بالعالم كله على أهبة الاستعداد انتظاراً لنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي غداً الأربعاء لتقرير نسبة الفائدة والتي تؤثر مباشرة بسعر الدولار، كما يترقب الجميع حالة الانهيار التي أصابت الإسترليني نتيجة تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بشأن اليريكست.

وبهذا التقرير إليكم رصد اليوم الثلاثاء 30 يوليو لأسعار الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو مقابل الجنيه المصري، وذلك كما أكدته أرقام ومؤشرات ونتائج جلسات ختام التعاملات بالبنوك المصرية، حتى أخر ساعة من ساعات تداول العملات الأجنبية مقابل الجنيه بقطاع الصرف النقدي بمصر.

كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 يوليو بمصر

من نتائج إعلان البنك المركزي ليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 تبين أن سعر الشراء للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بتاريخ الساعة هو 16.5197 جنيه، وسعر البيع 16.6197 جنيه، ويتبقى أن نحدد المؤشرات والمتوسطات لأسعار الدولار بالبنوك، مع توضيح الأعلى شراء له، والأقل بيع فيما يخص سعر الصرف.

وجدنا أن متوسط أسعار الشراء للدولار الأمريكي بالبنوك المصرية 30 يوليو، تراوح من 16.50 جنيه إلى 16.54 جنيه، ومتوسط سعر بيع الدولار اليوم بالبنوك من 16.60 إلى 16.64 جنيه، وسجل الدولار أعلى سعر للشراء الثلاثاء ببنوك التعمير والإسكان وكريدي أجريكول وسايب والمشرق والبركة والاستثمار العربي والعقاري المصري، وسجل الدولار الثلاثاء أقل سعر للبيع في البنك التجاري الدولي.

كم سعر اليورو اليوم الثلاثاء بمصر

جاء الإعلان الخاص بسعر شراء اليورو صادراً عن البنك المركزي اليوم الثلاثاء مع ختام التعاملات عند سعر 18.4244 جنيه، وسعر البيع ختام التعاملات عن المركزي المصري 18.5393 جنيه، وهيا بنا نتعرف على متوسط سعر اليورو اليوم بيع وشراء، ومعرفة البنوك الأعلى بسعر شراءه والأقل بسعر بيعه.

متوسط سعر شراء اليورو اليوم 30 يوليو 2019 بالبنوك المصرية سجل من 18.316 جنيه إلى 18.42 جنيه، وسجل متوسط سعر بيع اليورو الثلاثاء بالبنوك من 18.506 جنيه إلى 18.662 جنيه، وجاء أعلى سعر شراء الثلاثاء لليورو ببنك قناة السويس، ووجدنا أقل سعر بيع لليورو الثلاثاء في المصرف العربي الدولي.

كم سعر الجنيه الإسترليني اليوم بمصر

سعر شراء 20.1194 جنيه، وسعر بيع 20.2345 جنيه وذلك وفق بيان نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 وفق ما صدر حتى الساعة الأخيرة عن البنك المركزي بمصر، وهيا بنا معكم نتعرف على متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم بمصر بعد ما أصابه عالمياً من انهيار واضح.

سجل متوسط سعر شراء الجنيه الإسترليني اليوم بمصر 30 يوليو من 19.938 جنيه إلى 20.473 جنيه، وسجل متوسط سعر بيع الجنيه الإسترليني اليوم بمصر من 20.297 جنيه إلى 20.637 جنيه، ووجد وفق تقرير نهاية التعامل أعلى سعر لشراء العملة البريطانية بمصر بمصرف أبو ظبي الإسلامي، ووجد أن أقل سعر بيع الثلاثاء 30 يوليو ختام التعامل للجنيه الإسترليني اليوم بالبنك التجاري الدولي.