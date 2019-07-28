أخبار العُملات الأجنبية اليوم بالبنوك المصرية 28 يوليو| شامل أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني – خِتام التعاملات

تأتي العُملات الدولية في مقدمة الاهتمامات لدى خُبراء القطاع المصرفي وأيضاً لدى المتعاملين يومياً مع أسعار الصرف للعملات المختلفة وذلك من دولار أمريكي وجنيه إسترليني ويورو أوروبي، وذلك لتأثير تلك العملات البالغ على الحركة المباشرة للاقتصاديات المحلية للدول وعلى أسعار صرف عملاتها الوطنية، وتأتي أسعار صرف تلك العملات مقابل سعر صرف الجنيه المصري، وسط تقلبات عدة فرضتها الظروف الاقتصادية الحالية.

فالجميع في انتظار اجتماع الفيدرالي الأمريكي والمقرر له أخر هذا الشهر ليحدد معدل الفائدة ومن ثم نرى تأثير ذلك وبقوة على سعر الدولار، كما أن انسحاب بريطانيا المنتظر خلال الفترة القليلة القادمة من الاتحاد الأوروبي له تأثيرات مباشرة على أسعار صرف كل من اليورو والجنيه الإسترليني، ومن هذا كله هبا بنا نرصد الآن ومع ختام تعاملات اليوم الأحد 28 يوليو أسعار صرف كل من الدولار والجنيه الإسترليني واليورو أمام الجنيه المصري وفق الرصد الخبري لأخبار العملات الأجنبية والدولية بمصر اليوم.

كم سعر الدولار اليوم بمصر 28 يوليو ختام التعاملات

جاء حسب البيان الصادر والمُعلن رسمياً مع ختام التعاملات عن البنك المركزي المصري ليوم الأحد من بداية الأسبوع سعر شراء الدولار بمصر عند 16.525 جنيه وسعر بيع عند 16.653 جنيه، وفي ختام التعاملات كم هو سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري، وجدناه للشراء 16.54 جنيه وللبيع 16.64 جنيه.

وتراوح سعر الدولار الأحد 28 يوليو مع مؤشرات ختام التعاملات بمعظم بنوك مصر ومصارفها النقدية للشراء من سعر 16.54 جنيه إلى 16.56 جنيه، وللبيع 16.64 جنيه إلى 16.66 جنيه، وسجل الدولار مقابل الجنيه ختام تعاملات يوم 28 يوليو ليوم الأحد أقل سعر للبيع في بنكي التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي عند 16.62 وكان سعر الشراء فيهما 16.52 جنيه.

كم سعر اليورو بمصر 28 يوليو ختام التعاملات

سجل اليوم اليورو الأوروبي بتاريخ 28 يوليو 2019 ليوم الأحد سعر شراء 18.368 جنيه وسعر بيع 18.512 وذلك وفق البيان الأخير لختام تعاملات اليوم الصادر عن البنك المركزي بمصر، وجاء السعر اليومي لليورو في البنك الأهلي المصري عن معدل شراء 18.381 جنيه، ومعدل بيع 18.554 جنيه.

وسجل اليوم الأحد اليورو أعلى سعر للشراء في بنك عودة عند 18.438 جنيه، وجاء سعر بيع اليورو في بنك عودة عند 18.566 جنيه، أما أقل سعر معروض للبيع لليورو اليوم بختام التعاملات فكان في البنك العقاري المصري، وذلك عن سعر مُعلن للبيع 18.512 وكان سعر الشراء في البنك العقاري المصري لليورو مع ختام التداول 18.401 جنيه.

كم هو سعر الجنيه الإسترليني اليوم 28 يوليو بمصر ختام التعاملات

سعر شراء الجنيه الإسترليني ختام التداول بتاريخ الأحد 28 يوليو حسب بيان المركزي المصري مقابل الجنيه هو 20.455 جنيه، وسعر البيع اليوم المُعلن من المركزي لصرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري هو 20.625، وكم هو سعر الجنيه الإسترليني مع ختام التعاملات بالبنك الأهلي المصري وجدناه للشراء 20.472 جنيه، وللبيع 20.737 جنيه.

وجاء اليوم الأحد أعلى سعر معروض لشراء الجنيه الإسترليني مع ختام التداول ببنك عودة بسعر 20.654 جنيه، وكان سعر البيع للجنيه الإسترليني الأحد ببنك عودة عند 20.802 جنيه، ووجدنا أن أقل سعر لبيع الإسترليني اليوم بالبنوك المصرية ختام تداولات جلسات الأحد بالبنك العقاري المصري عند 20.609 جنيه، وسعر الشراء للإسترليني في العقاري المصري سجل 20.476.