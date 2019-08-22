أخبار العُملات الأجنبية اليوم الخميس 22 أغسطس بالبنوك المصرية| سعر الدولار واليورو والجنيه الإسترليني

التقرير المالي والنقدي عن بنوك مصر اليومي بتاريخ 22 أغسطس 2019 ليوم الخميس، المتعلق بحركة تداول وأخبار العُملات الأجنبية بالبنوك المصرية وفي صدارتها بالطبع أسعار الدولار وأسعار اليورو وأسعار الجنيه الإسترليني في ظل وضع مالي عالمي تتأرجح فيه أسعار صرف العملات هبوطاً وصعوداً بشدة كبيرة، ولذلك نأتي إليكم بالتقرير الخاص بأسعار العملات الأجنبية 22-8-2019 مُفصل ومتوافق مع النشرات الرسمية للبنوك سواء المركزي أو المصارف الرسمية المصرية.

ما هو سعر الدولار الخميس بمصر 22 أغسطس

مع متابعة أخبار العملة الأمريكية الدولار من واقع نشرات المركزي المصري اليوم 22-8-2019 ليوم الخميس سجل الدولار مع بداية الساعة سعر شراء 16.5447 جنيه، وسجل الدولار وفق بيانات التداول الآن عن المركز المصري كسعر بيع 16.6447 جنيه، كل هذا وسط توقعات متشككة أن يتماسك الدولار طويلاً بعد عودة الرئيس ترامب للتصريحات المتشددة ضد الصين.. ولكن ما هي متوسطات اليوم الخميس 22 أغسطس لأسعار الدولار بمختلف البنوك.

تراوح الخميس سعر الدولار بتاريخ 22-8 للشراء من 16.52ج إلى سعر 16.55 جنيه وهي المعدلات نفسها التي ثبت عليها عند أخر جلسات أمس، وبالنسبة لسعر البيع المُحدد اليوم للدولار بالبنوك 22-8-2019 تراوح من معدلات أسعار 16.62 جنيه مصري إلى 16.65 جنيه مصري.. وهي حتى الساعة من بدايات التعاملات نفس معدلات أمس.

ما هو سعر اليورو اليوم بمصر 22 أغسطس

نتابع أخبار العملة الأوروبية من واقع بيانات 22 أغسطس للبنك المركزي، لنجد سعر شراء اليورو الخميس 18.3630 جنيه مصري، وحسب البيان الآن أيضاً لسعر البيع جاء اليورو 18.4773 جنيه مصري، وأفادت متابعة حركة التداول اليومية لساعات ومؤشرات البيع والشراء الآن عن أسعار شراء اليورو لنجدها اليوم من 18.23ج – 18.36ج.

وبمتابعة مؤشرات البيع لليورو 22 أغسطس ببنوك مصر وجدناها تتراوح من 18.435 جنيه، إلى سعر 18.559 جنيه وسجل الآن بنك مصر أقل سعر يمكنك أن تشتري منه العملة الأوروبية بتاريخ اليوم وحتى الساعة.

ما هو سعر الجنيه الإسترليني اليوم بمصر

أعلن البنك المركزي الخميس بداية تعاملات تاريخ 22-8-2019 أن سعر الشراء للإسترليني بمصر 20.0704 جنيه، وأن سعر البيع الخميس المخصص للجنيه الإسترليني 20.1851 جنيه، وعن المتوسطات اليومية لتداولات الجنيه الإسترليني حتى اللحظة شراء 19.933 جنيه إلى 20.055 جنيه، ومتوسطات تداول الجنيه الإسترليني لسعر البيع 20.178 جنيه إلى 20.474جنيه.